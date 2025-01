L’A350 di Emirates decolla ufficialmente verso la sua prima destinazione, Edimburgo

Emirates ha segnato un traguardo significativo ieri, quando il suo primo Airbus A350 è entrato in servizio commerciale, operando il suo volo inaugurale da Dubai a Edimburgo.

“Il nuovo velivolo di Emirates unisce un design di cabina di ultima generazione e un comfort eccezionale per i passeggeri, abbinati a un servizio di bordo eccezionale L’aereo, dotato degli ultimi prodotti di cabina di Emirates, è il primo dei 65 A350 che si uniranno alla flotta della compagnia aerea nei prossimi anni”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Questo segna un momento cruciale nel percorso di Emirates, poiché introduciamo l’A350 in servizio. Il nostro primo Airbus A350 che compie il suo viaggio inaugurale verso Edimburgo sottolinea anche l’importanza strategica del Regno Unito all’interno della nostra rete globale. L’Emirates A350 offre il meglio dei nostri ultimi prodotti di bordo, con nuove funzionalità e miglioramenti in ogni cabina. Mentre continuiamo ad espandere la nostra A350 fleet, non stiamo solo aggiungendo nuovi aeromobili, stiamo stabilendo nuovi standard per i viaggi aerei globali”.

Kate Sherry, Chief Commercial Officer (Aero) at Edinburgh Airport, ha affermato: “Iniziare il nuovo anno con un aereo completamente nuovo è esattamente il modo in cui vogliamo dare il benvenuto al 2025 a Edinburgh Airport. È un privilegio dare il benvenuto all’A350 in Scozia e vedere Emirates scegliere la rotta da Edimburgo a Dubai per il suo viaggio inaugurale. È una chiara dimostrazione di fiducia nella rotta e dell’importanza che Emirates attribuisce a un aereo moderno, elevando gli standard per la passenger experience”.

“L’A350 di Emirates presenta le ultime innovazioni in cabina ed è stato progettato per massimizzare il comfort dei clienti. Le caratteristiche distintive includono una Economy Class cabin di nuova concezione e più confortevole; upgraded Business Class and Premium Economy cabins; la migliore qualità delle immagini su qualsiasi aereo con 4K and 4K HDR ultra-responsive touchscreen; soffitti extra-alti con corridoi più ampi in tutte le classi; Wi-Fi più veloce con connettività globale ininterrotta su tutte le A350 destinations.

L’A350, il large widebody aircraft più efficiente in termini di consumo di carburante in servizio commerciale oggi, offre anche la twin-aisle cabin più silenziosa di qualsiasi altro aereo. Emirates ha configurato il suo A350 per fornire tre spaziose classi di cabina, ospitando 312 passeggeri in 32 next-generation Business Class lie-flat seats, 21 Premium Economy seats e 259 spaziosi Economy Class seats.

Nei prossimi mesi i clienti potranno aspettarsi di provare l’Emirates A350 sui voli verso altre otto destinazioni globali: Mumbai, Ahmedabad, Kuwait, Bahrein, Colombo, Lione, Muscat e Bologna“, prosegue Emirates.

“L’arrivo dell’Emirates A350 a Edimburgo segue la ripresa dei servizi della compagnia aerea verso la capitale scozzese nel novembre 2024. La compagnia aerea opera 14 voli settimanali per la Scozia, incluso un A380 service per Glasgow, offrendo ai clienti una connettività migliorata verso oltre 140 destinazioni attraverso il suo vasto network globale.

L’Emirates A350 flight EK23 parte da Dubai alle 14:50 ora locale e arriva a Edimburgo alle 19:05, ora locale. Il volo di ritorno, EK24, parte da Edimburgo alle 20:40 e arriva a Dubai alle 08:05, ora locale del giorno successivo.

I clienti della Business Class a bordo dell’inaugural A350 flight da Edimburgo a Dubai hanno gustato le prelibatezze speciali della Scozia, con il menu appositamente curato dalla compagnia aerea. Anche i passeggeri in Economy Class hanno gustato specialità scozzesi.

I clienti possono prenotare i biglietti su emirates.com, oppure visitare l’Emirates App, gli Emirates Retail stores, gli Emirates contact centre o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)