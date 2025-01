News Brevi – 22.01.2025

MEETING DIRIGENTI ENAC: CONFRONTO SU RIORGANIZZAZIONE E SFIDE FUTURE DEL TRASPORTO AEREO – Il Meeting 2025 dei dirigenti Enac, che si è svolto oggi presso la sede centrale dell’Ente, è stata un’importante occasione di ascolto e confronto per il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai e i dirigenti per riflettere sia sull’evoluzione della riorganizzazione, sia sulle sfide più urgenti, tra cui la mobilità aerea innovativa e la crescita sostenibile del trasporto aereo. In apertura, i saluti del Presidente Di Palma, promotore dell’incontro: “Rivolgo un sentito ringraziamento a tutta la dirigenza Enac, espressione di un più ampio presidio di qualificate professionalità che, grazie alle competenze e alle determinazioni assunte con spirito collegiale, riscuote riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, con l’unico obiettivo di realizzare la mobilità del futuro. L’Enac rappresenta la sintesi del percorso di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, da me fortemente voluto, avviato 25 anni fa. Oggi l’Enac è diventato l’autorità pubblica di riferimento e un modello virtuoso per l’intera burocrazia italiana, con la sua capacità di generare crescita economica, superandone gli elementi interdittivi. Le nostre policy hanno saputo introdurre business nel trasporto aereo, con un’idea di sviluppo fondata su resilienza, intermodalità e riconciliazione con l’ambiente, punto chiave del nostro PNA. Con il nuovo riassetto organizzativo, sviluppato grazie al supporto della LUISS, abbiamo l’obiettivo di potenziare ulteriormente il presidio di Enac sul territorio e la nostra eccezionale riserva infrastrutturale, tutelando ancora di più i diritti di tutti i passeggeri, soprattutto dei più fragili, e consolidando l’idea di una mobilità di qualità, sostenibile, sicura e tecnologica”. I lavori sono proseguiti con vari interventi dei dirigenti presenti che hanno evidenziato l’importanza di una organizzazione che, in linea con gli obiettivi strategici dell’Ente, favorisca il dialogo e la collaborazione, con un focus costante sull’efficienza e sulla capacità di rispondere con prontezza alle evoluzioni del comparto. L’incontro è stato preceduto, ieri sera, da un momento conviviale.

QANTAS DOMESTIC MIGLIORA LE SUE OPERATIONAL PERFORMANCE NEL 2024 – Qantas informa: “Qantas ha continuato a migliorare le sue operational performance, concludendo nuovamente l’anno come la major domestic airline più puntuale. Gli ultimi dati governativi mensili pubblicati oggi hanno confermato che il 76,1% dei voli Qantas (Qantas e QantasLink insieme) è partito in orario nel 2024, rispetto al suo principale concorrente domestico al 73,7%. Questo risultato rende Qantas la compagnia aerea domestica più puntuale per cinque anni consecutivi, un miglioramento rispetto al 2023 (74,1%) e al 2022 (69,2%). Il tasso di cancellazione di Qantas è stato del 3,2% per l’anno, in leggero calo rispetto al 2023 (3,5%). I dati pubblicati oggi mostrano che Qantas è partita in orario il 73,1% delle volte a dicembre, un miglioramento rispetto al mese precedente (4,9 punti percentuali in più) e a dicembre 2023 (3,6 punti percentuali). Il tasso di cancellazione di Qantas per dicembre è stato del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di novembre”. Il CEO di Qantas Domestic, Markus Svensson, afferma: “Sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti arrivare a destinazione in orario e abbiamo visto miglioramenti davvero positivi grazie al lavoro svolto dai nostri team negli ultimi dodici mesi. Siamo lieti di aver continuato a vedere un miglioramento anno dopo anno nelle nostre performance operative, ma c’è ancora molto lavoro da fare perché non siamo ancora tornati ai livelli che ci eravamo prefissati. Stiamo investendo molto in aree come l’ingegneria e i processi di imbarco efficienti per migliorare ulteriormente la nostra affidabilità e stiamo lavorando con il più ampio settore dell’aviazione su come possiamo migliorare le prestazioni del settore nel suo complesso”.

