Lufthansa Group finalizza la partecipazione del 41% in ITA Airways

La compagnia aerea italiana ITA Airways è un nuovo membro di Lufthansa Group. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (MEF) e il principale gruppo aeronautico europeo hanno concluso la transazione oggi (leggi anche qui). Di conseguenza, Lufthansa Group ha una quota del 41% nella compagnia aerea italiana ITA Airways. Il restante 59% continuerà inizialmente a essere detenuto dal MEF.

“Le due parti avevano già concordato a maggio 2023 che Deutsche Lufthansa AG avrebbe acquisito una quota di minoranza del 41% in ITA Airways. La Commissione Europea aveva recentemente approvato la partecipazione approvando i rimedi il 29 novembre 2024. Anche altre autorità garanti della concorrenza al di fuori dell’UE hanno da allora approvato la partecipazione.

Il primo passo dell’investimento è stato implementato oggi mediante un aumento di capitale di 325 milioni di euro. Le opzioni per l’acquisizione delle azioni rimanenti di ITA Airways sono state concordate tra Lufthansa Group e il MEF e possono essere esercitate da quest’anno. Con la transazione odierna, ITA Airways fa parte di Lufthansa Group e sarà la quinta network airline del Gruppo”, afferma Lufthansa Group.

Carsten Spohr, Chief Executive Officer Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Siamo orgogliosi di dare finalmente il benvenuto a ITA Airways in Lufthansa Group. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo, in particolare a Roma, Bruxelles, Berlino e Francoforte. Il team di ITA Airways ha scritto una storia di successo impressionante negli ultimi anni e, con grande energia, passione e competenza, ha costruito una compagnia aerea che è già l’orgoglio di un’intera nazione. Non vediamo l’ora di continuare questa storia di successo di ITA Airways insieme. Con il nostro investimento, rafforzeremo ora il mercato dell’aviazione italiano ed europeo e la posizione di Lufthansa Group come numero uno in Europa. I nostri passeggeri comuni in tutto il mondo trarranno vantaggio da offerte migliorate e collegamenti ottimizzati già a partire dal prossimo summer flight schedule”.

“L’Italia diventerà quindi un ulteriore “home market” per Lufthansa Group. Il paese è già il secondo mercato internazionale più importante della compagnia dopo gli Stati Uniti, al di fuori degli attuali mercati domestici di Germania, Austria, Svizzera e Belgio. Il five-star Roma Fiumicino Airport sarà il sesto e più a sud hub di Lufthansa Group. Milano Linate, come aeroporto metropolitano nella regione economicamente forte del Nord Italia con la seconda più grande area di utenza nell’UE, svolgerà un ruolo di primo piano nel Gruppo.

ITA Airways sarà mantenuta come un brand forte e ulteriormente sviluppata. Con la chiusura odierna della transazione, Lufthansa Group e ITA Airways possono concludere i primi cooperation agreements per i loro passeggeri. Tra poche settimane, i frequent flyer di ITA Airways potranno accumulare i loro punti o miglia nel programma “Volare” di ITA Airways o già in Miles & More, il loyalty program di Lufthansa Group. Inoltre, i partecipanti a Miles & More avranno l’opportunità di guadagnare e riscattare miglia sui voli ITA Airways.

Seguiranno ulteriori collaborazioni, come joint codeshare connections, uso reciproco delle rispettive lounge e l’ammissione pianificata alla Star Alliance aviation alliance,. Ulteriori dettagli saranno comunicati tempestivamente a clienti e partner”, prosegue Lufthansa Group.

“ITA Airways (IATA flight number code “AZ”) è una giovane compagnia aerea in crescita da quando ha iniziato a operare nel 2021. La sua moderna e ecologica Airbus fleet conta attualmente 99 aeromobili, tra cui 22 aeromobili a lungo raggio Airbus A350-900, Airbus A330-900neo e A330-200. ITA Airways vola verso quasi 70 destinazioni in tutto il mondo. La base della compagnia aerea è l’aeroporto di Roma Fiumicino (5 stelle Skytrax) e Milano Linate. Nel 2024 la compagnia aerea ha accolto circa 18 milioni di passeggeri a bordo dei suoi aerei.

Joerg Eberhart (54) è nominato nuovo Chief Executive Officer (CEO) di ITA Airways. È anche membro dirigente del Board of Directors della compagnia aerea italiana, con sede a Roma (leggi anche qui). In questo ruolo, Joerg Eberhart assumerà i compiti precedentemente svolti ad interim da Antonino Turicchi e Andrea Benassi.

Lorenza Maggio (47) assumerà la carica di “Chief Strategy and Integration Officer” (CSIO) e diventerà membro del Board of Directors di ITA Airways. In questa posizione, Lorenza Maggio gestirà lo sviluppo strategico della compagnia aerea e sarà responsabile della sua integrazione in Lufthansa Group.

Michael Trestl (39) sarà responsabile dell’integrazione olistica di ITA Airways in Lufthansa Group, in qualità di “ITA Implementation Officer” e passerà da Austrian Airlines al Group headquarters a Francoforte per questo scopo (leggi anche qui). Michael Trestl è membro dell’Austrian Airlines Executive Board e Chief Commercial Officer (CCO) dal 2021″, conclude Lufthansa Group.

“Sono lieto che possiamo nominare due manager provenienti dai nostri ranghi alla gestione di ITA Airways: Joerg Eberhart e Lorenza Maggio”, afferma Carsten Spohr. “Con la loro vasta esperienza e competenza, continueranno il percorso di successo di ITA Airways e integreranno rapidamente la compagnia aerea in Lufthansa Group. Con Michael Trestl, un esperto airline manager assumerà il compito di integrazione nel Gruppo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)