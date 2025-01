SAS aumenta la connettività in Svezia con l’incremento del traffico domestico

Inizia una nuova fase nell’aviazione svedese, con l’espansione significativa del route network da parte di SAS il 2 gennaio 2025. “L’accessibilità in tutto il paese migliora, con voli domestici concentrati in un aeroporto a Stoccolma. Per la prima volta, i viaggiatori potranno volare all’interno della Svezia, così come nel resto del mondo, tramite lo stesso aeroporto. Insieme, SAS e Stockholm Arlanda Airport sono pronti a offrire esperienze fluide e piacevoli per i passeggeri nuovi e di ritorno.

La grande espansione del traffico domestico da parte di SAS è il risultato di uno strategic partnership agreement con Braathens Regional Airways AB (BRA). Sette aeromobili BRA opereranno sul network di rotte SAS da Arlanda, con un graduale incremento a partire da gennaio 2025, consentendo più destinazioni e voli più frequenti. Il 27 gennaio 2025 apriranno due rotte completamente nuove: tra Arlanda e Kalmar e tra Arlanda e Halmstad. SAS ha inoltre lanciato la rotta Arlanda – Sälen e la rotta Ängelholm/Helsingborg – Sälen, entrambe operative durante la stagione invernale”, afferma SAS.

“Siamo entusiasti di dare il via al nuovo anno rafforzando il nostro network domestico in Svezia, tutto da Arlanda. La nostra nuova partnership con BRA renderà più facile per le persone viaggiare verso un’ampia gamma di destinazioni in Svezia, sia per i viaggiatori in partenza che per quelli in arrivo. Non vediamo l’ora di contribuire ulteriormente alla crescita economica e di continuare a svolgere un ruolo chiave nel collegare la Svezia con il mondo”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Per soddisfare con successo il crescente numero di passeggeri, SAS e Swedavia stanno collaborando per garantire viaggi senza intoppi, sia per coloro la cui destinazione finale è Arlanda sia per coloro che proseguono il viaggio”, prosegue SAS.

“Accogliamo con favore il nuovo domestic traffic con SAS per Arlanda. Man mano che i viaggi domestici si consolidano presso il più grande aeroporto svedese, la connettività svedese si rafforza, aumentando le opportunità per più persone di viaggiare comodamente verso una qualsiasi delle quasi 150 destinazioni internazionali direttamente accessibili da Stockholm Arlanda Airport. Negli ultimi anni, abbiamo fatto investimenti sostanziali ad Arlanda, che i nostri viaggiatori apprezzano molto. Abbiamo aperto un nuovo, moderno world-class security control e ora stiamo gradualmente aprendo il nostro nuovo marketplace nel Terminal 5. Il lavoro per sviluppare l’aeroporto continua”, afferma Jonas Abrahamsson, Presidente e CEO di Swedavia.

“Inoltre, SAS sta istituendo un’altra lounge, situata vicino al security checkpoint. L’obiettivo è quello di fornire ai viaggiatori una lounge a breve distanza a piedi, indipendentemente da dove parta il loro volo ad Arlanda. Si prevede che le porte apriranno nel primo trimestre 2025″, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)