AEROPORTO DI PALERMO: SUCCESSO PER I RACCONTI E I PODCAST INEDITI SCARICATI CON QRCODE – L’Aeroporto di Palermo informa: “Sta riscuotendo grande successo l’iniziativa culturale “Totem letterari e podcast” dedicata ai passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Ad oggi, a distanza di circa tre mesi dall’avvio dall’installazione dei totem, sono più di 1.500 (1.508) i download effettuati dai viaggiatori per leggere gratuitamente racconti e podcast inediti di autori siciliani direttamente su smartphone, tablet o pc, da leggere e ascoltare durante il viaggio o nell’attesa del volo. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale dell’aeroporto di Palermo, trasformandolo in un punto di incontro tra viaggio e cultura. Grazie alla collaborazione con tre scrittori/giornalisti siciliani, Alessia Franco (racconto “l’isola degli alberi cavi”: un viaggio nel mondo delle fiabe contemporanee), Gery Palazzotto (podcast “Materia prima – la morte dimenticata di Libero Grassi”) e Salvo Toscano (autore dei libri che vedono protagonisti i fratelli Corsaro, con il racconto “True colors”), i passeggeri possono accedere gratuitamente ai contenuti multimediali esclusivi e inediti inquadrando semplicemente il QRcode stampato sui totem, posizionati nell’area partenze”. “Abbiamo voluto sperimentare questa nuova iniziativa, unica nel suo genere, dedicata alla lettura di racconti o all’ascolto di podcast, come arricchimento dell’offerta culturale per i passeggeri in transito dall’aeroporto di Palermo”, dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano. “L’iniziativa sta riscuotendo successo tra i viaggiatori. Immergersi in una buona lettura o ascoltare un racconto è sempre una pratica interessante”.

QANTAS SBLOCCA UN MILIONE DI POSTI SCONTATI PER ROTTE IN AUSTRALIA – Qantas informa: “Qantas ha lanciato oggi un’importante vendita di 72 ore, dando ai clienti la possibilità di prenotare un milione di posti scontati su 100 rotte in Australia per le prossime 72 ore. Le tariffe Qantas includono bagaglio registrato, cibo e bevande gratuiti e Wi-Fi gratuito sugli aerei domestici. Le tariffe scontate sono valide per i viaggi dal 1° marzo 2025 al 3 aprile 2025, dal 29 aprile 2025 al 26 giugno 2025 e dal 22 luglio al 18 settembre e sono disponibili fino alle 23:59 (AEDT) del 23 gennaio 2025, salvo esaurimento anticipato. Visitare Qantas.com per i dettagli delle tariffe scontate”.

AEROPORTO DI PALERMO: IL 2025 INIZIA CON UNA CRESCTIA DEL 9% DEI PASSEGGERI – L’Aeroporto di Palermo informa: “Inizio anno sprint per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati di traffico elaborati dall’ufficio pianificazione, l’andamento dei primi dieci giorni di gennaio, infatti, conferma il trend di crescita del 9% di passeggeri in transito e del 5,5% di voli rispetto allo stesso periodo del 2024 e un riempimento medio di passeggeri per volo di 141 rispetto a 138″. “L’inizio dell’anno conferma un andamento positivo del nostro aeroporto”, dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano. “Bisogna fare ogni sforzo per rendere il viaggio sempre più sicuro e confortevole”.

