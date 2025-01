Embraer avvia il suo più grande global solar energy generation project presso l’Executive Jets headquarters

Embraer, leader mondiale nel settore aerospaziale, ha annunciato la collaborazione con Florida Power & Light Company (FPL) per espandere l’uso di energia rinnovabile presso le sue strutture negli Stati Uniti, con un’installazione solare in loco presso il suo campus di Melbourne.

“Il progetto è il primo e più grande onsite solar energy generation project di Embraer in tutte le sue operazioni globali. Sviluppato a Melbourne, Florida, presso la sede centrale di Embraer Executive Jets, questo nuovo impianto solare all’avanguardia amplierà l’uso di energia rinnovabile da parte dell’azienda. Avvicinerà Embraer al suo obiettivo di operare con il 100% della sua energia generata da fonti rinnovabili entro il 2030 in tutti i siti globali”, afferma Embraer.

“Questo progetto segna una pietra miliare significativa per la nostra azienda. Rappresenta il nostro impegno per il futuro dell’aviazione sostenibile e la nostra dedizione alla crescita sostenibile. Riconoscendo l’urgenza della crisi climatica, comprendiamo l’importanza di passare a un’economia a basse emissioni di carbonio. La necessità di adattare il nostro settore a questo nuovo contesto rappresenta un’importante opportunità di crescita e innovazione”, afferma il Presidente e CEO di Embraer, Francisco Gomes Neto.

“I nostri clienti contano su di noi per la tecnologia e l’innovazione all’avanguardia, sia in volo che a terra. La transizione di una parte significativa del consumo energetico del nostro Melbourne campus verso un modello più sostenibile migliorerà la nostra efficienza operativa, garantendo che i nostri business jets leader del settore siano supportati da un’infrastruttura avanzata quanto gli aerei stessi”, afferma Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets.

FPL SolarVantage semplifica l’adozione dell’uso di energia rinnovabile per aziende come Embraer offrendo una onsite solar solution chiavi in mano.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Embraer nel nostro programma FPL SolarVantage con un’installazione solare in loco progettata per aiutarli ad avvicinarsi di un passo ai loro obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Tim Oliver, vice president of development for FPL. “Applaudiamo il loro impegno verso fonti di energia sostenibili che aiutano a mantenere la nostra aria e la nostra acqua pulite ora e negli anni a venire”.

“L’installazione solare, che comprende oltre 1.900 pannelli, sarà la prima in una struttura Embraer negli Stati Uniti ad aiutare a compensare il consumo di energia in loco. L’installazione solare ha la capacità di fornire fino a 1.800 MWh/anno, la maggior parte dell’energia necessaria per alimentare la Customer Center facility dell’azienda.

Dal 2021, quando Embraer ha annunciato nuovi obiettivi ambientali come parte dei suoi impegni ESG, l’azienda ha continuato a dare priorità ad alternative energetiche più pulite, tra cui l’adozione e l’aumento dell’uso di sustainable aviation fuel (SAF) nelle operazioni di volo dalle sue strutture di Melbourne, FL.

L’installazione solare in loco porterà energia senza emissioni al campus Embraer Executive Jets al momento dell’inizio previsto delle operazioni entro la fine del 2025″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)