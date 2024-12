News Brevi – 14.12.2024

I CIRRUS SR SERIES E VISION JET RICEVONO LA TRANSPORT CANADA CIVIL AVIATION CERTIFICATION – Cirrus Aircraft informa: “I Cirrus SR Series G7 and G2+ Vision Jet hanno ottenuto con successo la Transport Canada Civil Aviation (TCCA) certification. Questa certificazione conferma che gli aeromobili Cirrus aderiscono a rigorosi standard normativi stabiliti da Transport Canada in materia di sicurezza aerea, performance e requisiti operativi”. Zean Nielsen, CEO di Cirrus, ha dichiarato: “Il conseguimento della certificazione TCCA per i nuovi modelli di aeromobili Cirrus, SR Series G7 e G2+ Vision Jet, sottolinea il nostro impegno nei confronti del mercato canadese. Questa certificazione consente ai proprietari di aeromobili Cirrus canadesi di prendere in consegna i loro nuovi aeromobili registrati in Canada, consolidando ulteriormente la nostra presenza nella regione”. “Come leader del settore, Cirrus ha consegnato oltre 10.000 aeromobili SR Series e quasi 600 Vision Jet a livello globale. La SR Series è costantemente classificata come il best-selling high-performance single-engine piston aircraft da oltre due decenni, mentre il Vision Jet è diventato il best-selling jet in general aviation. Questo impressionante curriculum riflette la dedizione di Cirrus all’innovazione, alla sicurezza e all’esperienza del cliente nel settore dell’aviazione. Cirrus sta rafforzando la sua presenza in Canada offrendo aircraft sales ed espandendo il suo network di authorized flight training and maintenance centers. Per guidare queste iniziative, Ryan Isaac è stato nominato Regional Sales Director for the Canadian territory”, conclude Cirrus Aircraft.

AEROPORTO DI PALERMO: DUE NUOVE ROTTE CON EASYJET PER LA PROSSIMA ESTATE – La stagione estiva dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo si arricchisce di due nuovi voli diretti della compagnia easyJet: Palma di Maiorca e Bristol. “Il collegamento per l’isola spagnola partirà a giugno e proseguirà fino ad agosto, lunedì e venerdì. La seconda rotta, Bristol, sarà operativa dal 26 giugno fino a ottobre, giovedì e domenica. Tra le novità già annunciate nella summer 25 troviamo il diretto per Newark di United, la conferma da parte di Neos per i voli diretti con destinazione New York, e Volotea con Bilbao e Heraklion“, afferma l’Aeroporto di Palermo. “La stagione estiva si preannuncia ricca di novità e voli”, afferma Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano. “Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, con il completamento dei lavori dell’infrastruttura aeroportuale, tenendo presente che chiuderemo l’anno a circa nove milioni di passeggeri in transito, replicando il record dello scorso anno con un milione di passeggeri in più, con oltre il trenta per cento da voli internazionali”.

