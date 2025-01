Airbus ha riportato 766 consegne di aeromobili commerciali nel 2024

Airbus ha consegnato 766 commercial aircraft a 86 clienti in tutto il mondo nel 2024. Il Commercial Aircraft business ha registrato 878 gross orders (826 netti), inclusi 82 A330 e 142 A350. Di conseguenza, il backlog a fine anno 2024 ammonta a 8.658 aeromobili.

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft at Airbus, ha affermato: “Il 2024 ha confermato una domanda sostenuta di nuovi aeromobili. Abbiamo vinto decisioni chiave con i clienti più importanti e abbiamo visto uno slancio fenomenale per il nostro widebody orderbook, completando la nostra posizione di leader nel single aisle market. Per quanto riguarda le consegne, abbiamo mantenuto la nostra traiettoria e celebrato diversi primati epocali. Questi includono il primo A321XLR in assoluto e le prime consegne di A330neo e A350 a diversi clienti a livello globale”.

Airbus 2024 aircraft fleet deliveries:

A220 Family: 75 aeromobili (68 nel 2023)

A320 Family: 602 aeromobili (571 nel 2023)

A330 Family: 32 aeromobili (32 nel 2023)

A350 Family: 57 aeromobili (64 nel 2023)

Totale: 766 aeromobili (735 nel 2023)

“Dato l’ambiente complesso e in rapida evoluzione in cui continuiamo a operare, consideriamo il 2024 un buon anno. È stato un enorme sforzo di squadra per ottenere questo risultato del 2024. Un grande ringraziamento al Team Airbus che fa ciò che fa, ogni giorno, per i nostri clienti. E un grande ringraziamento ai nostri clienti per aver continuato a riporre la loro fiducia in noi e a far crescere le nostre partnership in tutto il mondo”, ha aggiunto Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft at Airbus.

I risultati finanziari dell’intero anno 2024 di Airbus saranno resi noti il 20 febbraio 2025.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)