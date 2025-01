News Brevi – 09.01.2025

EDITORIA, SICUREZZA DEL VOLO: PRESENTATO IL LIBRO DEDICATO ALL’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA DEL VOLO IN AERONAUTICA MILITARE – Il 16 dicembre, presso l’Auditorium “Adriano Visconti” di Palazzo Aeronautica, a Roma, è stato presentato il libro “Evoluzione della Sicurezza del Volo in Aeronautica Militare. Dalla trasmissione di esperienze ai modelli previsionali”, scritto dal Prof. Michele Buonsanti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, pilota civile di lunga esperienza e membro dell’Italian Flight Safety Committee. Si tratta di un volume che, partendo dall’analisi degli incidenti aerei accaduti poco dopo il primo volo dei F.lli Wright, ripercorre le tappe attraverso le quali si è sempre più consolidata la disciplina della Sicurezza del Volo, in campo tecnico, umano e ambientale. La struttura, divisa in aree cronologiche e tematiche, considera l’impiego del mezzo aereo durante le guerre mondiali, per poi attraversare gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, e arrivare agli inizi degli anni Novanta con la costituzione dell’Ispettorato per la Sicurezza del Volo, momento nel quale si può parlare dell’era moderna di questa disciplina. Il volume prosegue con un capitolo sull’attuale Sistema per la Gestione della Sicurezza del Volo in Aeronautica Militare (Flight Safety Management System) e si proietta nel futuro con la modellistica previsionale. Chiude un capitolo con brevi cenni relativi al modo con il quale è stata affrontata la Sicurezza del Volo in alcune nazioni alleate. Il volume è inoltre corredato di diverse infografiche relative agli oltre 100 anni considerati. All’evento hanno partecipato illustri ospiti e Autorità, tra cui il Gen. S.A. Antonio Conserva, Comandante Logistico dell’A.M., e il Gen. (c) Vincenzo Camporini, Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Aeronautica emerito. La presentazione è stata scandita dagli interventi del Gen. S.A. (c) Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica emerito, del Gen. S.A. (c) Luciano Battisti, primo Ispettore della Sicurezza del Volo, e del Gen. B.A. Roberto Di Marco, attuale Ispettore per la Sicurezza del Volo, nonché sostenitore di questa iniziativa editoriale. In apertura, il saluto ai partecipanti del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti il quale ha subito inteso sottolineare l’importanza storica e attuale dell’architettura della Sicurezza del Volo in Aeronautica Militare, alla quale, come Capo Ufficio e Direttore della Rivista “Sicurezza del Volo”, ha in passato contribuito personalmente. Le componenti della Sicurezza del Volo dell’Aeronautica Militare, tra cui l’Ispettorato per la Sicurezza del Volo e l’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo, non solo supportano le istituzioni che operano con aeromobili militari e di Stato, ma contribuiscono anche alla diffusione di una cultura per la sicurezza del volo in ambito civile. Ciò avviene tramite la promozione dei relativi principi a diversi livelli e con strumenti diversificati, nonché la messa a disposizione di una parte della propria offerta formativa. La partecipazione a questo evento di numerose Autorità militari, dei corpi dello Stato, di agenzie operanti nel settore aeronautico, di rappresentanti dell’industria, del mondo accademico e della stampa, testimonia l’impegno condiviso della comunità della Sicurezza del Volo nel perseguire l’obiettivo comune di garantire operazioni di volo nel massimo della sicurezza, a prescindere dall’organizzazione di appartenenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES: NUOVE OPZIONI DI RISTORAZIONE ATTENTE ALLA DIETA E CONSIGLI DI VIAGGIO SALUTARI – American informa: “Con una serie di rotte adatte ai viaggiatori amanti del fitness e una serie di opzioni di ristorazione attente alla dieta, American Airlines offre ai suoi clienti molti modi per rimanere attivi e sani in movimento. Per coloro che desiderano connettersi con i grandi spazi aperti quest’anno, American sta aggiungendo più rotte per soddisfare i desideri di viaggi avventurosi, con nuove opzioni di volo: voli per Halifax (YHZ) da Chicago (ORD); voli per Kalispell, Montana (FCA) o Calgary, Canada (YYC) da New York (LGA); voli per Bozeman, Montana (BZN) da LGA; nuovo servizio per Quebec City, Canada (YQB) da Dallas-Fort Worth (DFW). Da oltre 30 anni, American offre opzioni di pasti che soddisfano diverse diete e stili di vita. Più di un milione di pasti serviti a bordo dei voli American Airlines ogni anno rientrano in queste opzioni speciali”. “I nostri piatti salutari sono fatti per avere un ottimo sapore e allo stesso tempo supportare l’assunzione di liquidi, aiutare la digestione ed essere ricchi di sostanze nutritive”, ha affermato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience, American. “In American, vogliamo che i nostri passeggeri arrivino alle loro destinazioni finali sentendosi appagati e riposati, così che possano godersi qualsiasi avventura li aspetta”. “Questo mese, i clienti sono invitati a gustare un rinfrescante cocktail analcolico all’Admirals Club, con opzioni che variano a seconda della sede. American è stata anche la prima grande compagnia aerea a servire la birra analcolica Athletic Brewing nelle sue lounge, una scelta popolare tutto l’anno dal 2022. Attraverso la sua partnership con l’app fitness FitOn, l’intrattenimento gratuito in volo di American offre ai passeggeri una serie di video di stretching guidati e pratiche di meditazione studiate per abbassare la frequenza cardiaca con esercizi di respirazione controllata”, conclude American. “Sul tuo prossimo volo con American, prenditi qualche minuto per allentare la tensione e la rigidità del collo, della parte bassa della schiena e dei fianchi. In questo modo, il tuo viaggio sarà molto più piacevole”, ha aggiunto Cisek.

