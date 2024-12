Iberia offrirà oltre 1.100.000 posti questo Natale

Iberia aumenterà il numero di posti disponibili questo Natale per rendere più facile per i suoi clienti viaggiare durante questo periodo speciale. In totale, dal 20 dicembre al 7 gennaio, la compagnia aerea opererà 5.081 voli, il che significa che ci saranno 1.126.000 posti disponibili.

“Le nuove destinazioni invernali, Salisburgo, Innsbruck, Tromso e Rovaniemi, insieme alle capitali europee più iconiche, Londra, Parigi e Roma, sono le destinazioni più gettonate nei prossimi giorni, seguite da Ginevra, Zurigo e Praga, dove le dimensioni degli aerei sono state aumentate per soddisfare l’elevata domanda in questo periodo.

Le destinazioni sulla neve sono un successo quest’anno, con Salisburgo e Innsbruck, in Austria, dove Iberia offre voli diretti due volte a settimana dall’inizio di dicembre. Tromso, in Norvegia, è la destinazione ideale per osservare l’aurora boreale, con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

Ma la destinazione più gettonata in questo periodo dell’anno è Rovaniemi, la capitale della Lapponia e la città natale ufficiale di Babbo Natale. Per incoraggiare i viaggi in questo luogo magico in questo periodo dell’anno, Iberia ha programmato quattro voli settimanali da Madrid, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica.

Le capitali europee sono sempre mete imprescindibili in questo periodo dell’anno: Londra, dove Iberia offre 8 voli giornalieri (e altri 8 con British Airways), Parigi, con fino a 11 voli giornalieri, e Roma con 6 voli giornalieri. A questa lista bisogna aggiungere New York e Boston, le due mete preferite negli Stati Uniti per trascorrere il Natale. Iberia opera tre voli giornalieri tra Madrid e New York e un volo giornaliero tra Madrid e Boston. Quest’ultima tratta è operata con l’Airbus A321XLR di recente introduzione nella flotta”, afferma Iberia.

“Iberia festeggia il Natale anche sui suoi voli, con tocchi speciali nel servizio di bordo. Sui voli intercontinentali, i passeggeri Business potranno gustare un menù speciale fino al 31 dicembre. Inoltre, le iconiche saliere e pepiere a forma di Meninas sono personalizzate con il tema natalizio.

In Premium Economy ed Economy, i passeggeri riceveranno un dessert speciale su tutti i voli in partenza da Madrid: un dolce natalizio al lampone con frutta candita.

Il 31 dicembre, i clienti dei voli a lungo raggio che festeggiano la notte di Capodanno riceveranno 12 chicchi d’uva della fortuna e Cava per celebrare l’inizio del nuovo anno.

Il 6 gennaio, per celebrare i Re Magi, Iberia offrirà il tradizionale Roscón de Reyes con 228.000 Avios nascosti all’interno, che saranno distribuiti sui voli a lungo raggio in partenza da Madrid quel giorno. Ci saranno un premio speciale da 100.000 Avios, un secondo premio da 50.000 Avios e 78 premi da 1.000 Avios.

Sui voli europei, ai passeggeri Business verrà offerto un pasto speciale. Per dessert, sui voli in partenza da Madrid verrà servita una torta a forma di pallina di Natale ripiena di lamponi, ciliegie e cioccolato, mentre sui voli di ritorno a Madrid potranno gustare una torta di Natale fatta in casa ripiena di cioccolato bianco e crema di ciliegie.

Inoltre, i passeggeri Business di tutti i voli in partenza da Madrid riceveranno una borsa regalo di Natale contenente un sapone da bagno realizzato con prodotti naturali da “Uvas Frescas” il 24 dicembre.

Nella cabina Economy dei voli a corto e medio raggio, il servizio Gastrobar includerà un biscotto di pan di zenzero di Natale. Questo biscotto unisce lo zenzero con un tocco di torrone di mandorle e una copertura di cioccolato al latte. Sarà disponibile dal 20 dicembre al 6 gennaio”, prosegue Iberia.

“Il Natale arriva anche nelle Premium Lounge di Madrid, che sono state appositamente decorate per questa celebrazione con motivi natalizi.

Dal 21 al 31 dicembre, i clienti potranno gustare uno speciale menù natalizio che prevede, tra i piatti principali, tacchino arrosto con salsa di fichi, mousse di sedano tartufata, ripieno di cavolo rosso e zucca arrosto. Per dessert, ci saranno pan di spagna, mousse al cioccolato e mousse al torrone. Non mancheranno anche i dolci tradizionali natalizi.

Per rispettare la tradizione, il 31 dicembre ai clienti verranno offerti i tradizionali acini d’uva e cava portafortuna per salutare l’anno. Il 6 gennaio verrà servito il Roscon de Reyes.

Inoltre, dal 21 dicembre al 7 gennaio, un barista personalizzerà i caffè dei clienti con design natalizi e il 19 e 20 dicembre riceveranno in regalo una pallina di Natale con il loro nome inciso.

Anche i nostri clienti più piccoli avranno il loro spazio nelle Premium Lounge e potranno depositare le loro lettere ai Re Magi nelle cassette della posta”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)