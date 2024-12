KLM Royal Dutch Airlines introduce la Premium Comfort Class

In due anni, KLM Royal Dutch Airlines ha completato la conversione a una nuova classe, la Premium Comfort Class. L’aggiunta di una nuova classe è il più grande cambiamento di prodotto degli ultimi anni. Tutti gli aeromobili Boeing 777 e 787 sono ora dotati di questa classe.

“La classe intermedia è disponibile sui voli per destinazioni a lungo raggio e offre più spazio, lusso e privacy rispetto alla Economy Class, a una tariffa più conveniente rispetto alla World Business Class. Con la Premium Comfort class, KLM Royal Dutch Airlines soddisfa le esigenze e i desideri sia dei viaggiatori per piacere che per lavoro.

Un anno e mezzo fa, la maintenance division di KLM Royal Dutch Airlines ha completato la conversione degli aeromobili Boeing 787. Ci sono voluti dai quattro ai sedici giorni per aeromobile per installare la Premium Comfort Class. I tecnici di KLM Royal Dutch Airlines coinvolti hanno lavorato giorno e notte, letteralmente, per realizzare il refitting. Ormai tutti gli aeromobili Boeing 777 sono stati dotati della nuova classe. Un totale di 54 aeromobili sono dotati del nuovo prodotto”, afferma KLM.

“Negli ultimi due anni i colleghi hanno lavorato duramente per rendere possibile l’aggiunta di questa nuova classe. Ora i passeggeri hanno un’opzione in più quando prenotano un biglietto, oltre alla World Business Class e alla Economy Class. Il primo feedback dei nostri passeggeri è stato molto positivo. I passeggeri hanno menzionato specificamente di avere più comfort e pasti più gustosi. Ciò corrisponde esattamente alle nostre intenzioni”, afferma Barry ter Voert, Chief Experience Officer.

“La Premium Comfort è una classe completamente nuova a bordo, con una propria cabina dotata di nuovi sedili e un proprio servizio e catering. A seconda del tipo di aeromobile, ci sono da 21 a 28 posti nella sezione Premium Comfort, che presenta sedili più larghi con più spazio per le gambe, uno schermo più grande e un poggiapiedi rispetto alla Economy Class. I sedili in Premium Comfort possono anche essere reclinati più indietro rispetto ai sedili della Economy Class.

Durante la conversione dell’aereo Boeing 777, KLM Royal Dutch Airlines ha anche sostituito i sedili in World Business Class. Queste poltrone sono dotate di una porta scorrevole per maggiore comfort e privacy. Inoltre, tutti i passeggeri in World Business Class hanno accesso diretto al corridoio”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)