ANA E’ LA PRIMA COMPAGNIA AEREA IN GIAPPONE A OTTENERE LA IATA CEIV LITHIUM BATTERIES CERTIFICATION – All Nippon Airways (ANA) è diventata la prima compagnia aerea giapponese a ricevere la International Air Transport Association (IATA) Center of Excellence for Independent Validators in Lithium Batteries (CEIV Lit-batt) certification il 24 dicembre 2024. Questo rigoroso programma di certificazione riconosce l’impegno di ANA nei confronti dei più elevati standard di sicurezza e conformità per il trasporto di batterie al litio. “Con il crescente utilizzo delle batterie al litio nei veicoli elettrici e in altri settori, in particolare nei mercati asiatici, la domanda di trasporto sicuro di materiali potenzialmente pericolosi è in rapido aumento. I processi completi di gestione delle batterie al litio di ANA, tra cui la formazione del personale, le attrezzature specializzate, i protocolli di sicurezza e il controllo di qualità all’interno del network rotte, principalmente presso il suo international cargo hub at Narita International Airport, hanno soddisfatto i severi requisiti di certificazione IATA. Questa certificazione rafforza ulteriormente l’impegno di ANA nel garantire il trasporto sicuro e affidabile delle batterie al litio attraverso la sua rete”, afferma ANA. “In ANA, la nostra massima priorità è la sicurezza e l’affidabilità dei nostri servizi per i nostri stimati clienti”, ha affermato Kenichi Wakiya, Executive Vice President, Cargo Marketing & Services of ANA and President & CEO of ANA Cargo. “Essere CEIV Li-batt certified by IATA rafforza il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti, fornendo i più elevati standard di trasporto sicuro”. “Ci congratuliamo con ANA per aver ottenuto la CEIV Li-batt certification. Questa certificazione sottolinea l’impegno di ANA nel soddisfare i più elevati standard nella gestione e nel trasporto delle batterie al litio in modo sicuro ed efficiente. Il programma CEIV Li-batt è fondamentale per garantire sicurezza e conformità lungo tutta la supply chain e siamo lieti di vedere ANA contribuire ad aumentare il benchmark del settore”, ha affermato Nick Careen, IATA SVP Operations Safety and Security. “Oltre alla CEIV Li-batt certification, ANA ha anche ottenuto le IATA CEIV Pharma and CEIV Fresh certifications per il trasporto di prodotti farmaceutici e deperibili. ANA continua a impegnarsi per espandere i propri servizi e migliorare la qualità in tutte le operazioni”, conclude ANA.

