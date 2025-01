Dassault Aviation: consegne, ordini e backlog al 31 dicembre 2024

Dassault Aviation ha comunicato le consegne, gli ordini in entrata e il backlog in numero di nuovi aeromobili al 31 dicembre 2024

Aeromobili consegnati nel 2024

Sono stati consegnati 21 Rafale (14 Francia, 7 Export), mentre 20 erano stati previsti nella guidance, rispetto ai 13 Rafale (11 Francia, 2 Export) consegnati nel 2023.

Sono stati consegnati 31 Falcon, mentre 35 erano stati previsti nella guidance, rispetto ai 26 Falcon consegnati nel 2023.

Aeromobili ordinati nel 2024

Sono stati ordinati 30 Export Rafale contro i 60 Rafale (42 Francia, 18 Export) del 2023.

Sono stati ordinati 26 Falcon contro i 23 Falcon del 2023.

Aerei in backlog

Al 31 dicembre 2024, il backlog include:

220 Rafale (164 Export, 56 Francia) contro i 211 Rafale al 31 dicembre 2023.

79 Falcon contro gli 84 Falcon al 31 dicembre 2023.

“Dassault Aviation pubblicherà i suoi risultati annuali completi il 5 marzo 2025, incluso l’importo dei ricavi in euro, nonché gli importi in euro per gli ordini ricevuti e il backlog.

Con oltre 10.000 velivoli militari e civili (tra cui 2.700 Falcon) consegnati in più di 90 paesi nell’ultimo secolo, Dassault Aviation ha sviluppato competenze riconosciute in tutto il mondo nella progettazione, produzione, vendita e supporto di tutti i tipi di velivoli, dal Rafale fighter, alla high-end Falcon family of business jets, military drones and space systems. Nel 2023, Dassault Aviation ha registrato ricavi pari a 4,8 miliardi di euro. L’azienda ha 13.500 dipendenti”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)