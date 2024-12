Bell annuncia una nuova Manufacturing Facility per l’U.S. Army Future Long Range Assault Aircraft

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato la facility site selection per supportare la produzione dell’U.S. Army Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA). Il nuovo stabilimento di 447.000 piedi quadrati, situato nella regione della contea di Denton di Fort Worth, Texas, sarà dedicato a FLRAA component manufacturing. Bell prevede di iniziare la modifica della struttura e l’installazione delle attrezzature e di raggiungere la facility readiness for Low-Rate Initial Production (LRIP) entro il 2028.

“Bell si impegna a stabilire sedi di produzione future per consegnare il primo aereo in servizio entro i primi anni del 2030 e fare la nostra parte per rivoluzionare l’aviazione dell’esercito americano”, ha affermato Lisa Atherton, Presidente e CEO di Bell. “Questa struttura rappresenta anche una forte partnership economica con lo Stato del Texas, la città di Fort Worth, Northwest ISD e la contea di Denton. Il loro supporto ha reso possibile per Bell espandere significativamente la nostra presenza nel Nord Texas e fornire capacità rivoluzionarie”.

“L’esercito si impegna per il Future Long Range Assault Aircraft che fornisca speed, range, and endurance necessari per condurre efficaci air assault, MEDEVAC and resupply missions”, ha affermato il Brig. Gen. David Phillips. “È fantastico vedere i nostri partner del settore condividere questo impegno investendo in strutture all’avanguardia per produrre il primo ‘born digital’ aircraft weapon system dell’esercito”.

“In seguito all’assegnazione dell’U.S. Army FLRAA contract nel dicembre 2022, Bell ha istituito diverse nuove strutture all’avanguardia per processi di produzione innovativi che promuovano convenienza, tempistiche e performance. Mentre Bell e il team FLRAA lavorano attraverso la EMD phase, Bell si concentrerà sulla continua maturazione del design e sulla prototipazione.

Il nuovo long-range assault aircraft dell’esercito statunitense volerà due volte più lontano e due volte più velocemente della flotta attuale. Utilizzando la mature tiltrotor technology insioeme a un innovative digital engineering approach e a un modular open systems, sarà il long-range assault aircraft più affidabile, conveniente e ad alte prestazioni al mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)