L’EGITTO INAUGURA IL RINNOVATO ICAO MIDDLE EAST OFFICE – L’ICAO ha recentemente inaugurato il suo Middle East Regional Office recentemente rinnovato al Cairo, rafforzando un impegno durato sette decenni per la cooperazione aeronautica regionale. La modernizzazione della struttura, sostenuta dal governo egiziano, migliorerà la presenza regionale e le capacità di supporto tecnico dell’ICAO. “Questa ristrutturazione rappresenta un investimento significativo nel nostro futuro condiviso dell’aviazione”, ha affermato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano durante l’inaugurazione. “Le strutture migliorate rafforzeranno la nostra capacità di supportare gli Stati membri in tutta la regione del Medio Oriente”. L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e l’ ICAO Middle East Regional Director Mohamed Abu Baker Farea hanno incontrato il Minister of Civil Aviation of Egypt, Captain Sameh El Hefny, e il President of the Civil Aviation Authority of Egypt, Captain Amr El Sharkawy, per discutere della cooperazione regionale. “Il nostro ufficio in Medio Oriente ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la cooperazione aeronautica regionale sin dalla sua istituzione. Questa struttura modernizzata ci aiuterà a soddisfare meglio le crescenti esigenze dell’aviazione nella regione”, ha osservato Salazar. Durante la loro missione in Egitto, i leader dell’ICAO si sono uniti al Ministry of Civil Aviation egiziano per celebrare l’80° anniversario dell’ICAO.

ICAO: STATEMENT SU REPORTED SECURITY INCIDENT – L’ICAO informa: “L’ICAO sta indagando attivamente sulle segnalazioni di un potential information security incident. L’ICAO può ora confermare che il reported information security incident riguarda circa 42.000 recruitment application data records da aprile 2016 a luglio 2024. I dati compromessi includono informazioni relative al reclutamento che i candidati hanno inserito nel nostro sistema, come nomi, indirizzi e-mail, date di nascita e cronologia lavorativa. I dati interessati non includono informazioni finanziarie, password, dettagli del passaporto o documenti caricati dai candidati. Possiamo confermare che questo incidente è limitato al recruitment database e non influisce su alcun sistema correlato ad aviation safety or security operations. I nostri sforzi di indagine e risposta continuano e abbiamo implementato ulteriori misure di sicurezza per proteggere i nostri sistemi. Stiamo anche lavorando per identificare e informare le persone interessate. L’ICAO prende molto sul serio la privacy e la sicurezza delle informazioni personali. Forniremo ulteriori aggiornamenti man mano che la nostra indagine procede”.

110 F-35 CONSEGNATI NEL 2024 – F-35 informa: “Abbiamo consegnato oltre un centinaio di F-35 l’anno scorso, riaffermando l’impegno di Lockheed Martin nei confronti dei nostri clienti. Il fighter jet più avanzato al mondo offre connettività senza pari all’esercito americano e agli alleati in tutto il mondo. Con oltre 1.000 F-35 consegnati fino a oggi, il programma F-35 ha raggiunto un nuovo traguardo in termini di scala e capacità. Il programma F-35 contribuisce annualmente con circa 72 miliardi di dollari all’economia americana. La sua rete di 1.650 fornitori supporta 275.000 posti di lavoro negli Stati Uniti in tutti i 50 stati. L’F-35 è più di un semplice fighter jet: è un vero moltiplicatore di forza. Con la suite di sensori più avanzata di qualsiasi fighter nella storia, offre interoperabilità senza pari. L’F-35 è una pietra angolare della sicurezza globale e della resilienza economica. Guardando al futuro, rimaniamo impegnati a guidare l’innovazione, rafforzare le partnership e supportare gli uomini e le donne che dipendono dall’F-35 per proteggere le loro nazioni”.

