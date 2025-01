Qatar Executive aggiunge altri due Gulfstream G700 alla sua flotta

Qatar Executive (QE), la luxury private jet charter division di Qatar Airways Group, annuncia di aver ricevuto altri due aeromobili Gulfstream G700, portando la sua flotta a 24 aerei.

I due aeromobili aggiuntivi aumenteranno il numero totale di Gulfstream G700 nella flotta di QE a sei, con altri quattro G700 programmati per la consegna nel corso del 2025 e all’inizio del 2026. La flotta di QE include anche 15 aeromobili Gulfstream G650ER.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di continuare a far crescere la nostra flotta con l’innovativo G700, che offre un’esperienza innovativa ed eccezionale per i nostri clienti. Questi aeromobili rappresentano la nostra passione per la ridefinizione della private aviation e per offrire la migliore esperienza di lusso possibile nei cieli, superando le aspettative dei nostri stimati passeggeri e clienti”.

“Questi aeromobili all’avanguardia consolidano ulteriormente la posizione di QE come leader in luxury long-range travel and private aviation. Offrono ai clienti il massimo comfort e le massime performance, combinati con l’impareggiabile servizio e ospitalità di QE.

Con la sua cabina lussuosa e spaziosa, la tecnologia innovativa, la maggiore efficienza nei consumi e le long-range capabilities, il QE Gulfstream G700 è una scelta di spicco in private business aviation charter ed è diventato un altro motivo per cui così tanti scelgono di volare con QE”, afferma Qatar Airways.

Combinando il G700 con la sua flotta esistente di Gulfstream G650ER, QE rimane il charter operator di riferimento per ultra-long-range travel in tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

Gulfstream consegna altri due aerei G700 a Qatar Executive

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la consegna di altri due velivoli Gulfstream G700 alla crescente flotta di Qatar Executive. I due nuovi velivoli, entrambi consegnati utilizzando un blend di sustainable aviation fuel (SAF), portano il numero totale di velivoli G700 nella flotta di Qatar Executive a sei, con altri quattro in programma.

“La velocità senza precedenti con cui il team è stato in grado di consegnare questo straordinario velivolo è una vera testimonianza della qualità e della maturità del programma G700”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Qatar Executive è un partner di lunga data e stimato di Gulfstream da molti anni e siamo lieti di continuare questa partnership aggiungendo altri di questi eccezionali velivoli alla loro crescente flotta”.

“Il nuovo Gulfstream G700, consegnato a dicembre 2024, si unirà alla flotta esistente di Qatar Executive, composta da quattro Gulfstream G700 e 15 Gulfstream G650ER.

Il G700 è dotato della cabina più spaziosa del settore e della Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, livelli di rumorosità molto bassi, luce naturale da 20 Gulfstream Panoramic Oval Windows e la cabin altitude più bassa del settore. L’aereo ha stabilito più di 65 city-pair speed records e può volare per 7.750 miglia nautiche/14.353 chilometri a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90. La maximum operating speed del G700 è Mach 0,935, la più elevata nella flotta Gulfstream“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Oltre alle Federal Aviation Administration (FAA) and European Union Aviation Safety Agency (EASA) type certifications, il G700 ha ottenuto type certificate validations in 10 nazioni, più di recente dalla Civil Aviation Safety Authority in Australia“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Qatar Airways)