Emirates: l’EFTA crea una pipeline di piloti per l’aviazione

Emirates informa: “Coraggio, impegno e passione erano tutti evidenti oggi alla Emirates Flight Training Academy (EFTA) fifth graduation ceremony, che ha segnato la coorte più grande dell’accademia fino ad oggi. L’EFTA ha anche annunciato il lancio di un Advanced Diploma in Pilot Licensing Training (Aeroplane), sulla scia del riconoscimento dell’accademia come Accredited Training Provider (ATP) da parte dell’UAE National Qualifications Centre (NQC).

La cerimonia è stata guidata da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group, dal senior leadership team del Gruppo, dai graduati, dalle loro famiglie e amici e dai cadetti dell’accademia”.

HH Sheikh Ahmed si è congratulato e ha consegnato i certificati ai cadet graduates. Ha affermato: “La nostra Emirates Flight Training Academy è stata costruita su una visione e una strategia solida e il suo percorso finora è stato a dir poco stimolante, persino emozionante. Il riconoscimento da parte dell’NQC convalida il nostro impegno e i nostri solidi investimenti nella nostra accademia che è adatta al futuro per la prossima generazione. L’EFTA svolge un ruolo fondamentale nel nutrire la prossima generazione di piloti, non solo per il settore negli Emirati Arabi Uniti ma per l’aviazione mondiale, creando una pipeline di piloti stabile e di talento. È incredibile che stiamo formando, sviluppando e potenziando i giovani adulti per guidare il futuro dell’aviazione, proprio qui a Dubai. Sono sicuro che i nostri graduati lasceranno il segno nel plasmare il futuro del nostro settore. Congratulazioni alla classe del 2024”.

“Dopo mesi di rigoroso addestramento a terra e in volo, 85 cadetti brillanti e di talento sono ora completamente equipaggiati per affrontare ogni aviator challenge. La coorte include 67 cadetti nazionali degli Emirati Arabi Uniti e 18 cadetti internazionali. Dal lancio dell’EFTA, 271 cadetti sono stati trasformati da diplomati senza alcuna conoscenza del volo a piloti professionisti di fama mondiale. L’EFTA ha inoltre premiato quattro cadetti per le loro eccezionali performance durante l’anno: Humaid Al Hammadi, Abdulla Raeisi, Alessandro Muffolini e Sarah Shah; oltre ad Abdulla Alkaabi per essere stato il più diligente”, afferma Emirates.

Il Capt Abdulla Al Hammadi, Divisional Vice President Emirates Flight Training Academy, ha affermato: “Oggi non abbiamo assistito solo a una graduation ceremony, ma alla realizzazione di molti sogni collettivi. Dopo innumerevoli ore di duro lavoro, sfide e successi, i nostri cadetti hanno dimostrato di essere pronti a conquistare i cieli. Sono arrivati lontano, sia personalmente che professionalmente, ed EFTA è orgogliosa di vederli entrare in un mondo pieno di opportunità con le loro nuove e meritatissime ali. Congratulazioni ai nostri graduati. Il nostro nuovo Advanced Diploma in Pilot Licensing Training sarà disponibile per tutti gli EFTA graduates e fornirà una solida base accademica per i futuri piloti professionisti, integrando le eccezionali competenze pratiche che hanno sviluppato con noi. In EFTA, continuiamo a migliorare l’istruzione aeronautica e a preparare la prossima generazione di aviatori qualificati, supportando ulteriormente la GCAA e rafforzando l’aviation industry degli Emirati Arabi Uniti”.

“Il Diploma, con 94 crediti formativi, apre la strada ai cadetti per ottenere lauree triennali e magistrali da qualsiasi università.

Ogni cadetto della classe del 2024 ha completato circa 113 settimane di formazione con oltre 1.100 ore di addestramento a terra e 270 ore di flight training. Situata a Dubai South, l’Accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 32 training aircraft, per addestrare cadetti senza alcuna conoscenza pregressa di volo.

Quest’anno ha segnato un capitolo completamente nuovo nel viaggio internazionale dell’EFTA, poiché l’accademia è sulla buona strada per ottenere l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) accreditation all’inizio del 2025. Con questo, i cadetti che si graduano all’EFTA riceveranno sia una licenza GCAA che una EASA, aprendo le porte a eccezionali opportunità di carriera in tutto il mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)