QANTAS ANNUNCIA NUOVI VANTAGGI E MODIFICHE AL PROGRAMMA FREQUENT FLYER – I frequent flyer di Qantas avranno presto accesso a più premium cabin reward seats e compagnie aeree partner, alle tariffe più basse per gli Economy reward seat in Australia e alla possibilità di guadagnare più punti quando volano, in una serie di modifiche al programma fedeltà della compagnia aerea. Le modifiche vedranno anche il primo aumento delle Classic Reward seat fares in sei anni. Nel 2024 Qantas ha sbloccato quattro volte il numero di reward seats per i soci in seguito all’introduzione di successo di Classic Plus. Inoltre, un numero record di Classic Reward seats è stato prenotato dai soci e il numero di posti resi disponibili tramite compagnie aeree partner è aumentato di quasi un terzo. Nel 2025 i soci avranno accesso a un massimo di 1 milione di Classic Reward seats in più, comprese le cabine premium e con una gamma di compagnie aeree partner globali esistenti e nuove. Qantas ha anche annunciato che questa settimana saranno in vendita altri 1 milione di posti, inclusi Classic Plus Reward seats a partire da 6.200 punti su oltre 100 rotte in Australia. Le nuove modifiche al programma fedeltà che saranno implementate per i membri nei prossimi 12 mesi includono: aumento del numero di punti che i membri guadagneranno sui Qantas domestic flights fino al 25% e rimozione del limite di guadagno per tiered members che viaggiano in cabine premium, destinati a fornire quasi 4 miliardi di punti aggiuntivi per i membri ogni anno; introduzione dello one-way Economy reward seat più basso in Australia, con Jetstar short haul domestic flights in Australia e Nuova Zelanda per 5.700 punti, aiutando i membri a guadagnare il loro reward seat più velocemente; sblocco di fino a 1 milione di Classic Reward seats in più, con i partner di punta Finnair, Air France, KLM e Iberia in cabine premium e su tutta la rete Hawaiian Airlines. Aumenterà il numero di punti richiesti per i Classic Upgrades and Classic Reward seats sui voli domestici e internazionali e sulle compagnie aeree partner per le prenotazioni da agosto 2025. Il CEO di Qantas Loyalty, Andrew Glance, ha affermato: “Il viaggio rimane la priorità numero uno per i nostri membri nel modo in cui guadagnano e riscattano i loro punti, con 13.000 Classic Reward seats prenotati ogni giorno, inclusi 1.000 Classic seats in cabine premium verso destinazioni internazionali. Inoltre, migliaia di Classic Upgrades vengono confermati ogni settimana sui voli Qantas. Queste modifiche sono progettate per migliorare ulteriormente i modi in cui i nostri membri possono prenotare Classic Reward seats e le destinazioni e le cabine a cui possono accedere quando volano”.

GULFSTREAM ANNUNCIA DUE NUOVI LEADER PER SUPERVISIONARE LA SUPPLY CHAIN E IL GULFSTREAM CUSTOMER SUPPORT – Gulfstream Aerospace Corp. ha nominato Derek Zimmerman come senior vice president of Enterprise Supply Chain, con effetto immediato. In questo ruolo di nuova creazione, Zimmerman guiderà la supervisione strategica per procurement, inventory management, logistics, warehousing, repair and overhaul, distribution and spare parts. Zimmerman è entrato in Gulfstream nel 2011 come vice president of Product Support Materials. Nel 2014 è stato nominato vice president of Gulfstream Customer Support e nel 2015 è stato nominato President, Customer Support. In concomitanza con questa nomina, Lor Izzard è stato nominato senior vice president of Gulfstream Customer Support. Izzard supervisionerà sales support, service center operations, government programs and field support. Izzard è entrato in Gulfstream nel 1999 come systems engineer e più di recente ha ricoperto il ruolo di vice president of field support. “La gestione strategica della nostra supply chain aziendale e il supporto continuo dei nostri clienti rimangono fondamentali per il nostro successo a lungo termine”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Derek e Lor sono due leader esperti con una comprovata esperienza di successo. Non vedo l’ora di vederli continuare a guidare i loro nuovi ruoli, mentre lavorano insieme per garantire che i nostri prodotti e componenti funzionino al massimo livello per i nostri clienti, per tutta la vita dei loro aeromobili”. Queste nomine seguono l’annuncio di Dennis Stuligross, vice president of Program Management, Quality and Supply Chain, che andrà in pensione a marzo dopo oltre 30 anni in azienda. Durante il suo periodo in Gulfstream, Stuligross ha ricoperto vari ruoli di leadership in completions, manufacturing and operations e nel suo ruolo più recente è stato determinante per la certificazione di successo del Gulfstream G700. “Negli ultimi tre decenni, la leadership, l’esperienza e la passione di Dennis per Gulfstream e il suo personale hanno contribuito in modo incommensurabile al successo e alla maturità delle nostre operazioni, alla qualità e funzioni della supply chain”, ha aggiunto Burns. “Siamo grati per i numerosi progressi compiuti da Dennis a supporto del nostro personale, dei nostri clienti e della nostra azienda. Gli auguro tutto il meglio per il suo meritato pensionamento”.

