News Brevi – 04.01.2025

BOEING NOMINA DANA DEASY COME CHIEF INFORMATION OFFICER – Boeing ha annunciato la nomina di Dana Deasy come nuovo chief information digital officer and senior vice president, Information Technology & Data Analytics dell’azienda. Eletta per il ruolo a partire dal 31 dicembre 2024, Deasy supervisionerà tutti gli aspetti di information technology, information security, data and analytics. Risponderà al Boeing President and CEO Kelly Ortberg e farà parte dell’Executive Council dell’azienda. “Dana è un leader tecnologico globale molto rispettato che ha una comprovata esperienza nell’offrire tecnologie innovative in organizzazioni grandi e complesse”, ha affermato Ortberg. “Con la necessità di rimanere vigili per proteggersi dalle minacce informatiche e con tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale che svolgono un ruolo più importante in tutti i settori, il nostro IT team avrà un ruolo chiave, mentre ci concentriamo sul raggiungimento dei nostri obiettivi di sicurezza e qualità, sulla fornitura affidabile per i nostri clienti e sul posizionamento per il futuro”. “Deasy porta a Boeing oltre 40 anni di esperienza in tecnologia e leadership e una carriera che ha attraversato diversi settori. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di Chief Information Officer presso l’U.S. Department of Defense e prima ancora presso JPMorganChase, BP e General Motors. La sua carriera è iniziata in information management presso la Space Systems Division di Rockwell. Deasy sostituisce Susan Doniz, che ha lasciato l’azienda alla fine dell’anno scorso”, conclude Boeing.

FAA: PROSEGUE IL MONITORAGGIO DEI MIGLIORAMENTI DI BOEING – Il FAA Administrator Whitaker, in merito all’ultimo anno di supervisione della FAA su Boeing in seguito all’Alaska Airlines Boeing 737 MAX Door Plug Incident del 5 gennaio, afferma: “Boeing sta lavorando per fare progressi nell’esecuzione del suo piano completo nelle aree della sicurezza, del miglioramento della qualità e del coinvolgimento e formazione efficaci dei dipendenti. Stiamo monitorando attivamente i risultati e tenendo d’occhio il lavoro nelle key Boeing facilities. I FAA safety experts esaminano continuamente l’efficacia dei cambiamenti; i senior FAA leaders incontrano settimanalmente Boeing per esaminare le metriche delle performance, i progressi e le sfide che stanno affrontando; abbiamo condotto un numero senza precedenti di audit non annunciati; conduciamo monthly status reviews con i dirigenti Boeing per monitorare i progressi. La nostra supervisione migliorata è qui per restare”.

EMIRATES: STATEMENT SU VIDEO INVENTATI SUI SOCIAL MEDIA – Emirates in un comunicato informa: “Siamo a conoscenza di un video che circola sui social media raffigurante un incidente aereo di Emirates. Emirates conferma che si tratta di un contenuto inventato e falso. Siamo in contatto con le varie social media platforms per rimuovere il video o chiarire che si tratta di un filmato creato digitalmente, per evitare che informazioni false e allarmanti circolino. Sfortunatamente le risposte delle piattaforme a tali richieste di revisione dei contenuti non sono abbastanza rapide, pertanto è necessaria questa dichiarazione. La sicurezza è fondamentale per il brand e le operazioni di Emirates e consideriamo tali questioni con la massima serietà. Invitiamo tutto il pubblico a controllare e fare sempre riferimento a fonti ufficiali”.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 23 DICEMBRE 2024 – 2 GENNAIO 2025 – Airbus informa: “Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions ai sensi dell’”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.