ROLLS-ROYCE: ISPIRARE GLI INGEGNERI DI DOMANI – Rolls-Royce informa: “Ogni anno, il National Engineering Day è un potente promemoria della passione, dell’ingegno e dell’impegno che i nostri ingegneri mettono nel plasmare il nostro mondo. In Rolls-Royce, non è solo una celebrazione del lavoro innovativo che svolgiamo, ma anche un’opportunità per accendere l’immaginazione della prossima generazione di ingegneri. Questo novembre abbiamo ospitato un evento entusiasmante a Derby, invitando giovani ambiziosi, tra cui bambini con bisogni educativi speciali e disabilità provenienti da 147 scuole primarie e 95 scuole secondarie, a esplorare il mondo dell’ingegneria in Rolls-Royce, con esperienze pratiche e conversazioni stimolanti con i nostri esperti”. “Abbiamo organizzato sei eventi negli ultimi tre anni, dando a oltre 2.500 giovani l’opportunità di vedere cosa facciamo e di trarre ispirazione”, spiega Deborah Robinson, Group Director of Test and Experimental Engineering. “Uno dei fattori limitanti per i bambini è spesso la povertà di ambizione e questo è un ottimo modo per sollevare davvero le aspirazioni e cambiare la vita dei giovani”. “In linea con il tema di quest’anno ‘Engineering Role Models’, il nostro Engineering, Technology and Safety (ET&S) team ha gestito una serie di stand incentrati su come progettiamo, sviluppiamo, produciamo e ripariamo i nostri prodotti, oltre a presentare alcune delle entusiasmanti opportunità tecnologiche all’avanguardia per il futuro. Oltre ai nostri stand, i partecipanti hanno potuto fare un tour del nostro Heritage Centre. Qui hanno scoperto la storia di oltre un secolo di innovazione ed eccellenza di Rolls-Royce, esplorando l’evoluzione del nostro brand iconico e il suo ruolo nel plasmare i settori aviation, power systems, defence e oltre. Delle oltre 240 scuole invitate a partecipare, il 91% delle scuole primarie e il 48% delle scuole secondarie si sono allineate alle nostre target school in base alla diversità etnica e ai fattori socioeconomici. Ci impegniamo a promuovere un ambiente inclusivo e di supporto in cui tutti possano dare il meglio di sé e provare un senso di appartenenza. Non vediamo l’ora di organizzare altri eventi come questi, così da poter formare la prossima generazione di ingegneri che alimenteranno, proteggeranno e connetteranno il nostro mondo”, conclude Rolls-Royce.

AIRBUS CONSEGNA IL SATELLITE THURAYA 4 DI SPACE42 AL SITO DI LANCIO – Il satellite per telecomunicazioni Thuraya 4 di Space42, costruito da Airbus, ha raggiunto la sua destinazione al Kennedy Space Center, Florida, dove verrà lanciato in orbita dal razzo Falcon 9 di SpaceX a dicembre 2024. Il satellite è stato spedito da Tolosa, Francia, a bordo di un Airbus BelugaST (A300-600ST). Il nuovo satellite geostazionario Thuraya 4 offrirà capacità superiori e aumenterà la copertura in Europa, Africa, Asia centrale e Medio Oriente, consentendo soluzioni di mobilità di nuova generazione per i clienti. Nel 2020, Airbus è stata selezionata per costruire Thuraya 4 da Yahsat, ora parte di Space42, UAE AI-powered SpaceTech company con portata globale. Ali Al Hashemi, CEO di Yahsat Space Services, Space42, ha affermato: “Siamo lieti che il satellite Thuraya 4 abbia raggiunto la sua destinazione finale prima del lancio. Thuraya 4 è al centro dei nostri next-generation mobility solutions plans e dimostra il nostro impegno per sbloccare servizi innovativi basati sull’intelligenza artificiale per la nostra base di clienti globale. Thuraya 4 amplierà significativamente la nostra offerta di prodotti, con oltre 15 nuovi prodotti quando diventerà completamente operativo”. Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus Defence and Space, ha affermato: “La spedizione di Thuraya 4 rappresenta una pietra miliare importante e rafforza la nostra partnership di lunga data con Yahsat Space Services presso Space42, che dura da oltre 10 anni. Oltre a essere fully electric, Thuraya 4 presenta anche l’ultima processed payload technology di Airbus, per offrire maggiore flessibilità e adattabilità ai clienti di Space42 su terra, mare e aria”. Sfruttando la state-of-the-art all-electric Airbus Eurostar Neo Platform, Thuraya 4 incorporerà un’antenna da 12 metri che opera in L-Band e un payload con on-board processing. Ciò fornirà una advanced routing flexibility fino a 3.200 canali, con allocazione dinamica della potenza su un gran numero di spot beams. Thuraya 4 è uno dei più grandi MSS communication satellites prodotti, che consente più servizi, velocità più elevate e un livello più elevato di performance security. Thuraya 4 consentirà a Space42 di coprire uno spettro più ampio e supportare i clienti in tutti i settori, tra cui difesa, governo e impresa. Il BelugaST è decollato dall’aeroporto di Tolosa-Blagnac sabato 23 novembre e, dopo gli scali nelle Azzorre e in Nuova Scozia, è arrivato sul suolo statunitense il 25 novembre.