IBERIA PRESENTA IL SUO CALCOLATORE DI IMPATTO SOCIOECONOMICO VERIFICATO DA AENOR – Iberia informa: “Iberia vola dalla Spagna dal 1927 con lo stesso scopo: “dalla Spagna generiamo prosperità collegando le persone con il mondo”. Questo impatto positivo che la compagnia aerea provoca in tutti i luoghi in cui opera ha ora un nuovo strumento per misurarlo. La compagnia aerea ha presentato oggi al Fitur un calcolatore dell’impatto socioeconomico della sua attività su tutte le rotte internazionali che opera. AENOR ha verificato la propria metodologia e la veridicità dei dati utilizzati e comunicati, sia interni che esterni. Il calcolatore permette di quantificare, in termini di impatto economico e occupazionale, l’impatto di Iberia nei paesi in cui opera”. La direttrice della Sostenibilità di Iberia, Teresa Parejo, riconosce: “E’ molto importante per Iberia disporre di parametri per misurare l’impatto generato dalla nostra attività. Calcolare il PIL e l’occupazione generati nei Paesi in cui operiamo è un primo passo che segna il percorso nel 2025 verso nuovi parametri che definiscono l’impatto socioeconomico generato dall’aviazione”. Parejo ha ricevuto la certificazione da Nicolás Henríquez, direttore dello sviluppo commerciale di AENOR. Henríquez ha sottolineato: “Misurare è il primo passo per continuare ad andare avanti. Iberia è un punto di riferimento nel suo settore e per l’intero tessuto economico e per questo il messaggio di rigore che invia nel calcolo della sua impronta sociale ha un valore speciale. Per AENOR è un orgoglio collaborare a questo sforzo volto a migliorare l’importante e positiva impronta sociale di Iberia, dimostrando a tutti i suoi stakeholder l’impegno verso le buone pratiche”. “Questa iniziativa ha iniziato a prendere forma nel giugno 2023, quando Iberia ha sviluppato, insieme alla società di consulenza Transcendent, un’iniziativa incentrata sulla misurazione e valorizzazione dell’impatto economico e sociale generato dalla compagnia aerea su tre rotte selezionate: Città del Messico, Bogotà e Miami. I principali impatti analizzati, sia in Spagna che nelle diverse destinazioni, sono stati la creazione di occupazione diretta, indiretta e indotta e il contributo al PIL del settore turistico. Come fonti di informazione sono stati utilizzati i dati di Oxford Economics, IATA e UNWTO, tra gli altri. La rotta di Iberia tra Madrid e Città del Messico genera 11.470 posti di lavoro, comprese posizioni dirette nella compagnia aerea, posizioni indirette attraverso la supply chain e indotte. Inoltre, contribuisce con un impatto di 154 milioni di euro al PIL del Messico e di quasi 60 milioni di euro a quello della Spagna. Nel caso della linea che collega Madrid a Bogotá, l’attività di Iberia favorisce la creazione di 14.932 posti di lavoro”, conclude Iberia.

LOCKHEED MARTIN MODERNIZZERA’ L’F-22 RAPTOR CON ADVANCED INFRARED SENSORS – Lockheed Martin ha ricevuto un contratto da 270 milioni di dollari dall’U.S. Air Force per integrare un sistema di next-generation infrared defensive sensors sull’F-22 Raptor. L’F-22 sarà presto dotato di un set di TacIRST sensors integrati di nuova concezione, sviluppati da Lockheed Martin, noto come Infrared Defensive System (IRDS). Oltre a gestire l’integrazione di IRDS sull’F-22, l’azienda supporterà anche l’integrazione su altre piattaforme. “Comprendiamo la necessità di sistemi a infrarossi avanzati e versatili come IRDS”, ha affermato Hank Tucker, vice president of Missions Systems at Lockheed Martin. “Siamo impegnati a supportare l’aeronautica militare attraverso l’innovazione continua delle capacità”. Justin Taylor, vice president, F-22 program at Lockheed Martin, ha aggiunto: “Lockheed Martin è orgogliosa di continuare a collaborare con l’aeronautica militare negli sforzi di modernizzazione essenziali per il Raptor, sfruttando la nostra competenza in 5th Generation aircraft and air dominance systems per integrare capacità che garantiscano la superiorità aerea oggi e in futuro”.

