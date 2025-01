STARLUX ordina altri cinque Airbus A350F freighter

STARLUX Airlines ha effettuato un ordine fermo con Airbus per altri cinque A350F freighters. Questo raddoppia un ordine iniziale della compagnia aerea dell’anno scorso per cinque dei nuovi aerei cargo. La flotta A350F sarà operata da STARLUX Cargo su alcune delle rotte cargo più trafficate al mondo.

“Il mercato cargo è destinato a diventare un elemento chiave nel nostro modello di business e trarrà vantaggio dai vantaggi offerti dalla posizione geografica di Taiwan”, ha affermato Glenn Chai, CEO di STARLUX. “L’A350F è la scelta perfetta per STARLUX, offrendo una payload-range capability simile a quella dei cargo della generazione precedente, ma con riduzioni molto significative del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio”.

“Ringraziamo STARLUX Airlines per la sua continua fiducia in Airbus e nei suoi prodotti”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales Commercial Aircraft, Airbus. “L’A350F si adatterà perfettamente alla all-Airbus fleet di ultima generazione del vettore, che offre livelli di technical and operational commonality senza pari. Questo secondo ordine da parte di questa compagnia aerea in rapida crescita è un’ulteriore conferma del nuovo A350F come futuro game-changer in heavy lift markets”.

“Ad oggi, STARLUX Airlines opera una flotta di 26 aeromobili Airbus, tra cui l’A321neo, l’A330neo e l’A350-900.

Attualmente in fase di sviluppo, l’A350F può trasportare un payload fino a 111 tonnellate e può volare fino a 4.700 miglia nautiche/8.700 chilometri. Equipaggiato con gli ultimi motori Rolls-Royce Trent XWB-97, l’aeromobile porterà una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio fino al 40% rispetto agli aeromobili della generazione precedente con una payload-range capability simile.

L’A350F è dotato della più grande main deck cargo door del settore, con lunghezza e capacità della fusoliera ottimizzate attorno agli standard pallets and containers del settore. Oltre il 70% dell’airframe è realizzato con materiali avanzati, con un take-off weight inferiore di 46 tonnellate rispetto al derivato concorrente. L’A350F è anche l’unico aereo cargo che soddisferà pienamente gli ICAO enhanced CO2 emissions standards, che entreranno in vigore nel 2027″, afferma Airbus.

“Alla fine di novembre 2024, la widebody A350 Family di ultima generazione aveva ottenuto 1.345 ordini da 61 clienti in tutto il mondo, di cui 55 per il nuovo A350F da 10 importanti cargo carriers”, conclude Airbus.

Rolls-Royce si aggiudica l’ordine per i motori Trent XWB-97 da STARLUX Airlines

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un accordo con STARLUX Airlines per 10 motori Trent XWB-97, per equipaggiare cinque aeromobili Airbus A350F, rafforzando le opzioni presentate al Singapore Airshow di febbraio 2024.

Questo porta la STARLUX Airlines freighter fleet a un totale di dieci e la renderà uno dei maggiori acquirenti di A350F.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha affermato: “È stato un piacere collaborare con STARLUX Airlines e siamo lieti che abbiano optato per altri cinque Airbus A350F con motore Trent XWB-97. Ringraziamo STARLUX Airlines per la sua continua fiducia nella potenza dei nostri motori Trent. Il motore trarrà vantaggio dall’investimento di 1 miliardo di sterline che stiamo facendo nella famiglia di motori Trent, che ne migliora la durata e l’efficienza in tutte le operazioni. Siamo orgogliosi di continuare a supportare l’espansione di STARLUX Airlines e non vediamo l’ora di supportare questi nuovi aeromobili quando entreranno in servizio”.

Glenn Chai, CEO di STARLUX Airlines, ha dichiarato: “STARLUX Airlines ha costantemente coltivato il cargo market sin dal suo inizio, capitalizzando i vantaggi strategici offerti dalla posizione geografica di Taiwan. Questa acquisizione di altri cinque aerei A350F non solo ci prepara alla domanda in rapida crescita nel cargo market, ma riflette anche il nostro ottimismo sul potenziale dell’international cargo market. L’A350F è il freighter più efficiente in termini di consumi nel settore, soddisfa i requisiti dei clienti per ridurre le emissioni di carbonio ed è in linea con l’ESG plan di STARLUX per raggiungere zero emissioni entro il 2050”.

“Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in sei anni di servizio e oltre tre milioni di engine flying hours.

Versatile quanto affidabile, il Trent XWB ha già dimostrato di essere ugualmente efficiente nell’alimentare voli a corto e lungo raggio, il che lo rende la soluzione ideale per passenger and freighter operators con una rete diversificata. In quanto large aero engine in service più efficiente al mondo, il Trent XWB contribuirà anche ad accelerare il percorso di sostenibilità di STARLUX“, afferma Rolls-Royce.

“Rolls-Royce sta investendo oltre 1 miliardo di sterline in un programma che apporterà ulteriori miglioramenti alla famiglia di motori Trent. Per il Trent XWB-97, sta ricevendo una serie di pacchetti tecnologici che miglioreranno la durata in tutte le operazioni e raddoppieranno il time on wing nelle missioni più difficili.

Il motore è certificato per operare con un 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend oggi e ha dimostrato di essere compatibile con 100% SAF per il futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)