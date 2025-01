News Brevi – 02.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A LINATE – Si è svolto nella mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio, il volo da Cagliari a Milano di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, richiesto per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza a favore di un neonato di appena diciassette giorni di vita. Il neonato necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, è stato imbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas su un velivolo Falcon 900 intorno alle ore 12. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato dai famigliari e da una equipe medica che lo ha costantemente assistito. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Milano Linate dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale IRCCS Policlinico San Donato. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all’estero, di rappresentanze diplomatiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROITALIA ANNUNCIA IL COLLEGAMENTO MILANI MALPENSA – ROMA FIUMICINO – Aeroitalia ha annunciato il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Roma Fiumicino, a partire dal 26 gennaio 2025, con fino a 3 frequenze al giorno. La rotta sarà operata con aeromobili ATR. L’operativo prevede da Milano Malpensa partenze alle 7:10, alle 11:50 e alle 18:40. Da Roma Fiumicino le partenze sono previste alle 9:30, alle 15 e alle 21.10.

RYANAIR PRENDERÀ IN CONSEGNA 29 NUOVI AEREI E CREERÀ 2.000 NUOVI POSTI DI LAVORO NEL 2025 – Ryanair informa: “Ryanair la scorsa settimana ha confermato che prenderà in consegna fino a 29 nuovi aeromobili Boeing 737 nel 2025, un investimento di 3 miliardi di dollari in nuove tecnologie aeronautiche che creerà oltre 2.000 nuovi posti di lavoro per professionisti dell’aviazione altamente retribuiti in Europa. I nuovi aeromobili B737 di Ryanair, che hanno ridotto le emissioni di CO2 del 16% e il rumore del 40% (trasportando il 4% in più di passeggeri), saranno destinati ad aeroporti efficienti e low cost nei paesi dell’UE in cui i governi stanno stimolando la crescita dell’aviazione, come Svezia, Italia, Spagna e Polonia. Non ci sarà crescita nei paesi che aumentano le tasse, come Regno Unito, Francia e Germania. L’annuncio di oggi dimostra ancora una volta che Ryanair è l’unica grande compagnia aerea in Europa a garantire traffico, turismo e crescita occupazionale in tutta Europa nel 2025”. Jade Kirwan, Head of Comms di Ryanair, ha affermato: “Ryanair è sulla buona strada per ricevere 29 nuovi aeromobili Boeing 737 nel 2025. Questa capacità aggiuntiva consentirà a Ryanair di aumentare i nostri passeggeri da 200 milioni nel 2024 a 210 milioni nel 2025 e di creare 2.000 nuovi posti di lavoro per professionisti dell’aviazione altamente retribuiti in molti degli aeroporti più efficienti e low-cost d’Europa, dove i governi stanno stimolando una crescita sostenibile dell’aviazione abolendo le tasse sull’aviazione e abbassando le tariffe aeroportuali”.

BOEING STATEMENT SUL JEJU AIR FLIGHT 2216 – Boeing ha condiviso la seguente dichiarazione: “Siamo in contatto con Jeju Air in merito al flight 2216 e siamo pronti a supportarli. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri cari e i nostri pensieri sono rivolti ai passeggeri e all’equipaggio”.

