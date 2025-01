Emirates potenzia i voli per il Madagascar per soddisfare la robusta domanda

Dopo il lancio di successo di Emirates in Madagascar a settembre 2024, la compagnia aerea introdurrà voli aggiuntivi per la nazione insulare, aumentando il suo programma da quattro a sei servizi settimanali, a partire dal 2 aprile 2025. La mossa rafforza l’impegno della compagnia aerea a sostenere le ambizioni turistiche del Madagascar per accogliere più visitatori e promuovere la destinazione insulare al pubblico globale.

L’aumento delle operazioni, in risposta alla forte domanda per i suoi servizi passeggeri tra la capitale e Dubai, è stato annunciato in una conferenza stampa tenuta oggi dal Ministero dei trasporti del Madagascar, dal Ministero del turismo ed Emirates ad Antananarivo.

Da quando i voli sono iniziati l’anno scorso, Emirates ha assistito a un’enorme domanda per i suoi servizi passeggeri, sia in entrata che in uscita, tra Antananarivo e Dubai. Con gli attuali quattro voli settimanali operativi quasi a piena capacità, il significativo aumento del numero di posti offerti sulla rotta sosterrà gli sforzi del Madagascar per aumentare gli arrivi di visitatori nel paese, offrendo al contempo più scelta e comodità ai viaggiatori per pianificare viaggi da e per la popolare destinazione dell’Oceano Indiano.

Annunciando l’espansione dei servizi Emirates per l’isola alla conferenza stampa, Essa Sulaiman Ahmad, Emirates Senior Vice President of Commercial Operations for West Asia and Indian Ocean, ha affermato: “Siamo lieti di potenziare i nostri servizi per il Madagascar offrendo due voli aggiuntivi a settimana in linea con la crescente domanda di viaggi dall’inizio delle operazioni. Il nostro crescente programma di voli per l’isola significa migliore connettività, più scelta e opzioni convenienti per i viaggiatori. Il potenziamento dei servizi rafforzerà anche i legami economici tra Madagascar ed Emirati Arabi Uniti, supportando più viaggi di piacere e di lavoro in entrata e in uscita verso l’isola e rafforzando le rotte commerciali con una capacità cargo aggiuntiva. Man mano che il turismo in Madagascar prospera, le attività commerciali locali prosperano, generando un effetto a catena che avvantaggia le comunità locali. Vorremmo ringraziare le autorità, il Ministero dei trasporti e il Ministero del turismo per il loro supporto e non vediamo l’ora di rafforzare i nostri collegamenti e supportare lo sviluppo della nazione, mentre guarda al futuro”.

Per soddisfare la domanda stagionale, Emirates ha recentemente aumentato i suoi servizi per un periodo temporaneo, da quattro a cinque voli settimanali e la nuova frequenza rappresenta un notevole impulso alle operazioni e alla capacità sulla rotta.

“Abbiamo supportato diligentemente l’agenda turistica del paese promuovendo la destinazione attraverso la nostra rete, il che è evidente dalle prenotazioni, e faremo ogni sforzo per continuare a sensibilizzare sul fascino unico dell’isola vibrante e sugli splendidi paesaggi naturali per supportare una crescita sostenibile del traffico”, ha aggiunto Ahmad.

L’orario ampliato tra Dubai e Antananarivo, collegato tramite Mahe, sarà operativo tutti i giorni tranne il lunedì.

Sottolineando l’importanza dei voli aggiuntivi di Emirates per il Madagascar, His Excellency Dr Manambahoaka Valéry F. Ramonjavelo, Minister of Transport and Meteorology, ha affermato: “Da febbraio 2024, abbiamo accelerato il rafforzamento della fiducia tra gli Emirati Arabi Uniti e il Madagascar e la connettività aerea fornita da Emirates contribuisce a costruire questi legami tra i nostri due Paesi. L’aumento a sei frequenze settimanali da parte di Emirates è un forte segnale di fiducia nel Paese, in particolare nella destinazione turistica della Grande Isola. Siamo sulla strada giusta per raggiungere più di un volo al giorno”.

Il Minister of Tourism and Handicrafts del Madagascar, Viviane Dewa, ha aggiunto: “L’arrivo di Emirates, con voli diretti per il Madagascar, è stata una boccata d’aria fresca per il nostro settore turistico. Questo volo ha collegato la nostra isola a oltre 140 destinazioni in tutto il mondo, aprendo così nuove opportunità per la promozione del Madagascar come destinazione. Il nostro ambizioso obiettivo di raggiungere un milione di turisti entro il 2028 sarà supportato in modo significativo dal continuo miglioramento della connettività aerea, in particolare attraverso importanti hub come Dubai, e dalla collaborazione con rinomate compagnie aeree come Emirates. Per conto del Ministero del turismo e dell’artigianato del Madagascar, non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la partnership con Emirates per fornire un trasporto aereo più fluido e accogliere più turisti internazionali, contribuendo così alla crescita del nostro settore turistico”.

Emirates ha supportato l’agenda turistica del Madagascar, promuovendola come una delle principali destinazioni leisure per la sua rete globale di tour operator.

Negli ultimi mesi la compagnia aerea ha registrato una forte domanda da parte di Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Francia, Regno Unito, Cina continentale, Giappone, Spagna e Italia per il Madagascar. Dal Madagascar, i viaggiatori si sono avventurati principalmente a Dubai, la città hub di Emirates, oltre a Seychelles, Francia, India, Sri Lanka, Italia e Giappone.

Con l’incremento dei servizi per il Madagascar, i voli Emirates a bordo del Boeing 777 consentono una capacità cargo aggiuntiva per importazioni ed esportazioni, con la possibilità di trasportare fino a 20 tonnellate di carico per volo nella stiva dell’aereo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)