IBERIA E LA CANTABRIA CELEBRANO AL FITUR 75 ANNI DELLA TRATTA MADRID – SANTANDER – Quest’anno ricorrono i 75 anni dall’inaugurazione della tratta Madrid-Santander. “Era il 4 luglio 1950 quando decollò il primo volo che avrebbe collegato entrambe le città, diventando un collegamento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di entrambe le comunità. Per celebrare questo anniversario, i governi della Cantabria e della penisola iberica hanno riaffermato alla FITUR il loro impegno per la connettività tra Madrid e Santander. Il primo dei voli tra le due città è stato effettuato a bordo di un Douglas DC-3, con una capacità fino a 28 passeggeri e un equipaggio composto da 2 a 3 persone. Dall’inizio delle sue operazioni in quell’anno, Iberia collegò Madrid e Santander con tre frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato. Lo stretto legame tra Iberia e Cantabria ha fatto sì che, nel corso degli anni, diversi aerei di compagnie aeree siano stati battezzati con nomi legati a questa comunità autonoma. Così, nel 1967, un DC-9/32 con una capacità di cento passeggeri fu battezzato con il nome “Ciudad de Santander”. Già in questo secolo, nel 2005, un Airbus A321 con una capacità compresa tra 186 e 194 passeggeri ricevette il nome “Cantabria”. Nel 2017, Iberia ha presentato un Airbus A321 con una decorazione speciale sulla fusoliera che promuoveva la Cantabria e il Parco Naturale di Cabárceno. Attualmente Iberia mantiene il suo impegno per la connettività della Cantabria, offrendo fino a 22 frequenze settimanali tra Madrid e Santander. Per migliorare la connettività, Iberia ha incluso un pernottamento in più presso l’aeroporto della Cantabria. Ciò garantisce voli anticipati almeno quattro giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, facilitando sia i collegamenti aerei con Madrid che i viaggi d’affari. Inoltre, lo scorso dicembre, Cantur, una società pubblica dipendente dal Ministero della Cultura, del Turismo e dello Sport, incaricata di promuovere il turismo in Cantabria, ha concordato di realizzare congiuntamente azioni promozionali e di marketing nei media della compagnia aerea, con lo scopo di promuovere la Cantabria come destinazione turistica”, afferma Iberia.

PIANO MATTEI: DELEGAZIONE LEONARDO IN COSTA D’AVORIO – Una delegazione di Leonardo, guidata dal presidente Stefano Pontecorvo, è in missione in Costa d’Avorio per dare piena attuazione al Piano Mattei a favore del paese africano. La missione è finalizzata ad illustrare ed a mettere a disposizione del governo di Abidjan le tecnologie dell’azienda italiana nel piano di collaborazione previsto. Per queste ragioni la delegazione ha avuto incontri istituzionali, tra cui i ministri dell’Agricoltura, dell’Interno e della Digitalizzazione. Nelle riunioni sono state illustrate le possibili applicazioni tecnologiche di Leonardo nel settore agricolo, in quello della cyber sicurezza, nella digitalizzazione, nella sanità. Attraverso le competenze dell’azienda nel campo della cyber security, quelle di Telespazio e di e-Geos sviluppate e nel settore della geo-informazione, unite a soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, la raccolta e l’analisi di big data e il cloud, l’azienda è in grado di rispondere alle esigenze del governo ivoriano, anche in campo infrastrutturale. Nei prossimi giorni, una delegazione di Leonardo, sempre nell’ambito del Piano Mattei, andrà in visita in altri paesi del Nord Africa; ed è già stata in Angola. La delegazione di Leonardo è stata accompagnata in tutti gli incontri istituzionali ad Abidjan dall’ambasciatore d’Italia in Costa d’Avorio, Arturo Luzzi, e dall’ambasciatrice ivoriana a Roma, Nogozene Bakayoko.

