SAS vince un prestigioso premio per la sostenibilità

SAS è stata insignita di due prestigiosi premi all’Aviation Challenge (TAC) 2024, organizzato da SkyTeam. Riconosciuto come una delle competizioni globali più impattanti del settore aereo, TAC si impegna a promuovere progressi significativi nella sostenibilità. SAS ha ricevuto candidature in tre categorie e si è aggiudicata le vittorie nella Best Scaled Cargo Solution e nella Best Scaled FlightOps Solution.

“SAS ha partecipato per la prima volta a TAC con un volo celebrativo da Copenhagen a Los Angeles. Il 2024 ha segnato il 70° anniversario di SAS come prima compagnia aerea a sorvolare il Polo Nord, un risultato rivoluzionario che ha ridotto notevolmente il viaggio tra Europa e Nord America, risparmiando carburante e riducendo le emissioni.

TAC è un evento annuale di SkyTeam in cui le compagnie aeree associate presentano eccellenza operativa, sforzi per la sostenibilità e innovazione. Le compagnie aeree hanno completato 33 voli dimostrativi e presentato 327 soluzioni innovative. Ogni compagnia aerea è stata valutata in base alla riduzione di CO2, all’efficienza del ground handling, alla riduzione al minimo degli sprechi e alle innovazioni di sostenibilità per guidare la trasformazione del settore.

Il volo SAS per Los Angeles ha raggiunto una riduzione di quasi il 20% delle emissioni di CO2 per passeggero, dimostrando l’impatto significativo di una pianificazione meticolosa e di un’ottimizzazione strategica della rotta nella riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione.

SAS ha anche ricevuto un riconoscimento speciale da SkyTeam per aver operato il volo con le emissioni di CO2 più basse, sottolineando il suo impegno per la sostenibilità e l’eccellenza operativa”, afferma SAS.

“SAS ha vinto i seguenti premi, in riconoscimento della sua dedizione all’innovazione sostenibile e alla collaborazione:

Best Scaled Cargo Solution: per l’innovativa light board pallet initiative, che riduce il peso e taglia significativamente il consumo di carburante nelle cargo operations.

Best Scaled FlightOps Solution: per il fuel Efficiency Program, che offre riduzioni significative delle emissioni di CO2.

La cerimonia di premiazione dell’Aviation Challenge ha riunito le compagnie aeree membri di SkyTeam, offrendo una piattaforma preziosa per condividere competenze, scambiare idee e collaborare a soluzioni innovative che apriranno la strada a viaggi aerei più sostenibili in futuro”, prosegue SAS.

“Essere riconosciuti vincitori in due categorie all’Aviation Challenge 2024 è per noi motivo di grande orgoglio. Questo risultato riflette il duro lavoro e la dedizione di tutti in SAS. La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo e siamo entusiasti di continuare a guidare l’importante trasformazione verso viaggi aerei più sostenibili insieme a tutti i nostri partner e colleghi”, afferma Mads Brandstrup, Senior Vice President of Communication and Public Affairs, SAS.

“Mentre il settore dell’aviazione affronta crescenti richieste di sostenibilità, SAS si impegna a guidare l’importante trasformazione attraverso l’innovazione, sfruttando partnership, soluzioni avanzate e una forte attenzione all’efficienza operativa per guidare progressi significativi.

Per generazioni, SAS ha lavorato per rendere l’aviazione più sostenibile. Dalla costruzione di una flotta di aeromobili più efficiente e dall’ottimizzazione dell’uso delle risorse all’introduzione e all’uso di Sustainable Aviation Fuel. Con un fermo impegno a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, SAS è pronta a compiere i passi che aiuteranno a guidare il cambiamento strutturale nel settore dell’aviazione e a supportare la transizione verso un futuro più sostenibile.

SAS ospiterà The Aviation Challenge 2025, accogliendo le compagnie aeree membri di SkyTeam nel suo hub globale di Copenhagen, situato nel cuore della patria di SAS, la Scandinavia“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Scandinavian Airlines)