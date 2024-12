News Brevi – 16.12.2024

FUCILIERI DELL’ARIA: CONCLUSO IL PRIMO ADDESTRAMENTO DELLA TERZA COMPAGNIA RILOCATA PRESSO LA 46ª BRIGATA AEREA – Venerdì 13 dicembre, nella sede della 46ª Brigata Aerea di Pisa, si è concluso un intenso iter addestrativo finalizzato al mantenimento delle capacità operative del personale Fuciliere dell’Aria del 16° Stormo “Protezione delle Forze”. L’addestramento, articolato su tre settimane, ha interessato diversi aspetti di carattere fondamentale per il soddisfacimento delle missioni nazionali ed internazionali affidate al personale qualificato Fuciliere dell’Aria (FCA). Si è trattato di un’attività condotta dalla terza Compagnia del Battaglione FCA, propedeutica al soddisfacimento del “continuous training” e, per la prima volta, effettuata interamente presso il sedime delle 46ª B.A., a vantaggio proprio del personale che opera nella sede di servizio di Pisa. I cicli addestrativi e le materie trattate sono state molteplici, tra le quali l’Addestramento al Combattimento Terrestre (ACT), la Topografia, l’indottrinamento al Counter-Unmanned Aerial System (C-UAS), l’Air Mobility Protection Team (AMPT) comprensivo di procedure di Evasion Plan of Action (EPA) e l’attività a fuoco reale in modalità statica e dinamica. Queste ultime, nello specifico, hanno riguardato il tiro pratico reale (Live Fire), preceduto da lezioni teoriche e di tiro cosiddetto “in bianco” (Dry Fire). A tal scopo sono stati utilizzati aree e poligoni esterni al sedime aeroportuale della Brigata. L’addestramento ha anche riguardato l’impiego dei Fuclieri in ambienti complessi, come quelli contaminati dalla minaccia Chimica, Batteriologica, Radiologica e Nucleare (CBRN). Le attività svolte confermano che il recente trasferimento della terza Compagnia dei Fucilieri dell’Aria presso il sedime della 46ª Brigata Aerea consente di attivare importanti sinergie e nuove opportunità addestrative del binomio Fuciliere dell’Aria/Equipaggio di Volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SEMINARIO DEDICATO ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI DI FORZA ARMATA – Martedì 4 Dicembre, presso la Sala Ajmone Cat di Palazzo A.M. di Roma, il Servizio Infrastrutture del Comando Logistico ha organizzato un seminario dedicato alla sicurezza nei cantieri di Forza Armata, con un approfondimento sul rischio di incendio nei cantieri edili. Nel suo intervento di apertura, il Capo del Servizio Infrastrutture Generale Ispettore Mario Sciandra, nel dare il benvenuto ai partecipanti e ai relatori al secondo seminario sulla sicurezza del 2024, ha posto l’accento sugli errori umani che incidono per il 90% sugli infortuni sul lavoro e di questi, l’80% scaturiscono da due fattori: la scarsa consapevolezza e la cattiva organizzazione. Partendo da tale constatazione, il Generale ha invitato i partecipanti non solo in qualità di lavoratori, ma soprattutto, in veste di chi progetta la sicurezza, di divenire strumento di diffusione della cultura nel lavorare in modo sicuro, al fine di incrementare la consapevolezza e favorire la buona organizzazione. Il Seminario ha avuto termine con l’intervento del Brig. Gen. Stefano Cimichella, Capo del 1° Reparto Programmi del Servizio Infrastrutture, che ha ringraziato i relatori per gli eccellenti contributi, trattando aspetti determinati nell’ambito delle tematiche antinfortunistiche nei cantieri edili di competenza del settore infrastrutturale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CASA, LA META VERSO CUI TUTTI VORREBBERO VIAGGIARE, PROTAGONISTA DELLO SPOT NATALIZIO DI IBERIA – Iberia informa: “Iberia lancia oggi la sua campagna natalizia con una pubblicità che evita il commercialismo per concentrarsi su un esperimento sociale affrontato da quattro passeggeri, che devono scegliere tra un viaggio tutto pagato verso la destinazione dei loro sogni o tornare a casa per Natale per stare insieme ai loro parenti. Per realizzare questo esperimento, Iberia ha selezionato quattro veri viaggiatori con un biglietto per tornare a casa questo Natale. È il caso di Manuel, un sivigliano che vive in Perù da otto anni, o di Pierina, una peruviana venuta a studiare e lavorare a Madrid e che non vede la sua famiglia da tre anni. Arrivati al banco del check-in, il personale di terra di Iberia pone loro il seguente dilemma: prendere il volo che li riporterà a casa oppure intraprendere il viaggio che hanno sempre sognato. I momenti di dubbio ed emozione