EASA: UPDATES SAFETY GUIDANCE RIGUARDO IL RUSSIAN AIRSPACE – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato oggi un Conflict Zone Information Bulletin per l’airspace della Russian Federation. “Per garantire la massima sicurezza dei voli, il nuovo Conflict Zone Information Bulletin sostituisce e amplia la portata della raccomandazione relativa al Russian airspace precedentemente delineata nel CZIB 2022-01R10. Sconsiglia di operare nel Russian airspace interessato a ovest della longitudine 60° Est, a tutti i livelli di volo. La raccomandazione si applica anche ai vettori aerei stranieri che hanno ricevuto una safety authorisation dall’EASA (operatori di paesi terzi). La raccomandazione è valida fino al 31 luglio 2025 e può essere rivista prima e adattata o ritirata in base al revised security and safety assessment. L’EASA, in collaborazione con la Commissione europea, continuerà a monitorare attentamente la situazione, per valutare l’esposizione al rischio per EU and third-country operators che effettuano voli da/per l’Unione europea (UE). È importante notare che nessuna compagnia aerea dell’UE vola attualmente verso, da o sopra l’airspace della Russian Federation. Tuttavia, un certo numero di vettori di paesi terzi continua a farlo, nonostante i rischi legati alla guerra”, afferma l’EASA.

EASYJET PUBBLICA IL “GREAT BRITISH HOLIDAY AUDIT” – Un report in UK di easyJet e easyJet holidays rivela come viaggeranno i britannici nel 2025. “Il 96% dei britannici afferma che le vacanze sono ormai una spesa essenziale nel loro budget annuale, con il 35% dei vacanzieri che pianifica di spendere di più per un viaggio all’estero quest’anno. In media, i britannici partiranno per tre viaggi, spenderanno circa 3.000£ per la loro vacanza principale e visiteranno due nuovi paesi nel 2025. Il nuovo report, che è co-redatto da un gruppo di esperti di viaggi, ha intervistato 2.000 vacanzieri britannici ed è stato compilato dalla più grande compagnia aerea del Regno Unito, easyJet e da easyJet holidays, ed esplora dove viaggeranno i britannici, come prenoteranno e i tipi di vacanze ed esperienze che desiderano. I dati del “Great British Holiday Audit” mostrano che un terzo (35%) dei vacanzieri sta pianificando di spendere di più per una vacanza quest’anno, mentre l’82% dei britannici ha affermato che esplorare un posto nuovo era la loro priorità numero uno per le vacanze nel 2025. Montenegro, Capo Verde e Slovenia sono emerse come alcune delle nuove destinazioni alternative in cui i britannici viaggeranno quest’anno L’82% sarebbe interessato a scambiare una tradizionale destinazione per le vacanze europea con qualcosa di più lontano, come Egitto, Tunisia o Turchia”, afferma easyJet. Il CEO di easyJet, Kenton Jarvis, ha affermato: “Quest’anno saranno 30 anni da quando easyJet è entrata in scena per democratizzare i viaggi e da allora abbiamo assistito a molti cambiamenti nel modo in cui le persone vanno in vacanza. Rispondiamo sempre alle nuove tendenze per garantire di offrire ciò che i nostri clienti stanno cercando, con molte di quelle scoperte nel nostro nuovo report di viaggio che si riflettono anche nel comportamento dei clienti”.

