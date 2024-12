IATA: la Slot Regulation dovrebbe incentivare gli aeroporti a generare più capacità dalle infrastrutture esistenti

IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che la crisi di capacità degli aeroporti sta minacciando la libertà delle persone di viaggiare e limitando le economie.

Con scarse prospettive per le infrastrutture aeroportuali di tenere il passo con la crescente domanda, IATA ha pubblicato un White Paper che include proposte su come le normative sugli slot devono incentivare gli aeroporti a generare più capacità dalle infrastrutture esistenti. Il numero di aeroporti che non sono in grado di soddisfare pienamente la domanda di connettività aerea e che richiedono una slot coordination utilizzando le IATA Worldwide Airport Slot Guidelines è già cresciuto fino a quasi 400 in tutto il mondo. Se prevarranno le tendenze attuali, questo numero potrebbe aumentare del 25% nel prossimo decennio.

Un esempio delle gravi conseguenze di questo problema crescente è evidente in Europa, dove Airports Council International (ACI) Europe prevede che l’infrastruttura aeroportuale non sarà in grado di soddisfare fino al 12% della domanda nel 2050. Con sviluppi aeroportuali su larga scala, in particolare nuove piste, che difficilmente saranno costruiti a causa di vincoli politici, ciò comprometterà ulteriormente la competitività dell’Europa che, come ha concluso il Draghi report, è già notevolmente sottoperformante. È quindi fondamentale che gli aeroporti implementino le migliori pratiche per fornire quanta più capacità possibile dall’infrastruttura esistente”.

“L’unica cura per la capacità insufficiente è la costruzione. Ma finché iniziative su larga scala come la costruzione di nuove piste o terminal rimarranno politicamente fuori dalla portata in molte parti del mondo, dovremo spremere ogni ultima unità di capacità dall’infrastruttura che abbiamo. Alcuni aeroporti stabiliscono parametri di riferimento rigorosi per massimizzare la capacità, ma troppi non riescono a seguire le Worldwide Airport Slot Guidelines”, afferma Nick Careen, IATA’s SVP for Operations, Safety and Security.

“Lo IATA White Paper on airport slots appena pubblicato richiede obblighi più severi da parte degli aeroporti per massimizzare la capacità”, prosegue IATA.

“In base alle normative sugli slot, le compagnie aeree sono obbligate a utilizzare gli slot concessi in modo efficiente o ad affrontare sanzioni per la cancellazione dei voli o per il mancato rispetto degli orari. Ma gli aeroporti non subiscono sanzioni se non forniscono la capacità promessa. Hanno poca pressione per soddisfare i parametri globali di efficienza. Inoltre, spesso non c’è sufficiente trasparenza per le dichiarazioni di capacità che fanno. Ciò richiede un importante riequilibrio in modo che aeroporti e compagnie aeree siano ugualmente obbligati a massimizzare il potenziale valore sociale ed economico della capacità aeroportuale”, ha proseguito Careen.

“In particolare, IATA chiede modifiche alle slot regulations che riterranno responsabili gli aeroporti se non stanno facendo abbastanza per creare più capacità, tra cui:

– Richiedere agli aeroporti di rivedere regolarmente le proprie dichiarazioni di capacità e implementare un significativo processo di consultazione sulla capacità, per garantire una maggiore trasparenza e rivelare dove i potenziali aumenti di capacità vengono trascurati.

– Obblighi di migliorare e aumentare la capacità ove possibile, confrontati con le migliori pratiche globali.

– Conseguenze se la capacità dichiarata non viene consegnata come promesso“, continua IATA.

“Le attuali airport slots regulations hanno contribuito a creare un global air transport network che offre connettività sempre maggiore, scelta per i consumatori e tariffe più economiche. Affinché lo slot system continui a far crescere questi vantaggi, abbiamo bisogno di performance obligations per gli aeroporti. È necessaria una regolamentazione più rigorosa per colmare l’enorme divario tra gli aeroporti migliori e quelli mediocri nella fornitura di capacità. Ciò fornirà un servizio migliore ai passeggeri con una maggiore accessibilità al trasporto aereo e porterà più vantaggi al mondo”, ha concluso Careen.

(Ufficio Stampa IATA)