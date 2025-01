News Brevi – 10.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA TERME A CIAMPINO CON FALCON 900 – La sera di giovedì 9 gennaio si è concluso il volo da Lamezia Terme a Ciampino di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, richiesto per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza a favore di un neonato di appena un giorno di vita. Il neonato necessitava di cure specialistiche urgenti, che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, è stato imbarcato all’aeroporto di Lamezia su un velivolo Falcon 900 intorno alle ore 19. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato da una equipe medica che lo ha costantemente assistito. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DHL GLOBAL FORWARDING TRASPORTA UN CARICO ECCEZIOALE VIA AEREA DA MILANO MALPENSA A SINGAPORE – DHL Global Forwarding, specialista del trasporto aereo e marittimo di DHL Group, ha di recente gestito con successo, tramite la squadra italiana di DHL Industrial Projects, la spedizione di un carico eccezionale nel suo genere, dall’Italia a Singapore, costituito da due valvole e un attuatore. Partita dall’aeroporto di Milano Malpensa, la merce aveva come destinazione finale l’impianto di estrazione di gas naturale (o LNG gas plant) sito sull’isola di Karimun, Indonesia e la sua spedizione è stata particolarmente sfidante per il team che se ne è occupato. La prima sfida era rappresentata dal carattere di urgenza, il costruttore della struttura, cliente di DHL Global Forwarding, aveva infatti necessità di far pervenire quanto prima le valvole al cliente finale. In secondo luogo, la merce aveva un peso totale ingente (più di 111 tonnellate) che richiedeva una particolare progettazione e cura nell’handling. Partendo da queste premesse, DHL Global Forwarding ha identificato la soluzione più veloce, sicura e conveniente dal punto di vista logistico per effettuare la consegna. Per il trasporto è stato utilizzato un aereo Antonov AN-124, noto per essere uno dei più grandi velivoli da trasporto esistenti e capace di movimentare merci dal peso eccezionale, con un range di carico che varia tra le 90 e le 105 tonnellate in base alla merce e alla durata del viaggio e una capacità massima di circa 75 tonnellate di carburante. Un trasporto di questo tipo è raro nel campo delle spedizioni aeree per peso e dimensioni; data questa premessa, per gestire al meglio la fase di carico in aeroporto, DHL Global Forwarding si è coordinata con ALHA, l’handler aeroportuale di Malpensa. In aeroporto era disponibile una gru in grado di sollevare 120 tonnellate, la cui portata non era sufficiente. Sono state pertanto utilizzate 2 gru in “tandem lifting”, compito reso difficoltoso dal poco spazio d’azione disponibile e dalla difficoltà di manovra, ma portato a termine con successo dal team. Data la portata massima dell’aeromobile, è stato necessario effettuare due voli da Milano a Singapore, con il primo è stata traportata a destinazione la prima valvola (per un peso di 51.190 chili), mentre con il successivo è stato spedito il secondo pezzo, unitamente all’attuatore (per un totale di 59.840 chili). Il velivolo ha effettuato delle soste tecniche, principalmente per effettuare i rifornimenti, a Dubai e in Sri Lanka. “Questo progetto ci ha resi particolarmente fieri, perché ci ha consentito di mettere in luce la grande esperienza ingegneristica e organizzativa del team Industrial Projects di DHL Global Forwarding, grazie alle quali è stato possibile portare a termine le spedizioni richieste, progettandone e seguendone ogni fase con estrema precisione”, ha affermato Andrea Rimondini, Head of Industrial Projects presso DHL Global Forwarding Italy.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL NEO DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONI – Enac informa: “Dal 7 gennaio u.s. l’Ing. Fabio Nicolai ha assunto il ruolo di Direttore Generale Enac facente funzioni, in attesa della nomina del nuovo DG. L’Ing. Nicolai con la sua professionalità ed esperienza ultradecennale consolidata come dirigente in ambito nazionale e internazionale, porterà avanti, anche in questo ruolo, la missione istituzionale dell’Ente assicurando continuità e visione per realizzare il trasporto aereo del futuro, saldamente incardinato nei valori fondanti dell’Enac: sicurezza, sviluppo, sostenibilità, innovazione, equa competitività, qualità dei servizi e tutela dei diritti dei passeggeri, nessuno escluso”.

DELTA CONTRIBUISCE CON 1 MILIONE DI DOLLARI ALLA AMERICAN RED CROSS PER I SOCCORSI ALLE PERSONE COLPITE DAGLI INCENDI IN CALIFORNIA – Delta contribuirà con 1 milione di $ alla American Red Cross per aiutare decine di migliaia di persone colpite dai devastanti e rapidi incendi boschivi che stanno devastando la California. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di $ alla American Red Cross come Annual Disaster Giving Program (ADGP) partner della Delta Air Lines Foundation. Il supporto di Delta alla American Red Cross aiuta le esigenze di risposta alle calamità dell’agenzia mentre risponde a eventi durante tutto l’anno, tra cui uragani, tornado, incendi boschivi e incendi domestici e altro ancora. “Servire le persone, che siano i nostri clienti o i nostri vicini nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio, fa parte del DNA di Delta”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. “La distruzione in California e in particolare nell’area di Los Angeles è devastante e vogliamo fare il possibile per aiutare chi è nel bisogno. Uno dei modi più efficaci in cui possiamo aiutare la comunità è investire negli sforzi di soccorso in caso di calamità della American Red Cross, nostro partner da 84 anni”. I clienti possono supportare gli sforzi di soccorso per le vittime degli incendi boschivi donando tramite il Delta customer microsite, creato in collaborazione con la Red Cross. Le donazioni saranno destinate alle esigenze di soccorso immediate. La American Red Cross è il partner non-profit più longevo di Delta e la partnership ha consentito alla compagnia aerea, ai suoi clienti e dipendenti di aiutare le persone nel bisogno dal 1941. Delta è il più grande corporate blood drive sponsor negli Stati Uniti da sette anni consecutivi.

