Air Canada ordina altri cinque Airbus A220

Air Canada ha firmato un ordine fermo con Airbus per altri cinque A220-300, nel quinto anniversario dalla consegna del suo primo A220 nel dicembre 2019. Ciò segue un ordine iniziale nel 2016 per 45 A220-300 e un riordino nel 2022 per altri 15. Incluso questo ultimo riordino, gli ordini fermi totali di Air Canada per l’A220-300 ammontano a 65 aeromobili.

John Di Bert, Executive Vice President and Chief Financial Officer at Air Canada, ha affermato: “L’A220 ha mantenuto le promesse fatte ad Air Canada nei suoi cinque anni di servizio. Ci ha consentito di aprire nuove rotte e di servire meglio le rotte esistenti con un aeromobile che ha la giusta economia per supportare la nostra strategia di crescita redditizia. È anche molto popolare tra i clienti. Siamo lieti di aggiungere altri cinque di questi aeromobili, costruiti a Mirabel, Quebec, proprio sulla strada dalla nostra sede centrale di Montreal e di supportare ulteriormente il settore aerospaziale canadese”.

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales Commercial Aircraft, Airbus, ha affermato: “Questo è il terzo ordine di Air Canada per l’A220 in pochi anni. Ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con la compagnia di bandiera mentre supportiamo il suo programma di rinnovo della flotta. L’A220 è l’aeromobile più efficiente nella sua categoria di dimensioni, offrendo un comfort superiore con una cabina spaziosa e l’autonomia per volare su numerose destinazioni sulla rete del vettore”.

“Air Canada è stato l’operatore di lancio dell’A220-300 in Nord America nel gennaio 2020 e da allora ha operato la sua A220 fleet verso oltre 70 destinazioni. L’A220 è assemblato a Mirabel, Quebec, essendo una parte essenziale del rinomato settore aerospaziale canadese.

Combinando la più lunga autonomia, il più basso consumo di carburante e la cabina più ampia della sua categoria, l’A220 è l’aereo di linea più moderno nella sua categoria di dimensioni, trasportando da 100 a 150 passeggeri su voli fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km).

L’aereo è dotato di motori GTF di ultima generazione di Pratt & Whitney e offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio per posto. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a far sì che tutti i suoi aerei siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, afferma Airbus.

“A fine novembre 2024, la flotta di Air Canada è composta da 134 aeromobili Airbus, tra cui aeromobili della A320 Family, aeromobili della A330 Family e aeromobili A220-300. Air Canada ha un ordine per 26 A321XLR.

A fine novembre 2024, Airbus aveva ricevuto circa 900 ordini da 32 clienti per l’A220, di cui quasi 380 sono stati consegnati. L’A220 è già in servizio con successo con 23 operatori in tutto il mondo. La flotta sta attualmente volando su oltre 1.500 rotte e oltre 460 destinazioni in tutto il mondo, confermando la sua posizione di leader nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