sono seguiti in tempo reale dai familiari e dagli amici, che assistono alla scena in streaming con un misto di nervosismo, eccitazione e gioia. Il finale dello spot rivela che, a Natale, la meta più desiderata è sempre il ritorno a casa. Lo spot completo può essere visto su: https://www.youtube.com/watch?v=jdzn3yh9QjU, così come in TV, nei cinema e sui profili Iberia sui social network. La campagna rientra nell’obiettivo di Iberia di generare prosperità collegando persone in tutto il mondo, una connessione che a Natale rafforza la parte più emotiva in quanto è un periodo dell’anno particolarmente adatto alle famiglie”. “Come parte precedente di questa campagna, Iberia ha sorpreso i passanti durante l’ultima settimana con carte d’imbarco giganti sulle facciate di diversi edifici in Spagna dove si poteva leggere il nome dei proprietari di quelle case o dei loro parenti, simulando il volo di ritorno nelle case di queste persone per Natale. Uno di questi edifici è stata la casa della nonna dell’influencer di viaggio Daniel Illescas, a Castellón de la Plana, che giovedì scorso si è svegliata con una di queste carte d’imbarco. Oltre a Castellón de la Plana, anche città come Valladolid, Colmenar del Arroyo e Penagos in Cantabria sono state teatro di questa azione creativa prima del lancio dello spot”, conclude Iberia.

AIRBUS CONTRIBUISCE AL LUNAR GATEWAY HALO MODULE – Airbus informa: “Oltre mezzo secolo dopo che l’umanità ha messo piede per la prima volta sulla sua superficie, gli esseri umani cammineranno di nuovo sulla Luna grazie all’ambizioso progetto Artemis della NASA. Al centro di questa missione c’è Gateway, una stazione spaziale in orbita lunare che verrà costruita nel corso di questo decennio tramite uno sforzo internazionale coordinato. Gateway, un luogo in cui gli astronauti potranno vivere e lavorare, sosterrà l’istituzione di una presenza umana sostenuta in orbita lunare e sulla superficie lunare e fungerà da base da cui proseguire il viaggio verso Marte. I primi elementi costitutivi del Gateway saranno un Power and Propulsion Element (PPE) e l’Habitation and Logistics Outpost (HALO). HALO, progettato per essere una casa lontano da casa, fornirà agli astronauti gli elementi essenziali necessari per la vita: aria, cibo, acqua e riparo, nonché comunicazioni con la Terra e con le missioni sulla superficie lunare e oltre. Questo modulo fungerà da luogo sicuro in cui vivere nello spazio durante periodi di tempo prolungati”. “Per la sopravvivenza degli astronauti e per il funzionamento di tutti i sistemi, l’energia elettrica è essenziale. L’energia elettrica nel Gateway è generata dai pannelli solari e immagazzinata nelle batterie nel Power Propulsion Element. Questa energia deve essere gestita e distribuita in modo che la tensione e la corrente richieste vengano fornite a ciascuno dei moduli del Gateway e ai suoi futuri visiting space vehicles. Il Power Management and Distribution Subsystem (PMAD) sviluppato da Airbus è responsabile di questa funzione critica. Situato nel modulo Habitation and Logistics Outpost, questo sottosistema all’avanguardia fornisce l’energia elettrica necessaria per supportare le operazioni quotidiane. Tutti gli aspetti della sua progettazione sono stati attentamente considerati per massimizzare l’efficienza, sfruttando al meglio le fonti di energia disponibili in qualsiasi momento. Il team operativo della missione sulla Terra o l’equipaggio a bordo possono adattare il consumo energetico in base a diverse esigenze operative. L’energia elettrica del Gateway sarà gestita interamente dal sottosistema costruito da Airbus. Il Gateway orbiterà attorno alla Luna a una distanza di circa 340.000 km dalla Terra per almeno 15 anni. La ridondanza integrata e la manutenibilità in orbita sono caratteristiche cruciali che consentono un utilizzo sicuro e duraturo del Gateway. La progettazione del sottosistema di alimentazione garantisce che, se una fonte o un componente si guasta, è possibile riconfigurare il percorso di alimentazione elettrica per garantire che un flusso di energia affidabile sia sempre disponibile dove necessario. I primi due modelli del sottosistema Power Management and Distribution costruito da Airbus per HALO di Gateway sono ora presso il prime contractor Northrop Grumman negli Stati Uniti. Questo sottosistema è completamente progettato, integrato e testato nelle nostre strutture a Tres Cantos in Spagna. Per questa prima consegna, abbiamo fornito due set di modelli da utilizzare per i test di integrazione di HALO”, conclude Airbus.