ROLLS-ROYCE: LAVORAZIONI DI PRECISIONE PER IL BASAMENTO DEGLI MTU SERIES 4000 ENGINE – Rolls-Royce informa: “Il nostro mtu Series 4000 engine non sarebbe quello che è oggi senza il basamento, che costituisce la spina dorsale del motore. Tiene tutto al suo posto, compresi cilindri, tubi, flessibili e numerosi altri componenti del motore. Deve anche resistere a enormi pressioni dovute alla combustione, al movimento dei pistoni e alle temperature estreme dell’olio motore fino a 100 °C. Ai nostri ingegneri è richiesta una precisione assoluta per garantire che un basamento possa resistere a queste sollecitazioni. Il processo di produzione richiede quindi una conoscenza ed esperienza approfondite. Quando uno dei nostri 20-cylinder crankcases per la Series 4000 engine esce dalla linea di produzione, pesa già 2,4 tonnellate. A un occhio inesperto, potrebbe sembrare pronto per l’assemblaggio. Ci vogliono un totale di quattro fasi di produzione e quattro o cinque giorni per trasformare la fusione grezza nel cuore realizzato con precisione di un motore. Prima di essere completato il basamento passa attraverso tre centri di lavorazione. Il basamento viene lavorato con la massima precisione utilizzando vari utensili. Nonostante la precisione offerta dai centri di lavorazione, la competenza umana è ancora essenziale per preparare il basamento per l’assemblaggio. L’intervento manuale dei tecnici di produzione è regolarmente richiesto tra le varie fasi di lavorazione, come il montaggio dei bearing caps”. “Gran parte del lavoro viene svolto automaticamente dalle macchine, ma c’è sempre un tecnico qualificato a portata di mano che può intervenire in caso di problemi”, spiega Erich Fundinger, foreman for Series 4000 crankcase production. “La sbavatura può richiedere fino a tre ore. Un endoscopio viene utilizzato per ispezionare le superfici difficili da raggiungere all’interno del basamento. Viene quindi sottoposto a un processo di lavaggio per rimuovere sporcizia e trucioli di metallo prima di essere ispezionato per l’approvazione finale. Qui vengono misurate tutte le proprietà critiche e la superficie viene controllata per eventuali irregolarità. Prima dell’imballaggio, i basamenti vengono dotati di tappi per i condotti dell’acqua, le camicie dei cilindri e i cuscinetti dell’albero a camme”, conclude Rolls-Royce

