GE Aerospace riceve un T700 Engine Order per gli Apache Guardian Helicopters della Polonia

GE Aerospace ha ricevuto un ordine per 210 motori T700, per equipaggiare 96 Boeing AH-64E Apache Guardian helicopters delle Polish Armed Forces.

“Il T700 è il motore di scelta per medium-sized helicopters con le sue eccezionali performance, affidabilità e durata”, ha affermato Amy Gowder, President and CEO of Defense & Systems at GE Aerospace. “Questo ordine rafforza il nostro rapporto con la Polonia ed espande la Polish Armed Forces GE Aerospace-powered fleet, che include F404-powered FA-50 fighter jets, T700-powered Sikorsky S-70i Black Hawks, CT7-powered Leonardo AW149 and AW101 helicopters”.

“L’ordine segue un accordo di cooperazione firmato nell’agosto 2024 tra GE Aerospace e il Polish Ministry of National Defense. In base a tale accordo, Military Aviation Works in Deblin (Wojskowe Zaklady Lotnicze NR 1 S.A. o WZL-1) fornirà licensed MRO support per i motori T700 sull’Apache e sul Sikorsky S-70i Black Hawk e i motori CT7 sugli elicotteri Leonardo AW149 e AW101 che fanno parte della Polish Armed Forces aircraft fleet. La Military University of Technology di Varsavia (Wojskowa Akademia Techniczna o WAT) gestirà la formazione, inclusa la formazione sui motori T700/CT7, per tecnici polacchi, personale militare e dipendenti WZL-1 che supporteranno la flotta di elicotteri e prepareranno il futuro personale ingegneristico per le Forze Armate Polacche.

L’accordo di cooperazione tra GE Aerospace, WZL-1 e WAT sosterrà posti di lavoro di alto valore in Polonia e fornirà nuove aree per engine maintenance, repair, and overhaul (MRO) technology, training and technical assistance, consentendo all’industria polacca di supportare le Forze armate polacche nel sostegno della flotta Apache. Con queste partnership, il Polish Ministry of National Defense avrà full engine depot and engine training capabilities nel paese. Queste capacità garantiranno che il Polish Ministry of National Defense abbia sicurezza di fornitura per tutte le piattaforme alimentate dalla linea di motori T700/CT7. L’accordo apre anche la strada a future partnership in Polonia sui GE Aerospace combat engines come F110, F414 e F404“, afferma GE Aerospace.

“La T700/CT7 family of turboshaft and turboprop engines alimenta 15 tipi di elicotteri militari e civili e velivoli ad ala fissa con oltre 130 clienti in più di 50 paesi. Sono stati consegnati oltre 25.000 motori T700/CT7 e hanno accumulato più di 130 milioni di ore di volo totali. Il T700/CT7 design ha dato prova di sé negli ambienti più difficili, registrando milioni di ore di volo in zone calde e difficili come Iraq e Afghanistan. In Europa, sono stati consegnati o sono in ordine oltre 1.300 motori T700/CT7 per 20 clienti militari e paramilitari europei.

I motori saranno costruiti e consegnati in base a un contratto con l’U.S. Army tramite l’U.S. government Foreign Military Sales process. A giugno 2024, l’U.S. Army ha assegnato a GE Aerospace un Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ) contract per la produzione continuata di un massimo di 950 motori T700 a supporto di Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard, Foreign Military Sales (FMS) e altri government agency program requirements fino al 2029″, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)