EU E CINA CHIUDONO LA SECONDA FASE DEL LORO AVIATION PARTNERSHIP PROJECT, PREPARANDOSI PER IL FUTURO – L’European Union – China Aviation Partnership Project (APP), lanciato nel 2016 e finanziato dal Service for Foreign Policy Instruments (FPI) della Commissione europea, segnerà il completamento della sua seconda fase con un evento di chiusura ufficiale ospitato dalla delegazione dell’UE presso la Repubblica popolare cinese a Pechino il 17 dicembre 2024. Parteciperanno i principali stakeholder del progetto provenienti dalle autorità e dal settore. L’evento serve anche a esprimere le grandi aspettative per la continuazione di questo quadro di cooperazione di successo. L’EU-China APP è gestita dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC). Avendo organizzato più di 120 attività in totale, la piattaforma ha facilitato gli scambi delle più avanzate competenze aeronautiche, fornite da regolatori europei e cinesi e dai principali attori del settore come aircraft (parts) manufacturers, air operators and Air Navigation Service Providers (ANSPs), nonché EUROCONTROL. Sullo sfondo di un trend di sviluppi ad alto ritmo nel settore dell’aviazione civile, sia l’Europa che la Cina continueranno a collaborare affrontando le sfide normative a testa alta per rendere il futuro più sicuro, più connesso e più verde. L’EU-China APP continuerà a fornire la piattaforma per queste importanti discussioni.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR AERODROMES – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato la revisione di dicembre 2024 delle Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014). Questa revisione incorpora il materiale normativo riguardante information security, safety of aerodrome operations, occurrence reporting, change of aerodrome operator. Le EAR for Aerodromes sono disponibili per il download gratuito sul sito Web EASA. Poiché vengono generate tramite la piattaforma eRules, verranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

EASYJET: CORSI FEARLESS FLIGHT NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “I corsi fearless flight di easyJet si svolgeranno dal 19 gennaio 2025 al 2 marzo 2025, con experience flights che si svolgeranno a Belfast, Bristol, Birmingham, Manchester, London Luton, London Gatwick ed Edimburgo. Ciò consente ai clienti di scegliere tra sette sedi in tutto il Regno Unito. Il corso è tenuto da piloti senior easyJet e da un esperto di fobie. Insieme, offrono rassicurazioni e tecniche vincenti per aiutare a combattere le preoccupazioni relative al volo, consentendo anche al più ardente aerofobo di superare la propria paura di volare. Dal 2012 il corso ha aiutato oltre 13.000 persone a superare la propria paura e a prendere il volo, dopo aver completato con successo il corso Fearless Flyer. Il programma ha ottenuto un tasso di successo di oltre il 95% e continua a essere uno dei corsi sull’aerofobia più convenienti nel Regno Unito. Sono disponibili posti last minute sui corsi su fearlessflyer.easyjet.com“. Mark Wein, direttore del corso Fearless Flyer di easyJet, ha affermato: “Come uno che aveva paura di volare, capisco fin troppo bene quanto questa paura possa essere restrittiva, ma in realtà non è così difficile superarla. Spesso, è solo una mancanza di conoscenza o la paura degli attacchi di panico la causa principale del problema, motivo per cui il corso Fearless Flyer di easyJet ha così tanto successo”.