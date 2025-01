Emirates: la visione per i clienti vegani mette in evidenza ingredienti innovativi ed eccellenza culinaria

Emirates informa: “La cucina vegana raffinata è un aspetto importante per Emirates, poiché il numero di clienti vegani continua ad aumentare a livello globale e molti clienti non vegani optano per la cucina vegana quando volano, come opzione più leggera spesso considerata più facile da digerire. Emirates continua ad ampliare il suo portafoglio di cucina vegana elaborando nuovi piatti realizzati con ingredienti innovativi, come un sostituto solido dell’uovo fatto interamente di legumi, che offre un tocco gustoso e nutriente per i clienti Emirates, oltre ad aggiungere pasti vegani curati per bambini e nuovi piatti a bordo e nelle lounge.

In occasione di Veganuary, un’iniziativa che ha evidenziato i benefici di una dieta vegana nell’ultimo decennio, un collettivo di talentuosi chef di Emirates si riunisce nell’Emirates Flight Catering Concept Development Kitchen per elaborare nuovi piatti e sperimentare gli ultimi ingredienti innovativi sul mercato. Durante il workshop, gli chef hanno sperimentato il nuovo sostituto solido dell’uovo in una salsa piccante di shakshuka e hanno sviluppato una sfoglia di pasta vegana preconfezionata in gustosi cannelloni vegani, oltre a valutare alcuni degli ingredienti celebrati e dei prodotti di alta qualità già a bordo”.

“Emirates offre una selezione di oltre 300 ricette vegane, servite sui voli verso 140 destinazioni in tutto il mondo. L’ampio menu presenta una serie di prodotti vegetali di alta qualità provenienti da fornitori globali. Emirates sottolinea inoltre la sostenibilità integrando prodotti freschi di Bustanica, la più grande fattoria verticale idroponica al mondo. Questa fattoria è una joint venture con Emirates Flight Catering che consegna verdure a foglia verde prive di pesticidi e sostanze chimiche come lattuga, rucola, insalate miste e spinaci, direttamente alle catering facilities di Emirates. Emirates ha recentemente introdotto porzioni individuali di latte vegano a bordo in Economy e Premium Economy Class, con oltre 30.000 clienti al mese che scelgono questa opzione per il loro caffè e tè.

Sottolineando il suo impegno per l’eccellenza culinaria per tutti i clienti, Emirates ha recentemente introdotto pasti vegani per bambini. I pasti vegani per bambini includono attualmente piatti gustosi e invitanti.

Le opzioni vegane sono disponibili per l’ordinazione e il pre-ordine a bordo, così come nelle Emirates Lounge. I clienti possono richiedere pasti vegani su tutti i voli Emirates e in tutte le classi di viaggio fino a 24 ore prima della partenza. Tuttavia, sulle rotte ad alta richiesta, i pasti a base vegetale sono forniti anche come parte delle opzioni del menu principale.

Servendo più di 400.000 pasti a base vegetale a bordo ogni anno, Emirates offre cucina vegana in ogni classe. L’anno scorso, il consumo di pasti vegani è cresciuto in linea con i volumi di passeggeri, ma in alcune regioni, il consumo ha superato la crescita del volume di passeggeri, come Africa, Asia sud-orientale e Medio Oriente. Anche molti Emirates Cabin Crew seguono una dieta a base vegetale ed Emirates offre pasti vegani per i Cabin Crew negli ultimi 9 anni”, prosegue Emirates.

“A Dubai International Airport, Emirates ha 7 lounge situate nel suo Terminal 3: 3 per i clienti di First Class e 3 per i clienti di Business Class, oltre alla lounge Emirates di recente apertura che si rivolge a tutti i clienti premium. Le lounge offrono una vasta gamma di opzioni vegane, Oltre a una serie di famose insalate vegane, il piatto vegano più richiesto nelle lounge è l’Emirates Green Burger, un hamburger verde di soia e semi di lino, con una salsa esclusiva e cetrioli sottaceto”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)