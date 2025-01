News Brevi – 03.01.2025

CIRIUM NOMINA DELTA COME COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE IN NORD AMERICA, VINCITRICE DEL PLATINUM AWARD – Delta informa: “Delta ha mantenuto il suo status di ‘North America’s most on-time airline’ nel 2024 e il suo personale ha vinto il Platinum Award per l’eccellenza operativa da Cirium per il quarto anno consecutivo. Il Platinum Award di Cirium viene assegnato alle compagnie aeree che offrono on-time performance eccezionali durante la gestione di operazioni complesse, il tutto limitando l’impatto delle interruzioni sui propri clienti. Il riconoscimento sottolinea la reputazione e l’impegno della compagnia aerea per l’affidabilità, mentre dà il via al suo anno del centenario”. “È un onore che Cirium riconosca ancora una volta il duro lavoro e l’eccellenza operativa del personale Delta”, ha affermato John Laughter, Delta’s E.V.P. and Chief of Operations. “Un’eccellenza operativa sicura e costante è il fondamento della crescita di Delta e la promessa fondamentale del nostro brand centenario”. “Oltre ad aver ottenuto il Cirium Platinum Award, Delta è stata la compagnia aerea più puntuale del Nord America, con l’83,46% dei suoi 1.712.529 voli arrivati in orario, ha affermato l’organizzazione. Secondo i dati di Cirium, le on-time performance di Delta per il 2024 hanno superato i North American and global industry benchmarks, rispettivamente del 76,37% e dell’83,04%, e hanno superato il suo North American competitor più vicino del 2,53%. Cirium definisce un volo puntuale come un volo che arriva entro 15 minuti dall’arrivo previsto al gate”, prosegue Delta. “Con i suoi continui investimenti in persone, processi e tecnologia, Delta Air Lines sta ancora una volta fissando il punto di riferimento per ciò che l’eccellenza operativa può rappresentare nel settore delle compagnie aeree, ispirando gli altri con il suo impegno duraturo nel fornire un’esperienza di viaggio di livello mondiale”, ha affermato Mike Malik, Chief Marketing Officer, Cirium. “Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza in operational performance, customer experience and workplace culture, il che la rende la compagnia aerea più premiata d’America. Nel 2024, Delta è stata riconosciuta da J.D. Power come ‘top-ranked airline for First/Business and Premium Economy Passenger Satisfaction’; da The Points Guy come ‘best U.S. airline’; da Fortune come l’unica compagnia aerea nella sua ‘100 Best Companies to Work For’ list, solo per citarne alcuni riconoscimenti”, conclude Delta.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A DICEMBRE 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di dicembre 2024. A dicembre Ryanair Group ha trasportato 13,6 milioni di passeggeri (dicembre 2023: 12,5 milioni, +8%), con un load factor del 92% (91% a dicembre 2023). Ryanair ha operato oltre 77.380 voli a dicembre 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a dicembre 2024 si attesta a 197,2 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (invariato).

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DALLA ROMANIA PER PATRIOT AIR DEFENSE SYSTEMS – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 946 milioni di $ per fornire alla Romania ulteriori Patriot® air and missile defense systems. Il contratto include fire units composte da radars, control stations and missiles. “Raytheon si impegna a fornire alla Romania advanced integrated air and missile defense capabilities per proteggere i suoi cittadini e le infrastrutture critiche”, ha affermato Pete Bata, senior vice president of Global Patriot at Raytheon. “Il continuo investimento della Romania nei Patriot è una testimonianza della dedizione della nazione nel garantire sicurezza collettiva, deterrenza e stabilità in tutta Europa”. Raytheon continua a collaborare con le local Romanian defense companies come parte del suo Patriot global supply chain network. Patriot è il fondamento dell’air defense per 19 paesi e il sistema continua a dimostrare la sua efficacia contro advanced aerial threats and massive complex raid attacks.