L’Airbus A380 di Emirates torna a Copenhagen

L’Airbus A380 di Emirates è atterrato a Copenhagen per la prima volta da marzo 2020. “Emirates è attualmente l’unica compagnia aerea internazionale a operare l’A380 in Danimarca. L’A380 è atterrato giusto in tempo per celebrare il giubileo dell’aeroporto, che segna 100 anni di eccellenza operativa”, afferma Emirates.

Morten Balk, Emirates Country Manager in Denmark, ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di riportare finalmente l’A380 di Emirates a Copenhagen: che spettacolo vederlo di nuovo onorare la nostra pista. Non vediamo l’ora di offrire di nuovo ai nostri clienti esperienze di viaggio senza pari e i prodotti e servizi distintivi per cui è noto il nostro A380. Con oltre il 43% di posti a sedere in più, più clienti potranno ora godere di maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio, verso oltre 140 destinazioni in tutto il mondo tramite la nostra casa e hub, Dubai”.

Peter Krogsgaard, CCO, Copenhagen Airport ha commentato: “Non vedevamo l’ora di dare il benvenuto all’iconico aereo a due piani di Emirates di nuovo a Copenhagen. È un modo fantastico per iniziare il nuovo anno, vedere il più grande aereo passeggeri del mondo, con un totale di 615 posti, tornare in Danimarca dopo una pausa di quasi cinque anni”.

“Emirates è rinomata per i suoi servizi eccezionali e i comfort di lusso. L’Emirates A380 è amato dai clienti per le sue cabine spaziose e confortevoli, la tranquillità e le caratteristiche uniche di bordo come l’Onboard Lounge.

I clienti a bordo potranno anche godere della calorosa ospitalità del multinational crew della compagnia aerea, tra cui cittadini danesi, della cucina gourmet regionale e del pluripremiato sistema di intrattenimento in volo, Ice, che offre fino a 6.500 canali con i migliori film, programmi TV, podcast e altro ancora. La compagnia aerea ha anche recentemente ampliato il suo catalogo di intrattenimento, collaborando con Spotify, il servizio di abbonamento di streaming audio più popolare al mondo, per offrire ai clienti un’ampia gamma di podcast e playlist in cielo.

Il daily A380 flight della compagnia aerea partirà da Copenhagen alle 14:45 e arriverà a Dubai alle 00:10 ora locale. Il volo di ritorno, EK151, partirà da Dubai alle 8:30 e arriverà a Copenhagen alle 12:30, ora locale. I clienti danesi possono proseguire verso oltre 140 destinazioni, tra cui famose mete turistiche come Bali, Mauritius e Sudafrica. La compagnia aerea ha recentemente ampliato il suo network globale con il riavvio dei servizi per Phnom Penh in Cambogia via Singapore e ha annunciato nuove rotte per Bogotà via Miami e Madagascar via Seychelles.

L’A380 di Emirates che serve Copenhagen opererà in una configurazione a due classi, offrendo ai clienti 58 posti completamente reclinabili in Business Class e 557 spaziosi posti in Economy Class”, prosegue Emirates.

“Quest’anno Emirates è stata premiata con oltre 20 prestigiosi premi, tra cui ‘Best Airline in the World’ agli Ultras 2024 e ‘World Best Airline’ da Telegraph Travel. Più di recente, la compagnia aerea ha vinto quattro premi ai World Travel Awards 2024, tra cui ‘World’s Leading Airline – First Class’, ‘World’s Leading Airline – Brand’, ‘World’s Leading Airline – Inflight Entertainment’ e ‘World’s Leading Airline – Rewards Programme’.

Per maggiori informazioni o per prenotare i biglietti, visitare emirates.com. I biglietti possono essere prenotati anche tramite Emirates App, Emirates Retail stores, Emirates contact center o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

