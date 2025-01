News Brevi – 11.01.2025

DELTA: LE CONDIZIONI METEO DIFFICILI RALLENTANO LE OPERAZIONI AD ATLANTA – Delta informa: “A seguito di un mix di condizioni meteorologiche invernali peggiori del previsto all’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, che hanno costretto tutte e cinque le piste a rimanere chiuse per più di due ore venerdì mattina, i team Delta stanno lavorando per recuperare in vista di sabato. Delta ha cancellato circa 1.100 voli nel network venerdì 10 gennaio poiché nevischio e pioggia gelata durante il giorno e nelle prime ore della sera hanno anche provocato deviazioni e una pausa temporanea nello sghiacciamento degli aerei, mettendo ulteriormente alla prova la nostra ripresa. Delta prevede di recuperare sabato con il miglioramento delle condizioni meteorologiche. Ci aspettiamo alcune cancellazioni limitate, principalmente al mattino, a causa degli equipaggi di volo e degli aerei fuori dalle normali rotazioni a causa della tempesta. Ieri, i funzionari aeroportuali hanno lavorato per liberare le piste e le vie di rullaggio da neve, ghiaccio e nevischio accumulati e Delta ha proseguito intensamente le operazioni di deice sugli aeromobili. Simili sforzi di recupero sono in corso anche in altri aeroporti nel sud-est. La sicurezza dei clienti e dei dipendenti Delta è il nostro obiettivo principale mentre gestiamo le interruzioni delle nostre operazioni”. “Delta rinuncerà alle bag fees fino a tre bagagli registrati per i clienti che viaggiano su voli operati da Delta dal 10 gennaio alle 23:59 ora locale di sabato 11 gennaio (ciò esclude i voli in partenza da AMS, gestiti a terra dal nostro partner KLM.) I clienti che hanno già pagato un bagaglio tra venerdì 10 gennaio e sabato 11 gennaio riceveranno un rimborso di queste tariffe per i bagagli nei prossimi giorni. Delta ha emesso un travel waiver per alcune città nel sud-est degli Stati Uniti, offrendo ai clienti con prenotazioni esistenti ulteriore flessibilità per modificare o annullare i loro voli prima della tempesta. Come sempre, se un volo viene cancellato o un ritardo causa una mancata coincidenza, Delta si impegnerà a riprenotare i clienti sul prossimo itinerario disponibile. Delta incoraggia i clienti a monitorare attentamente lo stato del loro volo su delta.com o sull’app Fly Delta. Ulteriori informazioni sono disponibili nella Refund and Reimbursement section di delta.com“, conclude Delta.

ICAO: STATEMENT SU REPORTED SECURITY INCIDENT – L’ICAO informa: “L’ICAO sta indagando attivamente su un information security incident. L’ICAO ha confermato che il reported information security incident riguarda circa 42.000 recruitment application data records da aprile 2016 a luglio 2024. Dopo aver completato un’attenta revisione dei dati, l’ICAO può ora confermare che 11.929 persone sono interessate. L’ICAO sta ora contattando queste persone. I dati compromessi includono informazioni relative al reclutamento che i candidati hanno inserito nel nostro sistema, come nomi, indirizzi e-mail, date di nascita e cronologia occupazionale. I dati interessati non includono informazioni bancarie, password, dettagli del passaporto o documenti caricati dai candidati. Possiamo confermare che questo incidente è limitato al recruitment database e non influisce su alcun sistema correlato ad aviation safety or security operations. I nostri sforzi di indagine e risposta continuano e abbiamo implementato misure di sicurezza aggiuntive per proteggere i nostri sistemi. L’ICAO prende molto seriamente la privacy e la sicurezza delle informazioni personali. Forniremo ulteriori aggiornamenti man mano che le nostre indagini procedono”.