DELTA COSTRUISCE IL SECONDO PARCO KABOOM! A BOSTON – Sabato 14 settembre, più di 100 volontari Delta e della comunità locale si sono riuniti per costruire il 41° parco giochi KABOOM! di Delta e il secondo nella grande area di Boston. “Delta ha collaborato con la Revere Housing Authority per costruire un parco giochi per centinaia di bambini nella comunità di Revere. A luglio, i bambini residenti nella Revere Housing Authority hanno partecipato al Design Day, dove hanno illustrato e presentato il parco giochi dei loro sogni, con l’aiuto dei volontari Delta e dei Project Manager KABOOM!. Questa iniziativa guidata dai volontari ha riunito dipendenti Delta e residenti locali, uniti in una visione comune per fornire uno spazio di gioco sicuro, accessibile e moderno in cui i bambini possano imparare, crescere ed essere fisicamente attivi”, afferma Delta. “La partnership di Delta con KABOOM! riflette il nostro impegno più ampio nel promuovere l’appartenenza e il benessere nelle comunità in cui operiamo”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director of Community Engagement, aggiungendo “Ogni bambino merita l’opportunità di giocare e siamo onorati di mostrare ai bambini che ci teniamo dando vita alle loro visioni e creando spazi solo per loro”.

AEROPORTO DI PALERMO: NUOVO CODICE DELLA STRADA, PARCHEGGI GRATUITI PER PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA’ – L’Aeroporto di Palermo informa: “Con l’introduzione delle modifiche al codice della strada, a partire da oggi, 14 dicembre 2024, ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggi a pagamento. In questo modo, i passeggeri a ridotta mobilità possessori di Cude (contrassegno unificato disabili europeo, Dpr 151/2012), che trovano tutti gli stalli occupati nel parcheggio gratuito a loro dedicato, potranno parcheggiare gratuitamente in qualsiasi altro stallo dei parcheggi in aeroporto. Rimangono comunque vigenti le modalità di accesso ai parcheggi: il passeggero a ridotta mobilità dovrà esibire presso la cassa parcheggio di fronte al terminal, presidiata anche di notte, il Cude originale, la carta di imbarco in partenza e in arrivo del titolare del Cude; il ticket standard ritirato all’ingresso del parcheggio”.

DELTA TECHOPS DONA 1.700 BICICLETTE A TOYS FOR TOTS AL 20° ANNUAL EVENT – Delta TechOps ha presentato un record di 1.700 biciclette, oltre 1.300 nuovi giocattoli e un assegno di $50.000 da Delta alla Marine Toys for Tots Foundation. “Centinaia di persone di Delta si sono radunate all’evento annuale TechOps ad Atlanta per celebrare il ventesimo anno di collaborazione tra Delta e Marine Toys for Tots. Dopo l’evento Toys for Tots, i dipendenti Delta hanno caricato tutte le biciclette e i giocattoli sui camion per consegnarli al magazzino Toys for Tots, dove saranno conservati fino alle vacanze, quando verranno tirati fuori per essere portati ai bambini e alle bambine della zona di Atlanta. Durante tutto l’anno, i membri della famiglia TechOps raccolgono fondi per acquistare le biciclette per bambini smontate. Una volta ricevute le biciclette, più di 30 reparti in tutta TechOps trascorrono ore a costruire biciclette per i giovani locali di Atlanta. Come da tradizione, prima dell’evento, le biciclette rosa e blu hanno riempito i corridoi di TechOps. Durante la celebrazione, le biciclette sono state assemblate a forma di slitta di Babbo Natale con un cartello che commemorava il ventesimo evento annuale”, afferma Delta. “Festeggiare il ventesimo anno di questa partnership è incredibilmente speciale per tutte le persone di Delta, ma soprattutto per i nostri team in TechOps che ogni anno ospitano l’evento. Per alcuni, queste biciclette potrebbero essere l’unico regalo di Natale che ricevono, che durerà a lungo dopo le feste, tutto grazie al tempo e alla cura dedicati dal nostro team TechOps per costruirle”, ha affermato John Laughter, President – Delta TechOps, E.V.P. and Chief of Operations.