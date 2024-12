Eurofighter: firmato il Long Term Evolution contract

La futura produzione del jet Eurofighter Typhoon ha compiuto un passo avanti significativo questa settimana, con la firma del contratto per la Part 1 della Long Term Evolution (LTE) Technology Maturation Phase (TMP).

L’LTE Programme potenzierà la capacità di crescita dell’Eurofighter Weapon System attraverso lo sviluppo di nuovi Cockpit, Mission Computing, Flight Control Computing, Communications Equipment and Armament Control.

Inoltre, sarà un fattore chiave per la consegna dei Core Nations and Export future production aircraft, oltre a facilitare i continui miglioramenti delle capacità per la restante vita utile del sistema d’arma.

Giancarlo Mezzanatto, Chief Executive of Eurofighter e l’AVM Simon Ellard (ret.), General Manager of NETMA (the NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) hanno firmato l’LTE contract, in seguito all’approvazione parlamentare tedesca all’inizio di questa settimana.

Giancarlo Mezzanatto ha affermato: “LTE sarà il principale major midlife technology upgrade per l’Eurofighter, apportando diversi miglioramenti importanti al jet, in particolare alla sua architettura avionica. Ci sarà un’evoluzione della cockpit configuration e della Human Machine Interface, oltre a un’espansione della sua capacità di gestire grandi quantità di dati, molto più velocemente. La firma del contratto LTE dimostra l’impegno dei nostri clienti a continuare l’efficacia dell’aereo e del programma Eurofighter per molti anni a venire. Soddisferà anche le esigenze in evoluzione delle nostre forze aeree”.

L’LTE agreement è un’altra base fondamentale per garantire che il jet Eurofighter sia operativamente efficace fino al 2060. LTE sarà un componente fondamentale per l’Eurofighter nel suo ruolo di ponte verso i sixth generation fighters.

L’AVM Ellard ha affermato: “LTE migliorerà significativamente le capacità dell’Eurofighter. I miglioramenti apportati garantiranno che l’aereo rimanga all’avanguardia dell’innovazione, offrendo superiorità tecnologica e performance all’avanguardia per i suoi operatori”.

L’accordo segue l’annuncio fatto all’inizio di quest’anno del Phase 4 Enhancement (P4E) SD (system definition) package.

(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Md80.it)