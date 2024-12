Collins Aerospace annuncia un avionics modernization program per gli aeromobili King Air e Hawker

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato un completo avionics upgrade and modernization program per gli aeromobili Beechcraft King Air e Hawker, che comprende i Collins Pro Line Fusion® and Pro Line 21™ advanced avionics systems.

“Il modernization program migliora le performance e la sicurezza degli aeromobili, dotando al contempo il cockpit di tecnologie che riducono il carico di lavoro del pilota, migliorano la situational awareness e consentono efficiency and capacity improvements.

Il programma include:

– Upgrade dei Pro Line 21-equipped King Air 200 and 300 series aircraft a Pro Line Fusion.

– System upgrades completi per i factory-installed Pro Line Fusion King Air 200 and 300 series aircraft.

– Pro Line 21 modernization upgrades per King Air 200 and 300 series aircraft.

Anche gli aeromobili Hawker 750, 800 e 900 trarranno vantaggio dalle Pro Line 21 modernizations, estendendo ulteriormente le capacità operative e le caratteristiche di sicurezza, soddisfacendo al contempo i next-generation airspace requirements”, afferma Collins Aerospace.

“Il Collins flight deck modernization program fornisce ai piloti le intuitive and responsive flight deck performance necessarie per operare in complex global airspaces in continua evoluzione”, afferma Nathan Voight, vice president and general manager of Business and Regional Avionics for Collins Aerospace. “I Pro Line updates sono stati progettati pensando all’utente finale, concentrandosi su funzionalità avanzate per rendere il volo più semplice, più sicuro e più connesso”.

“Il Pro Line Fusion avionics system è dotato di display touchscreen intuitivi e advanced communication, navigation and surveillance tools, che integrano synthetic vision, enhanced navigation and simplified flight planning, per un maggiore controllo da parte del pilota e una maggiore efficienza.

Il Pro Line 21 system fornisce un fully integrated, reliable digital cockpit con high-resolution displays e communication, navigation and surveillance capabilities ottimizzate, progettate per una maggiore situational awareness e una riduzione del carico di lavoro.

L’iniziativa di modernizzazione di Collins è supportata da un completo customer service program, tra cui una solida dealer network and install base, che garantisce una transizione fluida per gli operatori e soluzioni personalizzate che soddisfano le esigenze specifiche dei proprietari di aeromobili”, conclude Collins Aerospace.

