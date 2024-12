Pegasus Airlines ordina fino a 200 Boeing 737-10

Boeing e Pegasus Airlines hanno annunciato oggi che la principale compagnia aerea low cost turca amplierà e modernizzerà la sua single-aisle fleet con un ordine per un massimo di 200 aerei 737 MAX. L’acquisto della compagnia aerea include un ordine fermo per 100 737-10, più opzioni per altri 100.

“Il modello più grande della famiglia 737 MAX, il 737-10, può trasportare fino a 230 passeggeri con un’autonomia fino a 5.740 km (3.100 miglia nautiche), riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce. L’efficienza e la flessibilità dell’aereo consentiranno a Pegasus Airlines di servire più passeggeri su più rotte”, afferma Boeing.

“Gli aerei Boeing sono stati parte integrante delle nostre operazioni da quando Pegasus è entrata nel settore dell’aviazione nel 1990”, ha affermato Güliz Öztürk, CEO di Pegasus Airlines. “Siamo lieti di ampliare la nostra flotta con il nuovo modello di aeromobile Boeing 737-10. Continuiamo a investire nella nostra flotta in linea con i nostri obiettivi di crescita in Turchia e a livello globale e ad ampliare la nostra rete lanciando nuove rotte”.

Ozturk ha aggiunto: “Nell’ambito del nostro accordo con Boeing, abbiamo ordinato un totale di 200 aeromobili Boeing 737-10. I primi 100 aeromobili sono ordini fermi e valuteremo la conversione delle restanti 100 opzioni in ordini fermi nei prossimi anni, in base alle condizioni di mercato e alle esigenze della nostra flotta”.

“Pegasus Airlines ha avviato le operazioni con il Boeing 737 Classic quasi 35 anni fa. Il 737-10 completerà la Next-Generation 737 fleet della compagnia aerea, fornendo operational commonality e flessibilità per soddisfare la crescente domanda di viaggio”, prosegue Boeing.

“Siamo orgogliosi di essere partner di Pegasus Airlines sin dalla sua fondazione e siamo entusiasti di accoglierli come nuovi clienti del 737 MAX”, ha affermato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Apprezziamo la loro fiducia nel team Boeing e non vediamo l’ora di consegnare il 737-10 e la sua promessa di maggiore efficienza, versatilità e affidabilità”.

“Mentre le compagnie low cost continuano a promuovere la crescita e la connettività regionali, il 737-10 supporterà Pegasus Airlines nel raggiungere nuovi mercati in Europa, Medio Oriente, Asia centrale e Africa. Il Commercial Market Outlook di Boeing prevede che gli operatori europei e dell’Asia centrale prenderanno in consegna circa 7.900 single-aisle airplanes nei prossimi 20 anni”, continua Boeing.

“Se considerato nell’ambito della National Aerospace Initiative di Boeing lanciata con il governo turco nel 2017, il nostro ordine aprirà anche nuove porte e creerà opportunità di produzione ed esportazione sia per i produttori turchi che per l’industria aeronautica in senso più ampio”, ha concluso Öztürk.

“L’acquisto di 100 737-10 da parte di Pegasus Airlines porterà gli ordini totali della variante 737 MAX a oltre 1.200 aerei”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)