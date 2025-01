American Airlines comunica i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024

American Airlines Group Inc. ha comunicato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024.

Record fourth-quarter revenue di 13,7 miliardi di $ e record full-year revenue di 54,2 miliardi di $.

Fourth-quarter and full-year GAAP net income di 590 milioni di $ e 846 milioni di $, ovvero $0,84 e $1,24 per diluted share, rispettivamente.

Esclus i net special items, fourth-quarter and full-year net income di 609 milioni di $ e 1,4 miliardi di $, ovvero $0,86 e $1,96 per diluted share, rispettivamente

Generati 4 miliardi di $ di full-year operating cash flow e record full-year free cash flow di 2,2 miliardi di $.

“Il team di American Airlines ha raggiunto una serie di obiettivi importanti nel 2024”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Continuiamo a gestire un’attività affidabile e stiamo riprogettando l’attività per creare una compagnia aerea ancora più efficiente. Ciò, unito alle nostre azioni commerciali, ha prodotto una solida performance finanziaria nel quarto trimestre. Mentre guardiamo avanti a quest’anno, American rimane ben posizionata grazie alla forza della nostra rete, ai programmi di fidelizzazione e alle carte di credito co-branded, alla flotta, all’affidabilità operativa e all’enorme lavoro del nostro team”.

“American ha prodotto ricavi record nel quarto trimestre e nell’intero anno rispettivamente di 13,7 miliardi di $ e 54,2 miliardi di $. Questa performance dei ricavi è stata guidata dalle azioni intraprese dalla compagnia aerea per adeguare la capacità, combinate con la continua forza della domanda. I ricavi unitari totali hanno registrato un andamento positivo nel trimestre, in aumento del 2,0% rispetto al 2023. Nel quarto trimestre, gli year-over-year Domestic, Atlantic, Pacific and total passenger unit revenue hanno guidato gli U.S. network carriers.

A dicembre, American e Citi hanno annunciato un nuovo accordo decennale, con Citi che diventa l’emittente esclusivo dell’AAdvantage® co-branded credit card portfolio negli Stati Uniti a partire dal 2026. Si prevede che il nuovo accordo genererà un valore incrementale per entrambe le aziende e produrrà un ecosistema di fidelizzazione e premi notevolmente ampliato per i membri AAdvantage® e i titolari di carte a marchio Citi.

Il team di American Airlines continua a fornire solidi risultati operativi, nonostante le condizioni meteorologiche estreme e altre sfide che la compagnia aerea ha dovuto affrontare nel trimestre e durante tutto l’anno. Nel quarto trimestre, American si è classificata al secondo posto per load factor e partenze puntuali tra i quattro maggiori U.S. carriers. Per l’anno, American ha raggiunto il suo secondo miglior completion factor dalla fusione di American e US Airways, sul suo più grande volume di passeggeri di sempre”, afferma American Airlines.

“American ha fornito fourth-quarter and full-year earnings results in anticipo rispetto alla sua precednete guidance. Su GAAP basis, la compagnia ha prodotto un operating margin dell’8,3% nel trimestre e del 4,8% per l’intero anno. Escludendo l’impatto dei net special items, la compagnia ha prodotto un adjusted operating margin dell’8,4% nel trimestre e del 6,0% per l’intero anno.

Nel 2024, American ha generato un record free cash flow di 2,2 miliardi di $, che ha consentito un ulteriore rafforzamento del suo bilancio. Nel quarto trimestre del 2024, American ha raggiunto il suo obiettivo di riduzione del debito totale di 15 miliardi di $ dai livelli di picco di metà 2021, con un anno di anticipo rispetto al previsto. La compagnia rimane concentrata sulla riduzione del debito mentre lavora per raggiungere il suo credit ratings goal di BB. American ha chiuso l’anno con 10,3 miliardi di $ di liquidità disponibile totale.

In base alle attuali tendenze della domanda, alle attuali previsioni sui prezzi del carburante ed escludendo l’impatto delle voci straordinarie, la compagnia si aspetta che la first-quarter 2025 adjusted loss per diluted share sarà compresa tra ($0,20) e ($0,40). La compagnia prevede che i suoi full-year 2025 adjusted earnings saranno compresi tra $1,70 e $2,70″, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)