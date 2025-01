La Repubblica d’Irlanda ordina quattro elicotteri Airbus H145M

Airbus Helicopters ha siglato un firm contract con il Republic of Ireland Department of Defence per l’acquisto di quattro elicotteri H145M.

L’H145M, un nuovo tipo nell’Irish military service, sarà utilizzato per espandere le capacità operative dell’Irish Air Corps in una varietà di compiti di difesa e sicurezza.

“L’acquisto della Airbus H145M helicopter platform è un altro passo importante nel percorso di cambiamento trasformativo delle nostre Forze di difesa. Questi nuovi light multi-role helicopters, collaudati nel loro servizio in altri eserciti, non solo miglioreranno la Irish Air Corps rotary capability, ma fungeranno anche da abilitatore fondamentale per Army, Naval Service and Special Operations Forces”, afferma l’Irish Defence Forces’ Chief of Staff, Lieutenant General Seán Clancy.

“È un grande onore essere stati scelti per svolgere questo ruolo chiave nella modernizzazione della flotta dell’Irish Air Corps. L’H145M offre performance e capacità notevolmente superiori rispetto agli elicotteri attualmente in servizio e dispone di predisposizione per armamenti da installare se necessario in futuro”, ha affermato Lenny Brown, Managing Director of Airbus Helicopters in the UK.

“L’H145M è la versione militare del collaudato twin-engine H145 helicopter, che ha recentemente superato il traguardo delle otto milioni di ore di volo a livello globale. È configurato con HForce, il weapon management system sviluppato da Airbus Helicopters, e può trasportare armi tra cui mitragliatrici, razzi e missili”, afferma Airbus.

“L’elicottero è dotato della Helionix digital avionics suite e di un high-performance 4-axis autopilot che riduce il carico di lavoro del pilota, consentendo agli equipaggi di concentrarsi sulla missione in corso. La versione attuale ha un five-bladed bearingless main rotor, che si traduce in performance migliorate e contribuisce all’impronta acustica ridotta leader della categoria dell’H145M“, concluede Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)