AMERICAN AIRLINES DSI UNISCE ALLA BLUE LIGHTING INITIATIVE – Durante il National Human Trafficking Prevention Month, American Airlines ha annunciato che sta espandendo la sua collaborazione con l’U.S. Department of Transportation (DOT) e l’U.S. Department of Homeland Security’s Customs and Border Protection (CBP), diventando membro della Blue Lightning Initiative (BLI). Questo sforzo si concentra sulla formazione del personale delle compagnie aeree e dell’aviazione, assicurando che abbiano gli strumenti per identificare meglio potenziali trafficanti e vittime. “La Blue Lightning Initiative è un elemento chiave nella lotta del governo federale contro il flagello della tratta di esseri umani”, ha affermato Gary Tomasulo, American’s Vice President of Corporate Security. “American collabora da tempo con le forze dell’ordine per aiutare a combattere la tratta di esseri umani e siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership aderendo all’iniziativa”. “L’U.S. Department of Transportation è orgoglioso di collaborare con l’U.S. Department of Homeland Security and American Airlines e American Airlines per formare il personale dell’aviazione su come riconoscere gli indicatori e segnalare i sospetti di tratta di esseri umani”, ha affermato Julie Abraham, Director of the Office of International Transportation and Trade, U.S. Department of Transportation. “Questa partnership evidenzia l’impegno delle compagnie aeree nel combattere la tratta di esseri umani nel settore dell’aviazione e nel diffondere la consapevolezza tra i viaggiatori”. Il training offerto da BLI farà parte di un company-provided training per decine di migliaia di assistenti di volo, piloti, rappresentanti del servizio clienti e altri membri del team di American per riconoscere gli indicatori della tratta di esseri umani e adottare le misure appropriate. In totale, American forma oltre 70.000 membri del team ogni anno su questo importante argomento. Prima di entrare a far parte di BLI, American era in partnership con la Blue Campaign, che ora fa parte del DHS Center for Countering Human Trafficking, uno sforzo nazionale di sensibilizzazione pubblica per educare il pubblico, le forze dell’ordine e i partner del settore sulla tratta di esseri umani. Nel 2020 American è diventata firmataria di Transportation Leaders Against Human Trafficking (TLAHT) attraverso l’iniziativa TLAHT del DOT, per massimizzare lo sforzo collettivo del settore dei trasporti per combattere la tratta di esseri umani.

DELTA: WINTER WEATHER AD ATLANTA E NEGLI AEROPORTI DEL SOUTHEAST – Delta informa: “A partire da venerdì mattina, 10 gennaio, i clienti Delta potrebbero sperimentare un mix di pioggia, nevischio e neve che influenzerà le operazioni ad ATL e nel sud-est degli Stati Uniti. Le previsioni di tempesta includono parti di Georgia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Tennessee e Virginia. Delta Meteorology prevede condizioni invernali per tutto il giorno del 10 gennaio e possibili nevicate l’11 gennaio. Delta ha cancellato in modo proattivo 130 Delta mainline e 40 Delta Connection flights per venerdì 10 gennaio. La sicurezza dei clienti e dei dipendenti Delta è il nostro obiettivo principale mentre gestiamo eventuali interruzioni delle nostre operazioni. Delta ha emesso un travel waiver per alcune città nel sud-est degli Stati Uniti, offrendo ai clienti con prenotazioni esistenti ulteriore flessibilità per modificare o annullare i loro voli prima della tempesta. Come sempre, se un volo viene cancellato o un ritardo causa una mancata coincidenza, Delta si impegnerà a riprenotare i clienti sul prossimo itinerario disponibile. Delta incoraggia i clienti a monitorare attentamente lo stato del loro volo su delta.com o sull’app Fly Delta. L’Operations and Customer Center (OCC) di Delta si impegna a fornire ai clienti il maggior preavviso possibile sulle modifiche ai loro voli”.

BOMBARDIER COMPLETA IL RIMBORSO PARZIALE DI US$ 300 MILIONI DALLE SUE OBBLIGAZIONI SENIOR CON SCADENZA NEL 2027 – Bombardier Inc. (“Bombardier”) ha annunciato oggi di aver rimborsato un importo di capitale di US$ 300 milioni delle sue obbligazioni senior al 7,875% in circolazione con scadenza nel 2027, come stabilito nell’avviso di rimborso parziale emesso il 10 dicembre 2024. “Bombardier è stata disciplinata e coerente nel dare priorità alla riduzione del debito. Questo rimborso del debito di 300 milioni di $, finanziato da liquidità dal bilancio, sottolinea ulteriormente il nostro impegno continuo nel ridurre la leva finanziaria e migliorare le metriche di credito dell’azienda”, ha affermato Bart Demosky, Executive Vice President and CFO, Bombardier. “Negli ultimi dodici mesi, Bombardier ha utilizzato 400 milioni di dollari di liquidità dal suo bilancio per ridurre il debito a lungo termine, il che ci ha dato ulteriore flessibilità nell’esecuzione della nostra strategia”.