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA LA CREAZIONE DELLA SUSSIDIARIA ASTRIS AI – Lockheed Martin ha annunciato la costituzione di Astris AI, una sussidiaria focalizzata sull’abilitazione dell’adozione di artificial intelligence (AI) solutions nella U.S. defense industrial base e nei commercial industry sectors base che hanno requisiti di elevata garanzia. “Lockheed Martin ha effettuato investimenti significativi nello sviluppo di una industry-leading MLOps software capability, una generative AI platform su misura per high-assurance end users e nella creazione di un team solido di AI experts. Tramite Astris AI, queste risorse sono ora disponibili esternamente, creando l’opportunità per la defense industrial base e le commercial companies di sviluppare e distribuire AI solutions sicure, resilienti e scalabili. Le soluzioni di Astris AI sono posizionate per affrontare il rapido ritmo dei progressi tecnologici, i costi e le sfide di scalabilità che le organizzazioni affrontano nello sviluppo di high assurance AI solutions affidabili. Gli strumenti fondamentali disponibili tramite Astris AI includono le comprovate AI Factory Machine Learning Operations (MLOps) di Lockheed Martin e le generative AI software platforms, realizzate con la sicurezza e la conformità richieste per le entità che operano in ambienti altamente regolamentati. Con un open-architecture approach, queste piattaforme offrono vantaggi tecnologici e di costo attraverso la modularità, fornendo AI adattabile e resiliente, realizzata per mantenere i clienti al passo con l’ambiente tecnologico in continua evoluzione. Astris AI fornisce anche end-to-end AI consultative engineering services, inclusi MLOps and generative AI strategy, implementation, training and scaled model development and deployment, che consentiranno alle organizzazioni di possedere e gestire i propri AI tools, data and solutions. Con la crescente domanda globale di specialisti AI che supera la forza lavoro disponibile, le aziende affrontano forti barriere all’ingresso nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni AI su larga scala. Astris AI mitiga queste sfide sfruttando il talentuoso team di ingegneri AI di Lockheed Martin”, afferma Lockheed Martin. “Il team di ingegneri del Lockheed Martin AI Center che supporta Astris AI è guidato da Mike Baylor, chief digital and AI officer e Greg Forrest, director of AI Foundations. Astris AI è guidata dal Chief Revenue Officer Donna O’Donnell, una leader esperta con una vasta esperienza in AI/ML e automazione, che è pronta a guidare la crescita dell’azienda. La creazione di Astris AI sottolinea l’impegno di Lockheed Martin nel promuovere la 21st Century Security®“, conclude Lockheed Martin.

DELTA: SAPORI LOCALI SULLA ROTTA JFK – ACC – Delta informa: “Per i passeggeri ghanesi che desiderano una cucina casalinga a bordo della rotta JFK – ACC, Delta Air Lines offre il comfort dei sapori locali, giusto in tempo per i viaggi. Delta collabora con chef e punti di ristoro locali in Ghana per garantire che il cibo servito mantenga la massima integrità e autenticità”. “Progettiamo menù con influenze ghanesi e qualche tocco occidentale per i nostri clienti”, ha affermato Gabriel Palchik, Regional Manager, On Board Service & Menu Development. “Tendiamo a basare il nostro design sui dati dei clienti. Ci impegniamo a offrire cibo e esperienze di volo ponderate e di qualità che i nostri clienti ricorderanno per sempre”. Sia i passeggeri della cabina Delta One che Premium possono scegliere i loro piatti principali prima del volo. Sebbene alcune opzioni possano occasionalmente non essere disponibili, ci sono cinque scelte disponibili per i clienti Delta One questo inverno e tre per i clienti Delta Premium Select.

DELTA: LUXURIOUS IN-FLIGHT DINING IN DELTA ONE SULLA ROTTA LOS-ATL – Delta informa: “Viaggiare con stile e comfort è ciò che rende il viaggio emozionante quanto la destinazione stessa. Se voli in Delta One con Delta Air Lines dal Murtala Muhammed International Airport (LOS) al Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) in questo periodo di feste, ti aspetta un trattamento particolare. La cabina premium Delta One esalta l’esperienza di viaggio con una gamma di delizie culinarie continentali e tradizionali. A completare questi piatti c’è una selezione di bevande premium, tra cui vini pregiati e liquori”.