IATA SEGUE IL SUCCESSO DEL GUYANA CORSIA EEU PROCUREMENT EVENT CON UN SECONDO EVENTO NEL Q1 – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato la sua intenzione di organizzare regolari procurement events nel 2025 per le compagnie aeree, per acquistare Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Eligible Emissions Units (EEUs). Ciò ha fatto seguito alla conclusione positiva del primo procurement event IATA, a cui hanno partecipato 32 compagnie aeree e dove 11 compagnie aeree hanno acquistato CORSIA Phase 1 EEUs dal Government of Guyana. Questo è stato il primo acquisto su larga scala di CORSIA Phase 1 EEUs da parte delle compagnie aeree. Le EEU CORSIA acquistate erano Jurisdictional REDD+ ART Trees Guyana credits, che rimangono le uniche CORSIA EEU disponibili, e sono state vendute a $21,70/tonnellata come parte della Jurisdictional REDD+ ART Trees Guyana credits. Saranno utilizzabili dalle compagnie aeree per adempiere alle loro CORSIA Phase 1 offsetting obligations, che coprono il traffico per il periodo 2024-2026. Gli EEU devono essere annullati entro il 31 gennaio 2028. Il primo procurement event è stato aperto solo alle compagnie aeree e si è svolto dal 28 ottobre al 29 novembre 2024, ed è stato supportato da Government of Guyana, Mercuria e Xpansiv. Xpansiv gestisce, con IATA, l’Aviation Carbon Exchange (ACE) che ha facilitato la vendita. IATA, tramite ACE, intende ospitare CORSIA EEUs procurement events trimestrali per le compagnie aeree nel 2025, con il prossimo evento che si terrà insieme a Guyana e Mercuria nel primo trimestre. “Il successo del primo procurement event ha dimostrato l’impegno del settore delle compagnie aeree sia per gli aspetti di compensazione che di riduzione di CORSIA, che sono essenziali per gli obiettivi di decarbonizzazione del settore. Per soddisfare la significativa domanda futura prevista di EEU da parte delle compagnie aeree, non vediamo l’ora di organizzare eventi simili nel 2025 e oltre. La sfida principale è la disponibilità di crediti per soddisfare la domanda. La soluzione si basa sul CORSIA agreement che obbliga i paesi a rendere disponibili i crediti. Altri governi dovrebbero seguire il forte esempio della Guyana”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2024 E DELL’INTERO ANNO – Textron Inc. ha riportato un quarter 2024 income di $0,76 per azione, rispetto a $1,01 per azione nel quarto trimestre 2023. L’adjusted income, misura non GAAP, è stato di $1,34 per azione nel quarto trimestre 2024, rispetto a $1,60 per azione nel quarto trimestre 2023. Il full year 2024 income è stato di $4,34 per azione, in calo rispetto ai $4,57 del 2023. Il full year 2024 adjusted income è stato di $5,48, rispetto ai $5,59 del 2023. “Mentre uno sciopero presso Textron Aviation ha avuto un impatto sui nostri risultati finanziari del 2024, abbiamo assistito a una forte attività di ordini, crescita dell’aftermarket e continue attività di sviluppo di nuovi prodotti, con l’annuncio della Gen3 family of light jets”, afferma il Textron Chairman and CEO, Scott C. Donnelly. “In Bell abbiamo compiuto progressi significativi nel raggiungimento del Milestone B di FLRAA, che ha avviato la Engineering and Manufacturing Development phase del programma”. Il net cash per l’intero anno è stato di $1,0 miliardi. Il manufacturing cash flow prima dei contributi pensionistici, una misura non GAAP, è stato pari a $692 milioni per l’intero anno, in calo rispetto ai $931 milioni del 2023. Nel trimestre Textron ha restituito $232 milioni agli azionisti tramite riacquisti di azioni. I riacquisti di azioni per l’intero 2024 sono stati pari a $1,1 miliardi. Textron prevede ricavi per il 2025 pari a circa $14,7 miliardi, in aumento rispetto ai $13,7 miliardi del 2024. Textron prevede che i full-year 2025 GAAP earnings per share saranno compresi tra $5,19 e $5,39, o tra $6,00 e $6,20$ su adjusted basis. “Il 2024 è stato un anno impegnativo con uno sciopero in Aviation e mercati finali difficili nel nostro segmento Industrial. Le nostre previsioni per il 2025 di maggiori ricavi e margini riflettono una linea di produzione stabilizzata con una produttività migliorata in Textron Aviation, una crescita nelle nostre attività aerospaziali e di difesa guidata dallo sviluppo di nuovi prodotti e una struttura dei costi migliorata nel nostro segmento Industrial”, ha concluso Donnelly. I ricavi di Textron Aviation nel trimestre, pari $1,3 miliardi, sono diminuiti di $242 milioni rispetto al quarto trimestre 2023, riflettendo un volume e un mix inferiori di $282 milioni, principalmente a causa delle interruzioni della produzione correlate allo sciopero. Textron Aviation ha consegnato 32 jets nel trimestre, in calo rispetto ai 50 dell’anno scorso, e 38 commercial turboprops, in calo rispetto ai 44 dell’anno scorso. L’utile di segmento è stato di $100 milioni nel quarto trimestre, in calo di $93 milioni rispetto all’anno scorso, Il backlog di Textron Aviation alla fine del quarto trimestre era di $7,8 miliardi, in aumento di $219 milioni rispetto al trimestre precedente. I ricavi di Bell sono stati pari a $1,1 miliardi di dollari, in aumento di $58 milioni rispetto al quarto trimestre dell’anno scorso. Bell ha consegnato 78 elicotteri commerciali nel trimestre, in calo rispetto ai 91 dell’anno scorso. L’utile di segmento di $110 milioni è sceso di $8 milioni rispetto all’anno precedente, Il backlog di Bell alla fine del quarto trimestre è stato di $7,5 miliardi.