RYANAIR PUBBLICA I PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO PER I GOVERNI DELL’UE – Ryanair informa: “Ryanair ha pubblicato un elenco di propositi per il nuovo anno destinato ai governi dell’UE che desiderano favorire la crescita dell’aviazione, del turismo e dell’occupazione nel 2025. Eliminare le tasse sull’aviazione: negli ultimi due anni, la Svezia, l’Ungheria, l’Irlanda e alcune regioni d’Italia hanno abolito le tasse sull’aviazione, e sono state ricompensate con una crescita significativa del traffico e del turismo. Ridurre le elevate tariffe ATC. Risolvere i ritardi ATC. Abolire gli artificiali vincoli alla crescita”. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Il 2025 deve essere l’anno della competitività e della crescita in tutta Europa. Troppe economie europee, come Francia, Germania e Regno Unito, stanno ristagnando sotto il peso della regolamentazione, dell’aumento delle tasse e della cattiva gestione governativa. È tempo di tornare alla deregolamentazione e concentrarsi su politiche che favoriscano la crescita. L’aviazione è l’unico settore in Europa in grado di garantire una crescita immediata e sostenibile del traffico, del turismo e dell’occupazione, in particolare nelle regioni periferiche d’Europa. Ryanair prenderà in consegna oltre 350 nuovi aeromobili nel prossimo decennio e prevede di crescere da 200 milioni a 300 milioni di passeggeri all’anno. Questa crescita deve essere supportata da politiche orientate alla crescita, sia da parte dell’UE che dei governi nazionali, a beneficio dei cittadini europei e della connettività dell’Europa”.

IBERIA LANCIA LA SUA PRICE CAMPAIGN DI INIZIO ANNO – Iberia informa: “Iberia ha appena lanciato la sua price campaign, con migliaia di posti a prezzi convenienti. La prevendita esclusiva dei biglietti inizia oggi per i clienti di iberia.com e dell’app Iberia, compresi i nuovi registrati, e dal 7 gennaio saranno disponibili per tutti e su tutti i canali. In entrambi i casi, i biglietti consentiranno ai clienti di volare da ora al 14 giugno 2025. Se i clienti optano per una destinazione domestica, troveranno biglietti a partire da 24€ a tratta, ad esempio Madrid-Ibiza e Valencia-Palma di Maiorca, tra gli altri. I biglietti sono disponibili a partire da 29€ a tratta per Alicante, Barcellona, Bilbao, La Coruña, Asturie, Santander, Malaga, ecc. Se la destinazione preferita sono le Isole Canarie, i prezzi sono ugualmente interessanti, da 38€ a tratta per Tenerife e da 39€ a Lanzarote. Le grandi capitali sono sempre una grande attrazione e tutte hanno prezzi speciali questa stagione. Lisbona e Porto da 29€ a tratta, Milano da 39€, Roma da 45€, Londra da 60€. Se i clienti preferiscono scoprire una delle nuove destinazioni della compagnia aerea, come Innsbruck o Salisburgo in Austria, possono trovare biglietti da 69€ a tratta. Se preferiscono provare l’emozione di vedere l’aurora boreale a Tromso, in Norvegia, o visitare la casa di Babbo Natale a Rovaniemi, possono farlo da 139€ a tratta. Iberia offre anche voli diretti verso diverse destinazioni africane, che sono incluse in questa campagna prezzi, come Marrakech, Casablanca e Algeri. Gli Stati Uniti sono molto popolari ora. È il mercato con più destinazioni per Iberia, con voli diretti e senza scalo verso 8 destinazioni, e tutte godono di offerte speciali. Iberia vola verso 18 destinazioni in 16 paesi latinoamericani, tutte sono incluse in questa promozione. Tokyo, Giappone e Doha, Qatar, sono le ultime aggiunte alla rete di destinazioni di Iberia. Questa price campaign include prezzi speciali per i voli verso entrambi. Per i clienti che preferiscono esperienze complete, è possibile prenotare un volo + hotel o un volo + noleggio auto, più economici rispetto alla prenotazione separata”. “Queste offerte sono valide per gli acquisti da oggi fino al 27 gennaio, per i voli da oggi fino al 14 giugno 2025. I biglietti sono disponibili per la prenotazione e l’acquisto su iberia.com e sull’app Iberia, dove i clienti possono anche trovare tutti i termini e le condizioni: https://www.iberia.com/es/ofertas/vuelos/viajar/. Per promuovere questa price campaign, Iberia ha progettato una nuova marketing campaign che fa appello al piacere di viaggiare con giochi di parole che combinano origine e destinazione. Verrà trasmesso in TV, radio, media digitali, social network e su un circuito digitale per le strade di Madrid, così come nelle stazioni della metropolitana Sol e Nuevos Ministerios”, conclude Iberia.