AeroSHARK ora vola sul Boeing 777-200ER di Austrian Airlines

Il primo Boeing 777-200ER di Austrian Airlines equipaggiato con l’innovativa AeroSHARK surface technology ha completato con successo il suo volo inaugurale. “L’aereo a lungo raggio, registrato come OE-LPC, è decollato ieri sera da Bangkok International Airport per il suo viaggio inaugurale verso Vienna, con numero di volo OS26. Ciò segue la recente approvazione da parte dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA) di AeroSHARK per il Boeing 777-200ER, aprendo la strada all’uso dell’innovazione su un ulteriore tipo di aeromobile. La modifica di quattro dei sei aeromobili Boeing 777-200ER operati da Austrian Airlines dovrebbe essere completata a marzo 2025.

AeroSHARK, una surface film technology sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF, imita la struttura microscopica della pelle di squalo per ottimizzare il flusso d’aria su aircraft fuselage and engine nacelles. La tecnologia consente un risparmio di carburante di circa l’uno percento, che si traduce in una riduzione delle emissioni di CO2″, afferma Lufthansa Technik.

“Per Austrian Airlines, questa innovazione è in linea con il suo impegno a ridurre costantemente le emissioni di CO2 nelle sue operazioni. La modifica è stata eseguita durante una scheduled maintenance visit, garantendo un’integrazione senza soluzione di continuità nel programma operativo dell’aeromobile. Austrian Airlines è la prima compagnia aerea ad applicare questa tecnologia al Boeing 777-200ER. A questo scopo, Lufthansa Technik ha ottenuto un extended Supplemental Type Certificate (STC) dall’EASA per questo additional aircraft type”, prosegue Lufthansa Technik.

“Con questa certificazione, può iniziare l’implementazione in tutta la flotta della nostra sharkskin technology sugli aeromobili 777-200ER, supportando le compagnie aeree di tutto il mondo nel migliorare l’efficienza operativa e raggiungere i loro obiettivi ambientali”, afferma Harald Gloy, Chief Operating Officer, Lufthansa Technik.

“La riduzione delle emissioni di CO2 nelle operazioni di volo è al centro dei nostri sforzi per la sostenibilità. L’applicazione della ‘sharkskin’ sviluppata da Lufthansa Technik e BASF è un investimento importante che ci consentirà di far volare i nostri aerei a lungo raggio in modo più efficiente”, afferma Francesco Sciortino, Chief Operating Officer, Austrian Airlines.

“Austrian Airlines stima che per i suoi quattro Boeing 777-200ER modificati, il risparmio di carburante consentito da AeroSHARK comporterà una riduzione di circa 2.650 tonnellate di cherosene entro il 2028. Ciò corrisponde a circa 8.300 tonnellate di emissioni di CO2, equivalenti a circa 46 voli diretti tra Vienna e New York.

Questa pietra miliare si basa sul successo dell’implementazione di AeroSHARK in altre flotte di Lufthansa Group e oltre. La tecnologia ha già dimostrato il suo valore in passenger and cargo operations, con attualmente 22 AeroSHARK-modified Boeing 777 aircraft di sei diverse compagnie aeree che solcano i cieli. Lufthansa Technik e BASF si impegnano ad espandere l’applicazione ad altri tipi di aeromobili e superfici più grandi”, conclude Lufthansa Technik.