CIRRUS RILANCIA LA FLIGHT TRAINING APP CON AUGMENTED REALITY PRE-FLIGHT – Cirrus ha annunciato il rilancio della Cirrus Approach app, il principale digital mobile tool for flight training in un aeromobile Cirrus. La Cirrus Approach app offre un accesso mobile senza interruzioni a corsi di formazione completi, monitoraggio dei progressi degli studenti e strumenti essenziali per l’istruzione al volo, tutti ottimizzati per i dispositivi Apple iPad. “La Cirrus Approach app è una preziosa flight training resource per proprietari e istruttori di volo, aumentando l’accessibilità ai contenuti che mantengono i piloti aggiornati e al sicuro”, ha affermato Zean Nielsen, CEO di Cirrus. “Con l’aggiornamento dell’app, ora siamo in grado di connettere digitalmente più persone a una serie di materiali di addestramento al volo accessibili a casa o nell’hangar”. Una delle caratteristiche principali del rilancio è l’integrazione della state-of-the-art Augmented Reality (AR) technology, che stabilisce un nuovo standard per il pre-flight training. La Cirrus Approach app offre un ambiente immersivo e interattivo in cui gli utenti possono padroneggiare crucial pre-flight procedures and safety checks specifici per SR Series and Vision Jet. Questa esperienza virtuale realistica è progettata per fornire ai piloti le competenze e la sicurezza di cui hanno bisogno per le operazioni nel mondo reale. “Le opportunità sono infinite con l’integrazione tra Augmented Reality and flight training, stabilendo un nuovo punto di riferimento nell’istruzione aeronautica”, aggiunge Nielsen. “La realtà aumentata è destinata a trasformare l’esperienza di addestramento al volo per i proprietari di aeromobili Cirrus”. Il Cirrus Private Pilot Program è stato progettato per insegnare a chiunque a imparare a pilotare un SR Series Cirrus aircraft e ottenere la licenza di pilota. Ora disponibile nella Cirrus Approach app, il Private Pilot Program offre un immersive ground school training se associato a un Cirrus Standardized Instructor Pilot (CSIP) dedicato tramite un Cirrus Training Center, per aiutare gli studenti a completare la loro licenza di pilota privato su un aereo Cirrus. Il Cirrus Private Pilot Program è disponibile per l’acquisto direttamente all’interno della Cirrus Approach app. Inoltre, Cirrus offre attualmente la AR preflight feature senza costi, esclusivamente all’interno dell’app.

LUFTHANSA GROUP EMETTE UN HYBRID BOND E RAFFORZA LA SUA CAPITAL BASE – Deutsche Lufthansa AG ha emesso con successo un unsecured euro hybrid bond con un volume totale di 500 milioni di euro ieri pomeriggio, 8 gennaio, a seguito delle riunioni con gli investitori del giorno precedente. L’obbligazione matura interessi al 5,25% annuo e ha una durata di 30 anni, con una prima issuer call date dopo 6 anni, ovvero il 15 gennaio 2031. Un hybrid bond è una forma di finanziamento subordinata che, per via del suo lungo termine, è valutata dalle agenzie di rating con un 50% equity credit e contribuisce quindi a rafforzare ulteriormente il profilo di rating di Deutsche Lufthansa AG. La compagnia aveva già emesso con successo un’obbligazione ibrida nel 2015, che è stata rifinanziata in anticipo come parte della transazione di ieri. Il rimborso è previsto per la prossima call date il 12 febbraio 2026. Il Dr. Till Streichert, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “La transazione di successo all’inizio dell’anno evidenzia la fiducia del mercato dei capitali nella nostra compagnia e riafferma il nostro ampio accesso a vari strumenti di finanziamento. L’ambiente di mercato favorevole, unito alla forte domanda degli investitori, ci ha consentito di garantire un collocamento a condizioni di finanziamento altamente competitive. Con una durata di sei anni fino alla prima data di rimborso, questa emissione completa perfettamente il nostro profilo di scadenza”.

ROLLS-ROYCE: MTU GENSETS PER FORNIRE ELETTRICITA’ IN EGITTO – Rolls-Royce ha commissionato dieci mtu gas gensets nella provincia di Beheira, nel nord dell’Egitto, per fornire elettricità al production plant della Egyptian Wood Technology Company (WOTECH). Poiché non c’è accesso alla rete pubblica, WOTECH si affida interamente ai 20-cylinder mtu gas gensets, che insieme hanno una potenza totale di 25 megawatt. Rolls-Royce ha collaborato con il partner locale Engineering for Industries Co. (INDE) e Egyptian Maintenance Company (EMC), un fornitore di engineering support services nella regione, per fornire mtu Series 4000 L64 FNER gensets, controls and accessories per il WOTECH project.