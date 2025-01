Turkish Airlines presenta la collezione di amenity kit “UNESCO Türkiye Series”

Turkish Airlines, spinta dalla sua missione di offrire agli ospiti un’esperienza di viaggio impareggiabile, porta ora in volo i tesori culturali della Turchia.

“La nuova collezione di amenity kit, denominata “UNESCO Türkiye Series”, si ispira a sei straordinari siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO in Turchia: Nemrut, Göbeklitepe, Cappadocia, Efeso, Ani e Troia, oltre a quattro diverse fantasie di ebru (marmorizzazione turca) e tre motivi di tappeti tradizionali. Questi nuovi kit vengono offerti ora in Business Class sui voli di durata compresa tra le cinque e le otto ore, mentre a metà gennaio verranno introdotte versioni diverse per la Economy Class sui voli di durata superiore alle otto ore.

Creata in collaborazione con la Commissione Nazionale Turca per l’UNESCO, questa collezione esclusiva riflette l’impegno di Turkish Airlines non solo a garantire comfort in volo, ma anche a promuovere i valori storici e culturali della Turchia a livello internazionale. Ogni set è pensato come un ricordo unico del viaggio, che fonde migliaia di anni di storia e tradizione artistica dell’Anatolia con un tocco di design moderno”, afferma Turkish Airlines.

“Questa reinterpretazione contemporanea dell’arte turca tradizionale include un kit che offre una lozione per mani e corpo e un balsamo per labbra, sviluppati dal prestigioso marchio di profumi di lusso Ex Nihilo. Inoltre, circa l’80% dei materiali utilizzati per oggetti come calze, mascherine per gli occhi e spazzolini da denti è composto da materiali riciclati e da soluzioni sostenibili, come l’amido di mais biodegradabile”, prosegue Turkish Airlines.

Commentando la nuova collezione, il Chief Operations Officer di Turkish Airlines M. Akif Konar ha dichiarato: “Con l’UNESCO Türkiye Series, non solo offriamo ai nostri ospiti un’esperienza di volo indimenticabile, ma mostriamo anche il ricco patrimonio culturale della Türkiye. In Turkish Airlines, continuiamo a distinguere la nostra posizione di leader nel settore dell’aviazione globale grazie al nostro impegno per la sostenibilità e alla dedizione nel preservare i valori culturali. Questa collezione rappresenta un esempio concreto dei nostri sforzi per offrire ai passeggeri un’esperienza che unisce la storia millenaria e l’arte dell’Anatolia con un’estetica moderna. Ci auguriamo che attraverso questi set i nostri ospiti possano instaurare un legame speciale con l’antico patrimonio della Türkiye”.

“Con la “UNESCO Türkiye Series”, Turkish Airlines alza ulteriormente il livello in termini di comfort di viaggio e valorizzazione culturale. Come compagnia di bandiera, siamo orgogliosi di condividere la ricchezza della cultura turca con i viaggiatori di tutto il mondo, impegnandoci a preservare e promuovere il patrimonio della Turchia, portandolo a nuove vette.

Fondata nel 1933, Turkish Airlines, membro di Star Alliance, ha una flotta di 491 aeromobili (passeggeri e cargo) che volano verso 352 destinazioni in tutto il mondo, di cui 299 internazionali e 53 nazionali, in 131 Paesi”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines – Photo Credits: Turkish Airlines)