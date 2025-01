GM Aviation diventa Tecnam dealer per Germania e Austria

Tecnam Aircraft ha annunciato la nomina di GM Aviation come suo exclusive distributor for sales and customer support service in Germany and Austria.

“GM Aviation offrirà la linea completa di Ultralight and Certified Single and Twin-engine aircraft di Tecnam. Germania e Austria sono mercati importanti per Tecnam e con GM Aviation i clienti nuovi ed esistenti possono aspettarsi il massimo livello di servizio.

GM Aviation si è costruita una solida reputazione per la fornitura di servizi di manutenzione di alta qualità per piston engine aircraft e ha una competenza eccezionale in Garmin avionics upgrades, tra un lungo elenco di capacità chiave. Con l’innovativa gamma di velivoli di Tecnam, GM Aviation offrirà un pacchetto completo di servizi tra cui tailored aircraft selection advice, ongoing maintenance support and spare parts distribution. Questa partnership non solo rafforza le capacità di GM Aviation, ma migliora anche l’esperienza complessiva e la soddisfazione dei clienti”, afferma Tecnam.

“GM Aviation è entusiasta di compiere questo prossimo passo nella nostra storia. Siamo molto orgogliosi di rappresentare Tecnam in Germania e Austria e non vediamo l’ora che arrivi il 2025. Sarà un anno pieno di opportunità”, ha affermato Jan-Niclas Krahn, Sales Manager, GM Aviation.

“Germania e Austria sono mercati chiave per Tecnam. Vogliamo migliorare la nostra presenza perché i nostri clienti lo meritano. Con GM Aviation vogliamo rinnovare le flotte in questi paesi con aeromobili moderni e sostenibili.” ha affermato Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer.

“Fin dall’inizio delle nostre conversazioni, eravamo perfettamente allineati nella nostra visione di offrire un pacchetto di servizi eccezionale e completo ai nostri partner e clienti”, ha affermato Pasquale De Rosa, Sales Manager for Europe. “Oltre ai clienti privati, credo fermamente che anche i nostri school partners trarranno grandi vantaggi dall’esperienza di GM Aviation nella vendita di aeromobili, nei servizi di manutenzione e nella distribuzione di pezzi di ricambio. Riceveranno un livello di servizio di prima classe senza eguali sul mercato”.

“GM Aviation servirà tutti i clienti, dalle scuole ai privati, offrendo velivoli Tecnam in tutti i modelli, come il P2006T NG Twin Engine, il two-seater IFR P-Mentor, la P2010 series e l’Ultralight range come il P92MkII e il P2002 Sierra MKII.

La flotta Tecnam è l’unica oggi a offrire la migliore efficienza e le ultime certificazioni”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)