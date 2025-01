Inaugurata “Pedalaria”, la nuova ciclovia dell’Aeroporto di Fiumicino

Aeroporti di Roma ha inaugurato oggi “Pedalaria”, la nuova ciclovia che collega il “Leonardo da Vinci” alla città di Fiumicino, infrastruttura che rientra tra le opere del “DPCM Giubileo 2025” ed è interamente finanziata da ADR con un investimento pari a 1,8 milioni di euro.

Il nuovo percorso per pedoni e ciclisti parte dal principale scalo romano e si estende lungo 3,5 chilometri, per congiungersi, in viale del Lago di Traiano, alla pista ciclabile già esistente nella cittadina aeroportuale. La nuova ciclovia è il risultato di una proficua collaborazione tra ADR e l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario Baccini. “Pedalaria” offrirà infatti ai passeggeri, ai lavoratori dell’aeroporto e ai cittadini di Fiumicino la possibilità di vivere un’esperienza unica tra le bellezze naturali e le aree archeologiche, inclusi i Porti di Claudio e Traiano, intorno allo scalo.

Si tratta dell’iniziativa più recente sulla sostenibilità promossa da ADR, in cui l’impronta green è garantita da diversi fattori, come l’utilizzo di materiali drenanti come il cemento “Idrodrain” e gli impasti di legno riciclabile, scelti per ridurre al minimo l’impatto ambientale; i canali di scolo e “Rain garden” per la gestione delle acque; l’installazione di piante mediterranee provenienti dai 5 Continenti lungo l’ultimo tratto del percorso verso il Terminal 3, installazioni gestite nel rispetto del loro ciclo di vita.

La realizzazione della nuova ciclovia rappresenta un ulteriore tassello della strategia di ADR, società del Gruppo Mundys, che ha l’obiettivo di produrre un impatto positivo sul territorio, tassello cruciale del piano di sviluppo sostenibile dello scalo, che prevede nuovi investimenti privati per circa 9 miliardi.

Alla cerimonia di inaugurazione di “Pedalaria”, che si è svolta nei pressi della Rotatoria della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Fiumicino, hanno partecipato, oltre al Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri e al Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, anche l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, il Chief Infrastructure Officer di ADR Andrea Giordano, il Parroco di Santa Maria degli Angeli, Don Giovanni Soccorsi che ha benedetto l’infrastruttura.

“Con la realizzazione di ‘Pedalaria’ rafforziamo il nostro impegno per la promozione di una mobilità dolce, sostenibile e funzionale a migliaia di passeggeri e cittadini, oltre ai tanti lavoratori residenti in prossimità dell’aeroporto. Questa nuova infrastruttura rappresenta una ulteriore dimostrazione del nostro impegno ad investire nello sviluppo sostenibile del nostro aeroporto a 5 Stelle, a beneficio dell’ambiente, delle persone che vivono il nostro scalo e del territorio che ci ospita”, ha dichiarato Marco Troncone Amministratore delegato di ADR.

“Oggi celebriamo un risultato importante per la nostra città e per tutta la comunità”, ha aggiunto il Sindaco Mario Baccini. “Il progetto portato a termine dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra le imprese del territorio e le Istituzioni per dare vita a opere che coniughino qualità, innovazione e attenzione al bene comune. La Ciclovia Pedalaria è molto più di un’infrastruttura: rappresenta un passo avanti verso una mobilità sostenibile, un segnale concreto di cambiamento per un futuro più moderno e rispettoso dell’ambiente. Ringrazio ADR per aver creduto in questo progetto”.

Per il commissario straordinario per il Giubileo 2025 e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “Pedalaria” è “un’opera bellissima, spettacolare, davvero straordinaria. Collegando la città di Fiumicino all’aeroporto attraversa un tragitto meraviglioso, che passa vicino luoghi straordinari come i Porti imperiali di Claudio e Traiano. Si tratta di un intervento di grande qualità, con materiali di pregio. Ha una funzione sia turistica che di mobilità sostenibile per i passeggeri ed i tanti lavoratori che potranno recarsi in modo comodo e sicuro e sostenibile a lavorare in questa grande “città”, con 50 mila addetti presenti ogni giorno, di cui molti arrivano da Fiumicino: consentire lo spostamento in bicicletta è molto importante dal punto di vista ambientale. Siamo molto contenti e ringraziamo ADR che l’ha realizzata, con i suoi progettisti e lavoratori, il Comune di Fiumicino con il sindaco Baccini, e tutta la struttura commissariale del Giubileo della città metropolitana”.

“L’intervento per la pista ciclabile inaugurata oggi si integra con il Protocollo firmato lo scorso 5 novembre tra l’Enac e il Comune di Roma per realizzare un percorso ciclopedonale che percorre il perimetro dell’aeroporto di Roma Urbe e che andrà a collegare lo scalo dell’Urbe con quello di Fiumicino con ulteriori 10 chilometri di pista illuminata, utilizzabile anche con il buio. L’obiettivo è quello di determinare un modo diverso di vivere Roma e un modo diverso di volare grazie a un’accessibilità alternativa e sostenibile all’aeroporto, soprattutto agli addetti aeroportuali, agli smart passenger e a tutti i cittadini che come me amano la bicicletta”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dei “Percorsi Ciclopedonali di connessione tra l’Aeroporto e il comune di Fiumicino” con Commissario straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, il Sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, l’AD di Aeroporti di Roma, Marco Troncone e il parroco di Santa Maria degli Angeli, don Giovanni Soccorsi che ha benedetto l’infrastruttura.

“La mobilità sostenibile che sta portando avanti l’Enac per collegare gli aeroporti ai territori – ha continuato il Presidente Di Palma – è un tema di rilevanza sociale che ha come fine ultimo quello di valorizzare gli impatti positivi generati dagli scali sulle aree circostanti, sulle persone e sulla società, per contribuire al miglioramento della qualità della vita”.