AMERICAN AIRLINES PREVEDE DI ACCOGLIERE QUASI 12,7 MILIONI DI CLIENTI DURANTE LE VACANZE INVERNALI – American Airlines è pronta a chiudere il 2024 accogliendo quasi 12,7 milioni di clienti su oltre 118.000 voli per i viaggi delle vacanze invernali. Ciò avviene dopo che la compagnia aerea ha registrato ottime performance operative durante il periodo di viaggio del Ringraziamento, tra cui la leadership del settore nelle partenze puntuali. “American ha registrato performance operative leader del settore durante il Ringraziamento e vorrei ringraziare i membri del nostro team per il duro lavoro svolto nel prendersi cura in sicurezza dei nostri clienti”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “Non vediamo l’ora di continuare con questo slancio, mentre milioni di persone tornano a volare per le feste e le vacanze invernali”. “L’attività di American è stata completamente preparata per l’inverno, per operare in sicurezza e con successo. Anche la deicing operation della compagnia aerea è pronta ed è già in corso in molti aeroporti con clima freddo. Durante il periodo di viaggio del Ringraziamento del 2024, American ha cancellato il minor numero di mainline flights rispetto ai suoi principali network competitors. Ci sono stati quattro giorni durante il periodo di viaggio in cui la compagnia aerea non ha cancellato un singolo mainline flight, tre giorni in cui la compagnia aerea non ha cancellato un singolo regional flight e un giorno in cui la compagnia aerea non ha cancellato mainline or regional flight”, afferma American Airlines. “Il periodo di viaggio di American va dal 18 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il giorno più trafficato sarà venerdì 27 dicembre, mentre il secondo giorno più trafficato sarà venerdì 20 dicembre. 1.500 mainline and regional aircraft percorreranno più di 102 milioni di miglia durante il periodo di viaggio”, conclude American Airlines.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 9-13 DICEMBRE 2024 – Airbus informa: “Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions ai sensi dell’”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

DELTA RIPRENDE IL DAILY SEASONAL FLIGHT TRA RIO DE JANEIRO E NEW YORK – Delta informa: “Da dicembre di quest’anno a marzo 2025, Delta collegherà nuovamente due delle città più desiderate dai viaggiatori di tutto il mondo: Rio de Janeiro e New York City. La rotta stagionale e giornaliera, che non solo favorisce lo scambio culturale e gli incontri con familiari e amici, ma rafforza anche i legami economici tra Brasile e Stati Uniti, sarà operativa dal 20 dicembre, giusto in tempo per le vacanze, fino al 27 marzo 2025. La rotta sarà operata dal Boeing 767-300ER, con una capacità di 215 passeggeri, offrendo le seguenti opzioni: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort, Main Cabin. I clienti Delta One possono godersi la Delta One Lounge presso il John F. Kennedy International Airport (JFK). L’ampia lounge di oltre 39.000 piedi quadrati, inaugurata lo scorso giugno, offre una varietà di esperienze e comfort per i viaggiatori premium”. “Il ritorno della rotta Rio de Janeiro (GIG)–New York (JFK) è fondamentale per Delta e per i clienti in entrambi i Paesi. Abbiamo lanciato il volo durante l’estate dell’emisfero australe perché molti brasiliani viaggiano negli Stati Uniti per le vacanze, mentre gli americani cercano il caldo a Rio durante il loro inverno”, ha affermato il Regional Sales Manager di Delta in Brasile, Ricardo de Oliveira. “Con la ripresa del volo JFK-GIG, Delta e LATAM consolidano ulteriormente la loro Joint Venture come partnership n. 1 del suo genere per i voli tra Brasile e New York, offrendo tre frequenze giornaliere verso la Grande Mela, inclusi i nostri voli in partenza da San Paolo, il che dimostra la potenza della nostra alleanza”. “I partner operano congiuntamente anche voli diretti verso le città statunitensi di Atlanta, Boston, Los Angeles, Miami e Orlando. Oltre al ritorno della rotta stagionale GIG-JFK, il Rio de Janeiro market sta ricevendo altre buone notizie: il volo tra Rio de Janeiro e Atlanta, attualmente operato tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, a bordo di Boeing 767-300, diventerà giornaliero dal 19 dicembre di quest’anno fino al 31 marzo 2025. Durante questo periodo Delta opererà un aereo più grande per volare sulla rotta, l’A330-300, con una capacità di 282 passeggeri. I clienti che volano con Delta da San Paolo ad Atlanta hanno anch’essi un ottimo motivo per festeggiare: da novembre, il volo diurno tra le due città (oltre alla rotta notturna che la compagnia aerea offre per Atlanta) è stato operato con l’aeromobile Airbus 330-900neo, uno dei più avanzati sul mercato, riconosciuto per la sua eccellenza in termini di comfort, tecnologia ed efficienza, in linea con l’impegno di Delta nell’ammodernamento della sua flotta”, conclude Delta.