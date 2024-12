Il Piper M700 Futy riceve la type certification dalla UK Civil Aviation Authority

Piper Aircraft ha ricevuto la type certification dalla United Kingdom Civil Aviation Authority (UK CAA) per l’M700 FURY, inclusa l’approvazione per Flight into Known Icing (FIKI). Ciò apre la strada alle consegne nel Regno Unito, con la prima consegna programmata per questo mese.

“L’M700 FURY, il più veloce single-engine aircraft di Piper fino ad oggi, vanta una maximum cruise speed di 301 nodi e un’autonomia massima di 1.424 miglia nautiche. Alimentato dal motore Pratt & Whitney PT6A-52, il cabin-class turboprop offre performance eccezionali abbinate a funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l’HALO Safety System con Garmin Emergency Autoland“, afferma Piper Aircraft.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione UK CAA per l’M700 FURY”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Sales, Marketing & Customer Support, Piper Aircraft. “Questo traguardo rafforza l’impegno di Piper nel soddisfare le esigenze dei mercati globali con aeromobili innovativi e capaci come il FURY”.

“Progettato con un focus sulla sicurezza e la semplicità, l’M700 FURY è dotato di Garmin Electronic Stability Protection (ESP), SurfaceWatch™ e SafeTaxi®, migliorando la situational awareness del pilota. Autothrottle e Garmin PlaneSync™ semplificano ulteriormente le operazioni di volo, garantendo facilità d’uso per gli operatori”, prosegue Piper Aircraft.

“La certificazione UK CAA dell’M700 FURY è una fantastica notizia per il nostro mercato. Siamo entusiasti di portare il nuovo velivolo di punta di Piper agli operatori in tutta la regione, a partire dalla prima consegna questo mese”, ha affermato Alex Brown, Commercial Director of British European Aviation Group, Piper Dealer for Christmas Island, Ireland, Portugal, Spain, and the United Kingdom. “Presto annunceremo le date per un 2025 sales tour in UK, Ireland, Channel Islands, Spain and Portugal, quindi sentiti libero di contattarci se vuoi che facciamo una dimostrazione presso il tuo aeroporto locale”.

“La certificazione da parte dell’UK CAA completa l’ultima delle customer-committed certifications promesse all’inizio dell’anno. Piper sta ora lavorando ad ulteriori certificazioni estere, poiché l’espansione delle vendite include Messico, Colombia e mercati asiatici”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)