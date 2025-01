Wizz Air: nuova edizione del concorso #LetsGetLost

Wizz Air informa: “Wizz Air torna con una nuova edizione del suo iconico concorso #LetsGetLost, offrendo agli italiani l’opportunità di vincere un viaggio indimenticabile verso una destinazione misteriosa.

Un volo Wizz Air, carico di passeggeri avventurosi, partirà da Milano Malpensa il 30 gennaio 2025 per un viaggio tutto incluso verso una destinazione ignota. Solo una volta atterrati, i passeggeri scopriranno dove sono stati “wizzati”.

Per partecipare e avere la possibilità di vincere un posto sull’aereo, i partecipanti dovranno condividere su Instagram una foto o un video che mostri il loro lato avventuroso entro il 12 gennaio 2025, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #LetsGetLostwithWIZZ. I vincitori saranno contattati tramite Instagram e potranno portare un accompagnatore durante il viaggio”.

“I fortunati vincitori potranno vivere un itinerario di quattro giorni ricco di divertimento, esperienze culturali, culinarie ed emozionanti avventure. Ai passeggeri sarà comunicato solo il tipo di clima utile per preparare il bagaglio pochi giorni prima del viaggio, e nessun altro indizio sarà rivelato fino all’atterraggio nella destinazione misteriosa”, prosegue Wizz Air.

“Con oltre 200 rotte a tariffe basse, Wizz Air è diventata la scelta preferita di oltre 90 milioni di passeggeri in Italia dal suo avvio nel 2004. Lo scorso anno, le destinazioni più popolari per gli italiani hanno riguardato Londra, Barcellona, Madrid e Praga, insieme a molte altre mete fuori dai percorsi turistici tradizionali, apprezzate dai viaggiatori più avventurosi. La compagnia aerea ha anche lanciato un abbonamento unico in Europa, “All You Can Fly”, che consente ai viaggiatori di accedere a un numero illimitato di voli a €9,99 per una tariffa fissa di €599 all’anno”, continua Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare la terza edizione del nostro leggendario concorso #Let’sGetLost in Italia. Dopo il grande successo delle due campagne precedenti, non potevamo che offrire questa esperienza straordinaria a un numero ancora maggiore di passeggeri italiani. Con una delle reti di rotte più uniche in Italia, siamo orgogliosi di portare i nostri passeggeri in viaggi indimenticabili alla scoperta del mondo ogni giorno. Non vediamo l’ora di vedere le facce dei fortunati vincitori quando scopriranno dove sono atterrati questa volta”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)