GE Aerospace investe nello sviluppo di nuove tecnologie con l’assistenza della sovvenzione R&S JobsOhio

GE Aerospace sta promuovendo next-generation propulsion technologies for commercial aircraft con l’assistenza di una sovvenzione per ricerca e sviluppo di 9 milioni di dollari da JobsOhio, private economic development corporation dello stato.

L’investimento sarà destinato a nuovi test equipment presso il Cincinnati headquarters e Peebles Test Operations. I piani prevedono di creare oltre 200 nuovi posti di lavoro in ingegneria entro la fine del 2028.

“È necessaria un’innovazione tecnologica continua per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, produttori di aeroplani e compagnie aeree in tutto il mondo, per motori aeronautici più efficienti in termini di consumo di carburante. Questa sovvenzione per la ricerca e lo sviluppo di JobsOhio aiuta GE Aerospace a rimanere all’avanguardia dell’innovazione nel settore dell’aviazione commerciale”, ha affermato Mohamed Ali, senior vice president of engineering for GE Aerospace.

“Tecnologie come Open Fan e compact engine core vengono sviluppate tramite il CFM Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) program, uno dei più grandi demonstration programs nella storia di GE Aerospace. Nei demonstration programs vengono sviluppate, maturate e testate nuove tecnologie, che porteranno a futuri engine products.

Nel 2024 GE Aerospace è diventata una standalone public company, che continua ad avere sede a Cincinnati“, afferma GE Aerospace.

“Questo grant funding aiuterà GE Aerospace a investire nelle ultime tecnologie, per far progredire le sue operazioni di ricerca e sviluppo e rafforzare il suo impegno e la sua presenza in Ohio”, ha affermato il governatore dell’Ohio, Mike DeWine. “L’Ohio ha una storia leggendaria di ingegno aeronautico che risale ai fratelli Wright e GE Aerospace continua a costruire su questa base di eccellenza, sviluppando qui i next-generation engine products”.

“L’Ohio è il luogo di nascita dell’aviazione e la patria dell’innovazione per il futuro del settore aeronautico, che è ora rafforzato dall’investimento aggiuntivo di GE Aerospace in ricerca e sviluppo nel sud-ovest dell’Ohio”, ha affermato J.P. Nauseef, JobsOhio President and CEO. “Questi 200 nuovi posti di lavoro saranno fondamentali per testare e sviluppare motori più efficienti nei consumi che alimenteranno il futuro del volo e, insieme ai nostri partner di REDI Cincinnati, siamo orgogliosi che questo lavoro venga svolto proprio qui in Ohio”.

“I piani condivisi oggi per investire in Ohio engineering and test operations si uniscono ad altri recenti annunci presso i siti GE Aerospace in Ohio.

Tra questi:

– Il Services Technology Acceleration Center (STAC) di Springdale, inaugurato nel 2024. STAC è una struttura all’avanguardia dedicata allo sviluppo di advancing aerospace inspection technologies and repair processes for global Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facilities.

– Un investimento di oltre 127 milioni di dommari nelle Ohio manufacturing facilities nel 2024, per contribuire ad aumentare la produzione di motori e rafforzare la qualità.

– L’Electrical Power Integrated Systems Center (EPISCenter) di Dayton, dove nel 2023 sono stati annunciati piani per investire fino a 20 milioni di dollari per supportare un aumento dei test su hybrid electric engine systems.

Svelato nel 2021, il CFM RISE program sta mostrando reali progressi con oltre 250 test completati.

Attraverso il RISE program, CFM sta sviluppando una serie di tecnologie pionieristiche, tra cui advanced engine architectures come open Fan, compact core e hybrid electric systems, compatibili con unblended Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il CFM RISE program punta a una fuel efficiency superiore del 20%, con emissioni di CO2 inferiori del 20% rispetto ai motori commerciali più efficienti in servizio oggi. Le tecnologie vengono inoltre convalidate per soddisfare i più rigorosi non-CO2 and noise emission requirements”, prosegue GE Aerospace.

“GE Aerospace ha annunciato piani per assumere oltre 900 ingegneri in tutto il mondo nel 2024, incluso l’Ohio, riflettendo la sua continua attenzione all’innovazione per supportare gli attuali aircraft engine programs e sviluppare nuove tecnologie per il futuro del volo.

Gli ingegneri in tutte le fasi della loro carriera possono avere un impatto sull’aviazione per i decenni a venire presso GE Aerospace, con una forte necessità di ingegneri esperti. L’azienda offre molteplici programmi di sviluppo dei talenti, come il consolidato Edison Engineering Development Program per l’inizio della carriera e Take2Flight, un career relaunch program per professionisti dell’ingegneria pronti a tornare al lavoro dopo una pausa di un anno o più.

I candidati interessati possono visitare invent.ge/engineering“, conclude GE Aerospace.

