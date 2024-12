Lufthansa Technik equipaggerà i German Air Force A350 con un self-defense system

Lufthansa Technik informa: “Le ammiraglie delle German government flight operations devono essere dotate di un self-defense system per difendersi da infrared-guided missiles. Dopo che le Defense and Budget Committees del German federal parliament avevano precedentemente approvato il progetto, Lufthansa Technik AG è stata ufficialmente incaricata dal Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) di equipaggiare la long-haul fleet del Federal Ministry of Defense Special Air Mission Wing. I tre Airbus A350, per la cui conversione Lufthansa Technik aveva già agito come prime contrzctor, saranno dotati di un cosiddetto DIRCM system”.

“DIRCM sta per “Directed InfraRed Counter Measures” e comprende sistemi di protezione contro missili guidati, solitamente sparati dalla spalla (i cosiddetti Man-Portable Air Defense Systems, o MANPADS in breve) e che utilizzano teste di ricerca a infrarossi. Attraverso DIRCM, quest’ultimo viene deviato specificamente dai codici di disturbo trasmessi. L’equipaggio non deve intervenire attivamente. Tali sistemi sono già in uso su vari tipi di aeromobili in tutto il mondo e offrono una protezione comprovata e di alta qualità per gli aeromobili VIP e dei capi di stato, nonché per le piattaforme militari”, prosegue Lufthansa Technik.

“La Special Mission Air Wing è responsabile delle operazioni di volo politico-parlamentari della Germania. In vista della crescente instabilità globale e dei conflitti regionali, l’uso di MANPADS da parte di attori non statali, tra gli altri, rappresenta una minaccia concreta”, ha affermato Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “La situazione richiede che la Germania garantisca la protezione della propria leadership. Siamo quindi orgogliosi di questo progetto faro con Elbit Systems e Airbus e non vediamo l’ora di contribuire con la nostra competenza”.

“Il contratto assegnato a Lufthansa Technik rappresenta la prima modifica al mondo di un aeromobile A350 con un tale sistema di autodifesa. Per mantenere la massima disponibilità possibile delle operazioni di volo, Lufthansa Technik equipaggerà i tre aeromobili con il DIRCM system uno dopo l’altro, durante le normali soste di manutenzione”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)