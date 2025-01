Lockheed Martin approva l’uso di Synthetic Aviation Turbine Fuels per la flotta F-35

Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha recentemente approvato l’uso di synthetic aviation turbine fuels (SATF) nell’F-35 Lightning II. Le nuove fonti di carburante miglioreranno la prontezza, riducendo la dipendenza dalla extended supply chain”.

“Lockheed Martin si impegna a garantire che l’F-35 sia sempre pronto per qualsiasi missione del cliente”, ha affermato Chauncey McIntosh, vice president and general manager of the F-35 program at Lockheed Martin. “L’aggiunta di nuove fonti di carburante aiuta a rendere ciò possibile, diversificando la supply chain e mantenendo al contempo l’eccellenza operativa. Come pietra angolare della joint fleet, l’F-35 continuerà a guidare la U.S. and allied air dominance mission per i decenni a venire”.

“L’approvazione consente agli F-35 di operare con synthetic blends ai limiti attualmente approvati fino al 50%, a seconda del tipo di materie prime e del percorso di produzione, combinati con conventional jet fuel.

Lockheed Martin ha completato una technical and strategic analysis completa per garantire che i SATF soddisfino i rigorosi standard di performance e affidabilità richiesti per le complex, high-demand missions dell’F-35.

L’integrazione dei SATF supporta gli obiettivi del Department of Defense per energy substitution and diversification, migliorando al contempo la resilienza energetica e la flessibilità operativa. I SATF derivano da varie materie prime, tra cui fonti fossili come carbone e gas naturale, nonché fonti rinnovabili o sostenibili come oli usati, residui agricoli e altre fonti non fossili”, prosegue Lockheed Martin.

“Attualmente sono operativi oltre 1.100 F-35 in tutto il mondo, e la flotta ha superato le 971.700 ore di volo. Gli F-35 operano da 33 basi in tutto il mondo, tra cui 10 nazioni che operano in patria”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)