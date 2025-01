Abelo amplia la flotta e converte l’ATR 42 STOL Order

ATR e il turboprop lessor Abelo hanno rafforzato la loro partnership con significativi aggiornamenti della flotta. Abelo ha convertito il suo ordine iniziale per 10 aeromobili ATR 42 STOL (Short Take-Off and Landing – leggi anche qui) in un mix di cinque ATR 42-600 e cinque ATR 72-600. Inoltre, Abelo ha ampliato la sua flotta confermando gli ordini per tre ATR 72-600.

Questa decisione strategica, finalizzata alla fine del 2024, sottolinea il confermato interesse del mercato dell’aviazione regionale per il 50-seater turboprop segment, dove Abelo ha storicamente dimostrato una forte presenza e prevede significative opportunità di sostituzione, anche tra la sua attuale base di locatari.

A rafforzare ulteriormente la duratura partnership tra ATR e Abelo, i tre ATR 72-600 aggiuntivi derivano dalla conversione delle opzioni concordate durante il Dubai Airshow 2023.

Questa collaborazione continua è la prova della rinnovata fiducia del lessor nell’ATR programme e del suo impegno a sfruttare le eccezionali capacità degli aeromobili ATR per supportare gli operatori regionali nel soddisfare la domanda, promuovendo al contempo low-emission aviation practices.

Stephen Gorman, Chief Executive Officer at Abelo, ha affermato: “Abelo si impegna a consentire una connettività regionale sostenibile sostenendo i turboelica come soluzione a basse emissioni. Diversificando la nostra flotta con aeromobili ATR 42-600 e 72-600 e aggiungendo tre nuovi ATR 72-600, continuiamo a fornire ai nostri clienti performance eccezionali, emissioni ridotte e comfort migliorato per i passeggeri. Questo investimento rafforza la nostra capacità di soddisfare le mutevoli esigenze dell’aviazione regionale”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer at ATR, ha dichiarato: “Con slot di consegna garantiti fino al 2029, questa espansione della flotta riafferma la collaborazione a lungo termine tra ATR e Abelo e sottolinea la nostra visione condivisa di migliorare la connettività regionale e fornire soluzioni di trasporto aereo di alto livello ai passeggeri su diversi network. Questi ATR 42 e 72 aggiuntivi consentiranno ad Abelo di continuare a soddisfare la domanda di aeromobili in modo efficiente, sfruttando gli aeromobili regionali più convenienti del settore e promuovendo al contempo la transizione verso un’aviazione responsabile”.

ATR rivelerà ulteriori ordini come parte dei suoi 2024 full-year results nelle prossime settimane.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)