ICAO: la comunità internazionale adotta una dichiarazione storica su aviation security and cybersecurity

Una dichiarazione storica che rafforza le global aviation security and cybersecurity measures è stata adottata in occasione della ICAO Security Week 2024 in Muscat, Oman, l’11 dicembre 2024.

“Circa 31 ministri e funzionari di alto livello hanno approvato questo passo avanti cruciale nella protezione dell’aviazione civile internazionale.

Un potente risultato di intensa advocacy e leadership da parte dell’International Civil Aviation Organization (ICAO), la Muscat Declaration esorta gli Stati a rafforzare gli sforzi contro le minacce tradizionali ed emergenti, tra cui minacce interne e attacchi informatici. Chiede che aviation security and cybersecurity ricevano la stessa alta priorità e lo stesso supporto di altri aspetti delle civil aviation operations, sottolineando al contempo la necessità di politiche basate sul rischio e incentrate sui risultati per guidare lo sviluppo di misure di sicurezza sostenibili”, afferma l’ICAO.

“Non possiamo restare fermi”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, nel suo discorso di apertura al Ministerial Segment. “Dobbiamo innovare ed evolvere per contrastare minacce nuove ed esistenti. Ecco perché ci siamo riuniti qui oggi: per riaffermare il nostro impegno per l’aviazione e la sicurezza informatica e per unirci nella protezione delle nostre infrastrutture critiche”.

“La Dichiarazione pone particolare enfasi sulla condivisione delle informazioni per la valutazione e la prevenzione delle minacce, lo sviluppo di professionisti della sicurezza qualificati e l’implementazione della ICAO Aviation Cybersecurity Strategy. Sostiene inoltre che gli Stati ratifichino la Beijing Convention e il Protocollo del 2010 come strumenti cruciali per scoraggiare e rispondere agli attacchi contro l’aviazione civile.

La Dichiarazione chiede una maggiore cooperazione regionale attraverso programmi come il Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Security and Facilitation in Africa e il Cooperative Aviation Security Programme for the Middle East. Queste iniziative supportano il “No Country Left Behind” goal dell’ICAO fornendo assistenza mirata e rafforzamento delle capacità agli Stati in difficoltà”, prosegue l’ICAO.

“Questa Dichiarazione garantisce che questo incontro sarà visto come una pietra miliare significativa nel nostro aviation security journey”, ha affermato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, nel suo discorso di chiusura del Ministerial Segment. “Insieme, abbiamo ribadito la nostra dedizione alla salvaguardia dei nostri cieli con determinazione, ambizione e unità di intenti”.

“La Dichiarazione è stata adottata durante l’ICAO Security Week, tenutasi per la prima volta al di fuori della sede centrale dell’ICAO. La generosa ospitalità dell’evento da parte della Civil Aviation Authority of Oman è un’illustrazione saliente del suo impegno verso questa priorità, come dimostrato anche dalla sua presidenza del Middle East Regional Aviation Security & Facilitation Group e dai suoi dinamici contributi alle iniziative globali per l’aviation security.

L’incontro ha coinciso con diverse pietre miliari organizzative, tra cui l’80° anniversario della firma della 1944 Convention on International Civil Aviation e il 50° anniversario del Convention Annex 17 on Aviation Security. Durante la settimana, l’ICAO ha anche presentato la seconda edizione del suo Global Aviation Security Plan, che stabilisce un obiettivo ambizioso per gli Stati di raggiungere o superare il 75% di implementazione effettiva degli aviation security Standards entro il 2033.

La Dichiarazione guiderà il lavoro preparatorio per la 42a Assemblea ICAO nel 2025, guidando la revisione delle politiche consolidate sull’Aviation Security e rafforzando le risoluzioni sulla cybersecurity.

A margine dell’evento, la leadership dell’ICAO ha tenuto diverse riunioni bilaterali di alto livello. L’ICAO Council President Sciacchitano ha incontrato lo Sheikh Mohammed bin Abdulla Al Thani, Qatar Minister of Transport; il Capt. Zhenjiang Hu, Deputy Administrator of the Civil Aviation Administration of China (CAAC); H.E. Eng. Said bin Hamood bin Said Al Mawali, Oman Minister of Transport, Communications, and Information Technology.

Il Secretary General Salazar ha tenuto discussioni con David P. Pekoske, TSA Administrator; il Dr. Abdulsalam Saleh Hamid Hadi, Yemen Minister of Transport; rappresentanti di Cina e Oman; Magda Kopczynska dell’ EU Air Transport Directorate, DG MOVE”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)