Qatar Airways Holidays lancia i Fan Packages per la Formula 1® 2025 Season

Qatar Airways, Global Partner and Official Airline of Formula 1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha annunciato oggi il lancio dei suoi 2025 fan packages, in concomitanza con il 75° anniversario della F1®.

“Dopo un’incredibile stagione 2024 e un’emozionante GP del Qatar, i fan possono ora assicurarsi i loro posti per la prossima stagione di F1® e la gara di casa; il QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025.

Con oltre 150.000 fan presenti, il GP del Qatar 2024 è stato il palcoscenico di alcune sfide epiche, in particolare tra McLaren e Ferrari che si sono contese i titoli di campione costruttori. La gara è stata vinta da Max Verstappen della Red Bull, campione del mondo di F1® del 2024. L’emozione torna quest’anno, il tutto si svolgerà presso l’iconico Lusail International Circuit dal 28 al 30 novembre 2025. I pacchetti per i fan comprendono quattro categorie: Main Grandstand, North Grandstand, T16 Grandstand, General Admission Lusail Hill. Tutti i pacchetti sono disponibili su qatarairways.com/f1“, afferma Qatar Airways.

“I pacchetti sono pensati per ispirare i fan dall’inizio alla fine. I fan voleranno a Doha con Qatar Airways e soggiorneranno in un hotel a 4 o 5 stelle, per un minimo di tre giorni, colazione inclusa. Questi pacchetti offrono agli appassionati di sport motoristici un posto in prima fila per la gara e l’opportunità di concedersi l’ospitalità di fama mondiale del Qatar. I pacchetti includono voli di andata e ritorno con Qatar Airways e biglietti per la gara di tre giorni”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Holidays & Discover Qatar Senior Vice President, Steven Reynolds, ha affermato: “Con il successo dei fan travel packages dell’anno scorso, siamo entusiasti di lanciare i pacchetti per il 2025 con quasi un anno di anticipo, dando agli appassionati di F1® tutto il tempo per pianificare in anticipo e assicurarsi il loro posto. I fan travel packages del 2025 garantiranno un’esperienza indimenticabile a coloro che si recheranno in Qatar per uno dei weekend più emozionanti del 2025. Gli appassionati di sport motoristici di oltre 80 paesi trarranno vantaggio da grandi risparmi con questi pacchetti Qatar Airways Holidays”.

“I membri del Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints sui voli, oltre al valore totale del pacchetto, riscattando i pacchetti utilizzando Cash + Avios. I fan possono anche aggiungere trasferimenti aeroportuali e tour al pacchetto, per godere dell’ospitalità di livello mondiale del Qatar ed esplorare il paese. Le promozioni Super Early Bird con risparmi fino al 20% sono disponibili fino al 12 febbraio 2025, con la fase successiva della promozione Early Bird che offre risparmi fino al 10% a partire dal 13 febbraio al 19 marzo 2025. Prenota ora su: qatarairways.com/f1.

Per sottolineare il suo impegno nella crescita degli sport motoristici a livello globale e in particolare in Qatar, la compagnia aerea sarà Title Partner di tre gare quest’anno, tra cui il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2025, il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 e il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025.

Questa partnership segna un’altra pietra miliare nel portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, AFC, UEFA, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team. Molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, kitesurf, automobilismo, padel, squash e tennis completano il portfolio”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)