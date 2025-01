United Airlines registra risultati molto positivi nel quarto trimestre 2024 e nell’intero anno

United Airlines (UAL) ha comunicato i risultati finanziari dell’intero anno e del quarto trimestre 2024. “La compagnia ha ottenuto full-year pre-tax earnings di 4,2 miliardi di $, con un pre-tax margin del 7,3%; adjusted pre-tax earnings pari a 4,6 miliardi di $, con adjusted pre-tax margin dell’8,1%. La compagnia ha inoltre raggiunto full-year diluted earnings per share pari a $9,45; adjusted diluted earnings per share pari a $10,61, al limite migliore della 2024 guidance fornita all’inizio dell’anno, nel range da $9,00 a $11,00.

Nel 2024 United ha continuato a dare una forte esecuzione al suo piano United Next. Gli investimenti hanno distinto United e i clienti continuano a mostrare una maggiore preferenza per il brand United, con una forte domanda per tutti i prodotti. Nel trimestre i premium revenue sono aumentati del 10%, i corporate revenue sono aumentati del 7% e i ricavi dalla Basic Economy sono aumentati del 20% anno su anno. Altri flussi di ricavi come loyalty and cargo hanno avuto una crescita robusta nel trimestre, con ricavi in aumento rispettivamente del 12% e del 30% anno su anno. Guardando al 2025, United vede solidi trend di domanda nel primo trimestre”, afferma United.

“Per l’intero anno, la compagnia ha operato il maggior numero di voli e trasportato il maggior numero di clienti nella sua storia. United si è classificata prima nella on-time performance in tutti e sette i suoi hub statunitensi, come risultato di investimenti significativi nel suo personale, negli aeroporti e nella tecnologia, con conseguente miglioramento anno su anno della soddisfazione del cliente”, prosegue United.

“United aveva una strategia unica in uscita dal COVID e il nostro personale ha soddisfatto i clienti, portando a un settore strutturalmente e permanentemente cambiato”, ha affermato il CEO di United Airlines, Scott Kirby. “Il 2024 è stato un anno forte su tutti i fronti per United, poiché siamo diventati la leading global airline e entriamo nel 2025 con tendenze della domanda che continuano ad accelerare, il che ci mette sulla strada per double-digit pre-tax margins”.

Risultati finanziari del quarto trimestre

Capacità in aumento del 6,2% rispetto al quarto trimestre 2023.

Total operating revenue pari a 14,7 miliardi di $, in aumento del 7,8% rispetto al quarto trimestre 2023.

Pre-tax earnings pari a 1,3 miliardi di $, con pre-tax margin dell’8,9%; adjusted pre-tax earnings di 1,4 miliardi di $, con adjusted pre-tax margin del 9,7%.

Net income di 1,0 miliardi di $; adjusted net income di 1,1 miliardi di $.

Diluted earnings per share di 2,95$; adjusted diluted earnings per share di 3,26$.

Risultati finanziari annuali

Pre-tax earnings di 4,2 miliardi di $, con pre-tax margin del 7,3%; adjusted pre-tax earnings di 4,6 miliardi di $, con adjusted pre-tax margin dell’8,1%.

Net income di 3,1 miliardi di $; adjusted net income di 3,5 miliardi di $.

Diluted earnings per share di 9,45$; djusted diluted earnings per share di 10,61$.

Liquidità disponibile di 17,4 miliardi di $.

Generati 9,4 miliardi di $ di operating cash flow.

Generati 3,4 miliardi di $ di free cash flow.

“United ha stabilito il company record per il maggior numero di clienti trasportati in un anno, a quasi 174 milioni in tutto il sistema con una media di 4.340 voli giornalieri, operando 145 mainline flights in più al giorno rispetto al 2023.

United ha annunciato un accordo leader del settore con SpaceX per portare il servizio Wi-Fi di Starlink su oltre 1.000 mainline and regional aircraft della compagnia aerea (leggi anche qui), fornendo ai membri MileagePlus® una connettività Internet gratuita, veloce e affidabile su alcuni voli passeggeri già dalla primavera del 2025.

United ha superato i 300 new and retrofit aircraft nel 2024 con gli interni distintivi di United, con vani portaoggetti più grandi, seatback screens su ogni sedile e connettività Bluetooth, con un conseguente miglioramento di 4,5 punti nella soddisfazione dei clienti con inflight entertainment”, continua United.

“La compagnia ha annunciato la più grande espansione internazionale nella storia della compagnia aerea, portando il servizio verso nove nuove destinazioni internazionali per l’estate 2025, otto delle quali non sono servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense: Ulaanbaatar, Mongolia; Nuuk, Groenlandia; Kaohsiung, Taiwan; Palermo, Italia; Bilbao, Spagna; Faro, Portogallo; Isola di Madeira, Portogallo; Puerto Escondido, Messico; Dakar, Senegal”, conclude United.

