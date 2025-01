Vueling è di nuovo l’unica compagnia aerea Top Employer 2025 in Europa

Vueling, parte del gruppo IAG, ha ottenuto il riconoscimento Top Employer 2025, bissando quello del 2024, affermandosi come l’unica compagnia aerea europea passeggeri e l’unica low cost al mondo a ottenere questa certificazione.

“L’azienda consolida così l’impegno nei confronti dei dipendenti e la sua leadership nel settore aereo, unendosi alle 2.400 aziende Top Employer riconosciute quest’anno in 125 Paesi nei cinque continenti.

Questo prestigioso riconoscimento si basa sui risultati ottenuti da Vueling nell’HR Best Practices Survey del programma Top Employers Institute, che copre sei aree delle risorse umane in 20 tematiche diverse, quali strategia aziendale, ambiente di lavoro, talento, apprendimento, benessere, diversità, inclusione e non solo”, afferma Vueling.

“La certificazione Top Employer dimostra il nostro impegno nei confronti dei dipendenti e la nostra ferma volontà di adattarci a un ambiente di lavoro in continua evoluzione”, spiega Fernando Cuadra, Chief People Officer di Vueling.

“Vueling si è distinta per il lavoro svolto nella strategia aziendale per la realizzazione del piano strategico Vueling Transform, che mira a costruire un’azienda capace di affrontare le nuove sfide del futuro, ma anche per la mission, i valori e l’etica dell’azienda in cui ciascuno dei dipendenti ha obiettivi collettivi e individuali, dove i successi sono condivisi e la performance annuale viene valutata in base alla conformità dei comportamenti dei singoli ai valori dell’azienda.

Altro aspetto significativo è il piano d’azione Cultural Transformation, che rafforza la costante ricerca dell’eccellenza nella gestione delle persone e prevede programmi di formazione, sviluppo professionale e opportunità di crescita all’interno della stessa, oltre a promuovere l’ascolto attivo delle esperienze dei dipendenti attraverso un sondaggio effettuato due volte l’anno per valutare l’impatto delle azioni realizzate.

Nell’area del talento, dello sviluppo e della performance si è tenuto conto di come Vueling promuova un ambiente ad alte prestazioni e dia priorità alla crescita professionale e alla mobilità interna, con il 55% dei posti vacanti occupati da talenti interni. Allo stesso modo, la compagnia aerea ha investito più di 14.000 ore in programmi di formazione.

L’azienda offre anche un’esperienza di onboarding in linea con i propri valori in modo che i dipendenti comprendano la cultura e la strategia di Vueling fin dal primo giorno e si sentano parte di essa”, prosegue Vueling.

“Anche la diversità è considerata da Vueling come un punto rilevante nella strategia Talent. L’azienda ha creato gruppi di lavoro come Flying Free per promuovere l’inclusione e dal 2024 fa parte di REDI (rete di aziende per la diversità e inclusione LGBTQI+).

Oltre ad altri benefit, i dipendenti hanno accesso all’app Carpool, che rende più semplice condividere un’auto durante i viaggi di lavoro, riducendo così le emissioni di carbonio.

La leadership inclusiva è un altro dei pilastri fondamentali di Vueling, dove il 55% dei posti nel comitato direttivo è occupato da donne, tra cui l’Amministratrice Delegata e la Presidente. Nelle posizioni apicali, i ruoli occupati dalle donne raggiungono il 40,3%. A livello globale, la forza lavoro dell’azienda è composta per il 51,2% da donne. Vueling promuove inoltre un ambiente di lavoro in cui ognuno possa esprimere liberamente tutto il proprio potenziale”, continua Vueling.

“È un onore per noi che Vueling sia stata riconosciuta come la migliore compagnia aerea per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato David Plink, CEO del Top Employers Institute, “Ciò dimostra che si tratta di un’azienda che detta tendenze e si impegna nella promozione della crescita e del benessere dei propri dipendenti, continuando a dare il contributo al mondo del lavoro”.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)