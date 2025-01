Il De Havilland Canada Dash 8-400 sarà parte del FAcT Program in Canada

Nel maggio 2024, il governo canadese ha annunciato che SkyAlyne, una joint venture tra CAE e KF Aerospace, è stata l’aggiudicatario per la fornitura del Future Aircrew Training (FAcT) program per la Royal Canadian Air Force (RCAF). Il FAcT program fornirà Aircrew training services per la RCAF, per aiutare a mantenere una multi-purpose and combat capable air force. Includerà il Pilot training, nonché Aircrew training for Air Combat Systems Officers (ACSO) and Airborne Electronic Sensor Operators (AES Op).

De Havilland Aircraft of Canada (DHC) supporta questo programma con la consegna di tre velivoli Dash 8-400 a SkyAlyne nei prossimi anni. DHC supporterà inoltre il FAcT program fornendo airworthiness engineering and in-service engineering support una volta che gli aeromobili saranno inseriti nel programma.

“Gli aerei De Havilland Canada fanno parte della RCAF quasi da quando la Royal Canadian Air Force ha iniziato a volare”, ha affermato Ryan DeBrusk, Vice-President of Sales and Marketing for DHC. “Produciamo aerei in Canada per la RCAF dal 1928, tra cui il DHC-3 Otter e il DHC-5 Buffalo che sono stati raffigurati sulla moneta commemorativa da due dollari per celebrare il 100° anniversario dell’Air Force. Oggi, la RCAF continua a far volare i DHC-6 Twin Otter e non potremmo essere più contenti che il Dash 8-400 sarà utilizzato dal FAcT program per addestrare gli equipaggi di domani”.

“Lo SkyAlyne team è entusiasta di portare l’aereo Dash 8-400 nel FAcT program per supportare ACSO and AES Op Aircrew training”, commenta lo SkyAlyne’s senior executive, Kevin Lemke. “L’aereo è una piattaforma canadese collaudata, ideale per supportare le SkyAlyne advanced training operations per gli RCAF Aircrew”.

