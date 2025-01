Qatar Airways riprende i voli per la Siria

Qatar Airways annuncia la ripresa di tre voli settimanali per Damasco, Siria, dal 7 gennaio 2025. “Ciò segna un passo significativo nel ricollegamento della regione e nel fornire ai passeggeri un accesso senza interruzioni all’ampia rete globale di Qatar Airways di oltre 170 destinazioni.

La decisione di riprendere le operazioni per la Siria riflette l’impegno della compagnia aerea nel promuovere la connettività regionale e supportare la domanda. Qatar Airways sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire che tutti i necessari safety, security, and operational standards siano rispettati prima del rilancio”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo lieti di riprendere i voli per Damasco, una destinazione di grande importanza storica e culturale. Questo annuncio sottolinea il nostro impegno nel promuovere la connettività e facilitare i viaggi per i nostri passeggeri”.

“I passeggeri in viaggio da e per Damasco trarranno vantaggio dal world-class service di Qatar Airways e dall’accesso all’Hamad International Airport, costantemente classificato come uno dei migliori aeroporti al mondo. Il network globale della compagnia aerea offrirà ai viaggiatori l’opportunità di esplorare destinazioni in tutto il mondo, tramite l’hub della compagnia aerea a Doha.

Ulteriori dettagli sugli orari dei voli e sulle informazioni sulle prenotazioni sono disponibili visitando www.qatarairways.com, contattando un ufficio locale di Qatar Airways o utilizzando l’applicazione mobile di Qatar Airways“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)