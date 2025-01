easyJet sperimenta una nuova vernice che riduce il peso e il consumo di carburante

easyJet è diventata la prima compagnia aerea al mondo a sperimentare un nuovo state-of-the-art lower-weight paint, che consentirà all’operatore di risparmiare ulteriormente sui consumi. easyJet sta provando la nuova soluzione di verniciatura in collaborazione con l’MRO specialist con sede a Dublino, MAAS Aviation, che vernicia gli aerei presso la sua Maastricht facility.

“easyJet e il suo partner Mankiewicz Aviation Coatings hanno sviluppato un nuovo sistema che riduce la quantità di vernice precedentemente necessaria per creare gli iconici colori della livrea easyJet. La soluzione innovativa è già stata applicata a 38 aeromobili e verrà gradualmente estesa all’intera flotta easyJet, con la compagnia aerea che dovrebbe completare la transizione entro il 2030.

Mentre il lighter weight coat genera un impatto relativamente modesto per aereo (riduzione di peso di 27 kg), completato con altri fuel reduction methods e applicato a flotte intere, questo potrebbe fornire un altro importante metodo per ridurre le emissioni di carbonio per il settore ed è una delle tante iniziative che easyJet sta utilizzando per ridurre efficacemente le emissioni e il consumo di carburante”, afferma easyJet.

“I 38 aerei easyJet che sono stati rivestiti con la nuova vernice stanno già offrendo risparmi di carburante grazie al loro peso più leggero e, una volta estesa all’intera flotta, la soluzione rappresenterà una riduzione di carburante di 1.296 tonnellate, equivalente a una riduzione di 4.095 tonnellate di emissioni di carbonio.

Alla fine, in aggiunta alla strategia di sostenibilità e alla roadmap per raggiungere zero emissioni nette di easyJet, si prevede che il lightweight paint contribuirà a un risparmio complessivo di 1.296 tonnellate di carburante all’anno, una volta completato il lancio alla fine del 2029″, prosegue easyJet.

Lahiru Ranasinghe, Director of Sustainability at easyJet, ha affermato: “easyJet esplora e sviluppa costantemente soluzioni innovative per ridurre l’impatto delle nostre operazioni. Sebbene ciò costituisca una piccola parte di una strategia più ampia, la formulazione di una nuova vernice leggera con i nostri partner di Mankiewicz Aviation Coatings esemplifica il modo in cui stiamo valutando ogni singola parte delle nostre operazioni per trovare guadagni di efficienza che ci aiutino a raggiungere questa missione”.

Andrew Richardson, Aviation Sales Manager at Mankiewicz Aviation Coatings, ha aggiunto: “Siamo lieti di essere stati il coatings partner scelto da easyJet negli ultimi 15 anni e di aver lavorato a questo progetto orientato alla sostenibilità. Sostenibilità e tutela ambientale sono al centro dei valori fondamentali di Mankiewicz e poter lavorare a stretto contatto con easyJet su questo è stato molto gratificante”.

Richard Marston, Chief Commercial Officer, MAAS Aviation, ha aggiunto: “La responsabilità ambientale è presa estremamente sul serio in tutte le nostre operazioni presso MAAS. Lavoriamo a stretto contatto con la nostra supply chain per garantire l’utilizzo dei prodotti tecnologici più recenti che offrono i più alti standard di performance e finitura, riducendo al contempo l’impatto sul mondo che ci circonda. Siamo molto orgogliosi di far parte di un’iniziativa così rivoluzionaria”.

“Da quando ha lanciato la sua roadmap to net zero due anni fa, easyJet continua a lavorare duramente per trovare soluzioni che aiutino a decarbonizzare il settore dell’aviazione. Di recente, la compagnia aerea ha raggiunto vari traguardi, tra cui il completamento del full rollout dell’installazione software della Descent Profile Optimisation (DPO) nella sua flotta e ha ottenuto un’altra riduzione record nelle carbon intensity performance nel FY2024 rispetto al suo net zero baseline year del 2019″, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)